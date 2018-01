Turkin presidentti: Yhdysvallat yrittää luoda terroriarmeijaa Turkin etelärajalle

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoo, että Turkki on valmis operaatioon Syyrian kurdien kontrolloimia alueita vastaan. Yhdysvallat on ilmoittanut kouluttavansa Syyrian kurditaistelijoita rajavalvontajoukkoihin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoo Turkin olevan valmis sotilasoperaatioon Syyriaan kurdijoukkojen hallitsemalle Afrinin alueelle Luoteis-Syyriaan ja Manbijin kaupunkiin.

Erdoğan syyttää, että Yhdysvallat yrittää luoda "terroriarmeijan" Turkin eteläiselle rajalle, kun se kouluttaa kurditaistelijoita rajavalvontajoukoiksi.

Erdoğan sanoi, että Turkki murskaa tämän "terroriarmeijan" ennen kuin se saadaan muodostettua.

– Yhdysvallat on myöntänyt, että se on luomassa terroriarmeijan rajallemme. Meidän on katkaistava tämä terroriarmeija nuppuunsa, Erdoğan sanoi.

Yhdysvallat liittolaisineen haluaa luoda Syyriaan 30 000 taistelijan vahvuiset rajaturvallisuusjoukot Irakin ja Turkin rajalle. Tarkoituksena olisi estää äärijärjestö Isisin taistelijoiden ja materiaalin kuljetukset alueella.

Näiden joukkojen ytimessä olisivat SDF-joukkojen kurditaistelijat, mikä huolettaa naapurimaata Turkkia.

Turkki on pitkään taistellut kurdien PKK-järjestöä vastaan Kaakkois-Turkissa, ja se pitää Syyrian kurditaistelijoita PKK:n jatkeena.

Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin hallinto on tuominnut Yhdysvaltain suunnitelmat.

Assadin liittolaismaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti suunnitelmaa rajajoukkojen luomisesta merkkinä siitä, että Yhdysvallat ei halua säilyttää Syyrian alueellista jakamattomuutta.

Kysymys Syyrian kurdien tukemisesta on hiertänyt Yhdysvaltain ja sen Nato-liittolaisen Turkin välejä.

Yhdysvallat on tukenut kurdien johtamia SDF-joukkoja taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan. Samalla kurdit ovat saaneet kontrolliinsa laajoja alueita Pohjois-Syyriassa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters