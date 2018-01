Anneli Auer ei saa miljoonakorvauksia valtiolta

Mistä on kyse? Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti, että Anneli Auer ei saa vaatimiaan miljoonakorvauksia valtiolta

Syyttömäksi miehensä murhasta todettu Auer vaati valtiolta 2,5 miljoonan korvauksia kärsimyksestä ja tulonmenetyksestä

Oikeus määräsi valtion maksamaan Auerille 22 800 euroa kärsimyskorvauksia hänen menettämiensä koevapauden ja vankilomien osalta ja lisäkorvauksena poliisivankilassa oloajalta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti, että syyttömäksi miehensä murhaan todettu Anneli Auer ei saa vaatimiaan miljoonakorvauksia valtiolta. Valtio joutuu maksamaan Auerille 22 800 euroa aikaisemmin maksettujen korvauksien lisäksi.

Anneli Auer vaati valtiolta 2,5 miljoonan euron korvauksia. Korvauksia vaadittiin tulojen vähentymisestä sekä syyttömästi vangittuna olemisesta, myös siltä ajalta, kun Auer istui seksuaalirikostuomiotaan.

Syksyllä 2016 Valtiokonttori maksoi Anneli Auerille jo vähän alle puoli miljoonaa euroa niin kutsuttuja koppikorvauksia ja tulojen vähentymisiä. Kyseessä oli korkein korvaussumma koko Suomen rikoshistoriassa (siirryt toiseen palveluun). Auer istui vankilassa syyttömänä 611 päivää. Hänelle myönnettiin ennätyssuuri 800 euron päiväkorvaus, kun tavanomainen syyttömänä vangitulle maksetaan noin 100 euroa per vankeuspäivä.

Auer itse laski, että vankeuspäiviä kertyi yli tuhat, kun otetaan huomioon ne, joiden aikaan hän oli murhasta tutkintavankeudessa ja istui samalla seksuaalirikostuomiotaan.

Käräjäoikeus: Auerin perustelut lisäkorvaukselle huomioitiin jo maksetuissa korvauksissa

Anneli Auer perusteli lisäkorvausvaatimustaan muun muassa sillä, että murhajuttuun liittyneet pitkät vapaudenmenetykset romuttivat hänen välinsä kolmeen nuorimpaan lapseensa.

– Jos murhatutkintavankeutta ei olisi ollut, olisin päässyt koevapauteen (seksuaalirikostuomiosta) jo aiemmin. Olisin voinut myös hakea avotaloon, jossa perhevapaat olisivat olleet pidemmät ja jossa olisin voinut opiskella ja työskennellä, Auer sanoi joulukuussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, jossa järjestettiin Auerin ja valtion välisen riitajutun pääkäsittely.

Auerin liiketoimintasuunnitelman perusteella hänen pyörittämänsä nettisivustot olisivat tuottaneet vähintään 700 000 euroa viiden vuoden aikana, mikäli vangitseminen ei olisi katkaissut hänen yrittäjänuraansa. Valtion teettämän arvion mukaan Auerin liiketoiminta ei ollut kuitenkaan menestyksekästä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus perusteli päätöstään sillä, ettei se pidä Anneli Auerin laatimia Auer Median kasvulaskelmia realistisina eikä uskottavina. Käräjäoikeuden mukaan Anneli Auerin esiin nostamat perustelut muun muassa läheissuhteiden menettämisestä ja huonosta julkisuudesta on jo huomioitu aiemmin maksetuissa päiväkorvauksissa.

Kärsimyskorvausta Auerille maksetaan hänen menettämänsä koevapauden osalta, hänen menettämänsä vankilomien osalta ja lisäkorvauksena poliisivankilassa olon ajalta.

Käräjäoikeus velvoittaa Anneli Auerin maksamaan valtiolle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista runsaat 17 300 euroa.

Asiantuntija ei yllättynyt päätöksestä

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta ei ollut yllättynyt käräjäoikeuden päätöksestä. Hänen mielestään päätös oli hyvin perusteltu.

Tolvasen mukaan korvausvaatimukset olivat poikkeukselliset.

– Tässä päätöksessä on nyt linjattu sitä tasoa, mihin on oikeutettu sellainen henkilö, joka on ollut vapauttaan vailla, Tolvanen sanoo.

Oikeusprosessi kesti vuosia

Auerin aviomies Jukka S. Lahti surmattiin perheen kotona joulukuussa 2006. Auer vangittiin murhasta epäiltynä vasta noin kolme vuotta myöhemmin.

Käräjäoikeus tuomitsi Auerin elinkautiseen vankeuteen loppuvuodesta 2010, mutta kesällä 2011 hovioikeus katsoi Auerin syyttömäksi. Korkein oikeus palautti kuitenkin murhajutun uudestaan käräjille uusien todisteiden takia.

Toisellakin kierroksella Auer tuomittiin käräjäoikeudessa ja katsottiin syyttömäksi hovioikeudessa. Korkein oikeus ei antanut syyttäjille enää valituslupaa, ja Auerista tuli virallisesti syytön joulukuussa 2015.

Murhajutun aikana Auer tuomittiin kuitenkin vankilaan muun muassa törkeistä seksuaalirikoksista. Auer haki tuomioonsa purkua korkeimmasta oikeudesta, mutta korkein oikeus hylkäsi purkuhakemuksen vuonna 2016. Auer vapautui vankilasta kesällä 2015 kärsittyään puolet 7,5 vuoden tuomiostaan.

