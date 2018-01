Poliisi kuulusteli hopeavettä lapselleen juottanutta äitiä – pahoinpitelytutkinnassa odotetaan lausuntoa Fimealta

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että mustasaarelaisäiti on vaarantanut lapsen terveyden.

Poliisi epäilee hopeavettä lapselleen juottanutta mustasaarelaisäitiä pahoinpitelystä. Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) teki äidistä rikosilmoituksen (siirryt toiseen palveluun) sen jälkeen, kun äiti kertoi Ylen Spotlight -ohjelmassa juottavansa hopeavettä lapselleen.

Hufvudstadsbladet kertoi tammikuun alussa (siirryt toiseen palveluun), että poliisi epäilee äitiä pahoinpitelystä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Eero Välimäen mukaan on syytä epäillä, että tämä on vaarantanut lapsen terveyttä.

– Perusteena on se, että aine on toksinen, Välimäki kertoo.

Poliisi on kuulustellut äitiä, mutta kuulustelu ei johtanut tässä vaiheessa toimenpiteisiin.

– Epäillyn kanssa on keskusteltu siitä, mikä on tilanne ja mitä on tapahtunut. Lähtökohtanahan meillä on ollut vain se, mitä TV:ssä on nähty, Välimäki toteaa.

Tutkinta on yhä kesken. Poliisi on pyytänyt lausuntoa hopeaveden vaarallisuudesta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta.

