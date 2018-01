Puolustusvoimat juhlii syntymäpäiväänsä tietämättä, koska se on - "Puolustusministeri voisi valita päivän"

Puolustusvoimien perustaminen oli jatkosarja – syntymäpäiväksi on tarjolla kymmenkunta vaihtoehtoa.

Suomen Puolustusvoimilla on hyvä syy juhlia satavuotiasta taivaltaan. Armeijan arvostus on korkealla, samoin kansalaisten maanpuolustustahto.

Mutta milloin Suomen Puolustusvoimat sai alkunsa? Puolustusvoimilla itsellään ei ole siihen kantaa ja historioitsijatkin löytävät monta mahdollista päivämäärää.

Oliko perustamispäivä jo vuoden 1917 puolella?

Professori Martti Häikiö on kirjannut alun perin pioneerien Hakku-lehdessä kymmenen eri päivämäärää, joista itsenäisen Suomen Puolustusvoimat voidaan katsoa alkaneeksi. Häikiön mielestä on jopa hieman kiusallista, että asiasta ei ole yksimielisyyttä.

– Se johtuu siitä, että Puolustusvoimat on koko kansan yhteinen asia mutta kapina on koettu hyvin kipeäksi. Puolustusministeri Niinistö voisi sotahistorioitsijana päättää, mikä se päivä on.

Yksi vahva vaihtoehto on 16. toukokuuta 1917. Silloin hyväksyttiin Tukholmassa ratsumestari Hannes Ignatiuksen suunnitelma ”järjestää kantaväkeä”. Tukholmassa olleet suomalaissotilaat olivat lupailleet saksalaisille, että Suomesta löytyy jopa yli 200 000 miestä tukemaan saksalaisten maihinnousua sisällissodassa.

Martti Häikiö. Veikko Somerpuro

Päivämäärä on mielenkiintoinen myös siksi, että valkoisten voitonparaati järjestettiin Helsingissä tasan vuotta myöhemmin toukokuussa 1918. Siitä puolestaan tuli Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 23 vuodeksi.

Seuraava mahdollinen syntymäpäivä on heinäkuun 27. päivä 1917. Silloin suomalainen eversti Nikolai Mexmontan ilmoitti Tukholmasta kirjeitse asettuvansa Suomen sotavoiman johtoon. Hänen tavoitteensa oli tukea Saksan mahdollista maihinnousua, jota yritettiin saada aikaiseksi jo vuoden 1917 puolella.

Syyskuusta 2017 Häikiö on löytänyt ainakin kaksi mahdollista syntymäpäivää lisää. Syyskuun 19. päivä 1917 Suomen senaatti eli silloinen hallitus perusti ratsupoliisikoulun Porvooseen. Koulun tehtävänä oli sekä ylläpitää järjestystä että toimia perustettavan vapautusarmeijan kantajoukkona.

Saman kuukauden aikana syntyi myös sotilasvaliokunta eli epävirallinen sotilaskomitea, joka keskittyi suojeluskuntajärjestön kehittämiseen. Sotilasvaliokunnan ensimmäinen kokous 25. syyskuuta 1917 on oikeastaan sotaministeriön perustamispäivä eli sekin voisi sopia Puolustusvoimien syntymäpäiväksi.

Onko oikea perustamispäivä tammikuussa?

Tammikuulta 1918 löytyy peräti viisi päivää, jotka voidaan katsoa Puolustusvoimien perustamispäiväksi.

Tammikuun 7. päivänä 1918 Senaatin eli hallituksen puheenjohtaja Pehr Evind Svinhufvud nimitti Sotilaskomitean valtion elimeksi. Se voitaisiin katsoa Puolustusvoimien todelliseksi alkamispäiväksi mutta Martti Häikiön mielestä oikea päivä tulee pian sen jälkeen.

Häikiö pitää oikeimpana perustamispäivänä 12. tammikuuta 1918. Silloin eduskunta antoi senaatille valtuudet järjestyksen palauttamiseksi maahan.

Häikiö perustelee valintaansa sillä, että eduskunnan antamat valtuudet tarkoittivat sekä toimivaa poliisivoimaa että sotilasvoimaa.

Mutta eivät mahdolliset syntymäpäivävaihtoehdot vielä tähänkään lopu.

Miten olisi 16. tammikuuta 1918, jolloin Svinhufvud antoi Mannerheimille valtuudet järjestyksen palauttamiseksi? Entä 19. tammikuuta 1918, jolloin Sotilaskomitea järjestäytyi esikunnaksi tai 25. tammikuuta 1918, jolloin Senaatti julisti suojeluskunnat hallituksen joukoiksi?

Tammikuun 25. päivä on saanut kannatusta muun muassa tietokirjailija Jarl Kronlundilta ja professori Ohto Manniselta.

Voitonparaatista ei ollutkaan lippujuhlan päiväksi

Eläkkeellä oleva prikaatikenraali Pentti Airio sanoo, että myös valkoisten voitonparaatia Helsingissä 16. toukokuuta 1918 juhlittiin aluksi Puolustusvoimien perustamispäivänä, koska siitä tuli Puolustusvoimain lippujuhlan päivä.

Talvisodan aikana tultiin kuitenkin toisiin ajatuksiin, sillä päivä muistutti ikävästi kansan kahtiajaosta. Vuonna 1942 lippujuhlan päiväksi nimitettiin Mannerheimin syntymäpäivä 4. kesäkuuta.