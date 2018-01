Finanssivalvonta seuraa OP:n tuplaveloitussotkua

Osuuspankki on veloittanut asiakkaiden tileiltä käteisottoja ja katevarauksia kahteen kertaan järjestelmävian vuoksi .

Pankkeja valvova Finanssivalvonta on saanut Osuuspankilta ennakkoilmoituksen asiakkaiden tileiltä viime yönä järjestelmävian vuoksi tehdyistä tuplaveloituksista.

Tarkempaa tietoa häiriön syystä tai laajuudesta ei vielä ole, kertoo Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Markku Koponen. Tämäntyyppiset häiriöt eivät ole Koposen mukaan yleisiä, mutta joitakin yksittäistapauksia on ollut aikaisemminkin.

– Arvioisin, että on asiakkaalle lähinnä harmillista ja valitettavaa, että tällainen tapahtuu, mutta niin kuin pankki on kuvannut, niin pankki on velvoitettu itse korjaamaan virheen ja asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään tämän tilanteen korjaamiseksi eli tilanteen pitäisi tulla mahdollisimman pian kuntoon automaattisesti, sanoo Koponen.

Koposen mukaan tällaisissa maksuhäiriötapauksissa pankit ovat velvollisia tekemään vian ilmettyä ennakkoilmoitus Finanssivalvonnalle.

Ennakkoilmoituksessa pankin pitää kuvata häiriötilanne. Pankin on raportoitava Finanssivalvonnalle myös, kun tilanne on selvitetty.

Vian selvittämisen jälkeen annettavassa häiriöraportissa pankin pitää kertoa, mistä häiriö on aiheutunut ja ennen kaikkea miten vastaavat häiriöt jatkossa estetään.

Lue myös: Osuuspankin tileiltä kadonnut rahaa: Kolmen päivän ostot ja nostot veloitettu uudelleen