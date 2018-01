Kallis euro on vähentänyt norjalaisten ostohaluja Suomessa

Joulun ja uuden vuoden välillä euro on ollut varsin kallis Norjan kruunun nähden. Huonon kurssin vuoksi norjalaiset eivät halua käydä Suomessa ostoksilla, vaan tukevat mieluummin kotimaansa ruokakauppoja.

Tavallisesti ihmiset aloittavat aamunsa tutkimalla säätietoja, mutta kauppias Jari Pohjanrinne Karigasniemeltä tarkistaa aina ensimmäisenä valuuttakurssit ja varsinkin Norjan kruunun kurssin, joka tahdittaa hänen kauppansa myyntiä.

Joulun tienoilla yksi euro maksoi jopa kymmenen Norjan kruunua. Se näkyi etenkin Norjan rajalla sijaitsevissa rajakaupoissa, joissa norjalaiset ovat suurin asiakasryhmä.

– Kyllä ihmiset vähän miettivät varsinkin isompia ostoksia tehdessä. Me myymme kelkkavaatteita, ja niissä se kurssi on näkynyt. Lahjatavaroiksikin ostettiin pienempää tavaraa, kertoo Pohjanrinne kruunun kurssin vaikutuksista.

Else-Marie Isaksenin mielestä nyt ei kannata ostaa Suomesta muuta kuin maitoa ja dieseliä. Vesa Toppari / Yle

”Kun kurssi paranee, lähdemme yhtenä tokkana Suomeen”

Kun Utsjoen Karigasniemeltä mennään Norjan Kaarasjoelle, on Norjan kruunun kurssi se, mistä ihmiset päivittäin keskustelevat, vahvistaa Else Marie Isaksen. Hänkin kävi ruokaostoksilla kotimaassaan kruunun heikon kurssin vuoksi.

– Kyllä minä valuuttakursseja seuraan. Nyt ei kannata kovin paljon ostaa Suomesta. Nyt on vain maito ja diesel, mitä kannattaa Suomesta ostaa.

– Täytyy tukea myös Kaarasjoen kauppoja, ja juuri nyt se kannattaa. Kun kurssi paranee, lähdemme yhtenä tokkana taas Suomeen, sanoo Isaksen.

Kruunun kurssi heikkenee jouluksi, paranee tammikuussa

Norjan kruunun kurssi on käyttäytynyt monta vuotta peräkkäin näin, kertoo rajakauppias Erkki Rantakokko Enontekiöltä; kurssi huononee joulua kohti ja tammikuussa pikkuhiljaa paranee. Myös Rantakokon myynnissä Norjan kruunun kurssi näkyy.

Molemmat rajakauppiaat tietävät että kruunun kurssi laskee hiljalleen, niin se on tehnyt joka vuosi. Nyt yksi euro on noin 9,5 kruunua. Parhaimpaan tilanteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka, sanoo Pohjanrinne.

– Aina mitä pienempi se on, niin sen parempi. Joskus käytiin 7,6:ssa, niin olihan se mielettömän hyvä molemmille, paitsi Norjan valtiolle, sanoo Pohjanrinne.