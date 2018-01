MS-tautia sairastava Kimmo Pöyhönen ei ole kävellyt itse pariinkymmeneen vuoteen – nyt robotin avulla voi kävellä vaikka ulkona: "Kyllä tämä on mahtava vehje"

Suomessa on useita kiinteitä kävelyrobotteja, mutta Mustasaaressa Pohjanmaalla on ollut käytössä viime syksystä lähtien liikkuva kävelyrobotti. Se voi kävelyttää jopa halvaantunuttakin ihmistä.

Folkhälsanin kuntoutusyksikkö Mustasaaressa hankki Indego-kävelyrobotin itselleen puolisen vuotta sitten.

Laitetta on käytetty syksystä asti viikoittain sekä omilla asiakkailla, että ulkopuolisilla kuntoutujilla ja se soveltuu esimerkiksi selkäydinvamma-, halvaus-, MS- ja lihassairauspotilaiden kuntoutukseen. Hoitoon voi hakeutua normaalisti fysikaalisella lähetteellä.

Ensimmäinen koekäyttäjä oli viime elokuussa MS-tautia sairastava Kimmo Pöyhönen.

– Olen sairastanut MS-tautia jo vuodesta 1996, enkä ole pystynyt kävelemään omin avuin enää pariinkymmeneen vuoteen. Tuntuu ihan että vau, tämä oli oikeata kävelyä! Kyllä tämä on mahtava vehje, Pöyhönen kertoo kokemuksistaan.

Pöyhönen käy kävelyfysioterapiassa joka viikko, ja on päässyt kävelemään myös ulos. Käyttäjä pystyy itse ohjailemaan laitteen liikkeellelähtöä ja pysähtymistä yksinkertaisin lantioliikkein.

– Aika tehokkaasti se kävelee itse, pitää vaan lantiota nojata eteenpäin niin sitten lähdetään. Olen saanut tästä hyvää apua muun muassa jalkojeni levottomuuteen ja spastisuuteen, Pöyhönen kertoo.

MS-tautia sairastava Margareta Lax pystyy vielä kävelemään omin avuin, mutta se on koko ajan hankalampaa.

– Muistan hyvin kun kokeilin tätä ensimmäistä kertaa. Sehän tuntui aivan mahtavalta, kun laite käveli käytännössä minun puolestani aluksi kokonaan eikä minun tarvinnut tehdä mitään, Margareta Lax muistelee nauraen.

Nyt Lax kävelee laitteella itsekin. Menossa on kolmas robotin käyttökerta.

– Ei se kävely vielä ole muuttunut, mutta tästä on paljon apua, ja toivottavasti jatkossa vielä enemmän, Lax toivoo.

Apua erilaisille potilaille

Folkhälsanin ostama kävelyrobotti on toistaiseksi ainoa laatuaan Pohjoismaissa, ja maailmanlaajuisestikin Indego-robottia käytetään vasta 6-7 eri organisaatiossa. Kiinteitä kävelyrobotteja on Suomessakin käytössä jo useita, mutta Indegolla pystyy taittamaan matkaa eteenpäin, ja kävelemään myös ulkona.

Indego-kävelyrobotti pystyy kävelyttämään jopa täysin halvaantunutta ihmistä. Antti Haavisto/Yle

– Tämä on kyllä mainio apu, sillä yleensä fysioterapeutit saavat hikoilla melkoisesti että saavat asiakkaan ottamaan askelia. Robotissa on kaksi eri kännykällä ohjattavaa ohjelmaa. Yksi on tarkoitettu henkilölle, jolla on esimerkiksi selkäydinvamma, eikä omaa kävelykykyä ole lainkaan tai sitä on hyvin vähän. Toisella ohjelmalla taas avustetaan muuten itsenäistä, mutta heikkoa kävelykykyä, fysioterapeutti Elina Ala-Honkola kertoo.

Noin puolen tunnin mittaisessa kävelysessiossa on yleensä mukana avustamassa kaksi tai vähintään yksi fysioterapeutti. Lisäksi asiakkaan tukena on myös erillinen kävelytukea antava apuväline.

Robotti koostuu yhteensä viidestä osasta: lantiovyöstä sekä molempiin jalkoihin puettavista sääri-ja reisiosista. Kaikki osat voidaan mitoittaa tarkasti kunkin asiakkaan vartalolle sopiviksi.

Kävelyrobotti koostuu yhteensä viidestä osasta, jotka säädetään ja ohjelmoidaan jokaisen käyttäjän tarpeiden ja kykyjen mukaisiksi. Antti Haavisto/Yle

Tavoitteena tietoisuuden lisääminen

Kokemukset robotista ovat todella lupaavia.

– Kävelykyky on nopeutunut ja kivutkin ovat monella tämän avulla lievittyneet. Lisäksi robotin ohjelmointiin ja ohjaukseen käytettävästä kännykkäsovelluksesta näkee muun muassa kävelyyn käytetyn ajan ja askelten määrän, sekä pystyy hienosäätämään robotin balanssi- ja voimatasoja, Elina Ala-Honkola kertaa laitteen etuja.

Elina Ala-Honkola ottaa yhteyden kävelyrobottiin kännykän avulla. Samasta laitteesta näkee myös muun muassa kävelyyn käytetyn ajan ja askelten määrän, sekä pystyy hienosäätämään robotin balanssi- ja voimatasoja. Antti Haavisto/Yle

Indego on valmistettu Yhdysvalloissa ja robottien hinnat alkavat 100 000 eurosta. Koska robotti on fysikaaliselle hoitolaitokselle kova investointi, keskitytään Folkhälsanilla nyt lisäämään ihmisten tietoisuutta laitteesta eri puolilla Suomea. Tässä on suurena apuna Kimmo Pöyhönen, joka on kiertänyt myös mukana esittelemässä robotin toimintaa.

– En ole pysynyt laskuissa kuinka monta kertaa olen jo kävellyt tällä, esimerkiksi apuvälinemessuilla näytössä kävelin yhtenä päivänä 11 kertaa, Pöyhönen naurahtaa.