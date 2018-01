Angolan uusi presidentti antoi kenkää Afrikan rikkaimmalle naiselle ja tämän velipuolelle

Angolan uusi presidentti João Lourenço on ottanut kovan linjan entisen presidentin José Eduardo Dos Santosin perhettä kohtaan.

Presidentti João Lourenço on heti alkajaisiksi puuttunut Angolaa vaivaavaan korruptioon ja sukulaisten suosimiseen.

Mistä on kyse? Angolassa vaihtui valta viime elokuussa, kun 38 vuotta maata hallinnut Jose Eduardo Dos Santos jättäytyi pois johdosta.

Entisestä puolustusministeristä João Lourençosta tuli presidentti.

Angola on Afrikan toiseksi suurin öljyntuottajamaa.

Angola itsenäistyi Portugalista vuonna 1975.

Ensin jetset-prinsessa Isabel dos Santos, nyt velipuoli José Filomeno. Angolan elokuussa valittu uusi presidentti João Lourenço on antanut lähtöpassit keskeisistä tehtävistä jo kahdelle ex-presidentin José Eduardo Dos Santosin perheenjäsenelle.

Viimeisimpänä entisen presidentin poika José Filomeno dos Santos saa lähteä Angolan investointirahaston johdosta. Hänellä on kytköksiä myös Panaman paperit -tietovuodossa paljastuneisiin veroparatiisiskandaaleihin.

José Filomenon sisarpuoli, Forbes-lehden (siirryt toiseen palveluun) Afrikan rikkaimmaksi naiseksi tituleeraama Isabel sai puolestaan marraskuussa potkut valtiollisen öljy-yhtiön Sonangolin johdosta. Joulukuussa yhtiö ilmoitti aloittavansa sisäisen selvityksen varojen väärinkäytöksistä Isabel Dos Santosin johtajakaudella.

Lourenço on ollut vallassa sata päivää. Hän on toteuttanut tehokkaasti vaalilupaustaan korruptioon ja nepotismiin puuttumisesta. Myös Angolan media on viime kuukausien aikana kirjoittanut paljon juttuja Dos Santosin perheen korruptiosta, joka oli aiemmin lähes tabuaihe.

– Presidentin pitäisi vielä avata rikostutkinnat (Dos Santosien tekemisistä) niin pian kuin mahdollista, toivoo oppositiopuolue Casa-CE:n varapuheenjohtaja Lindo Bernardo Tito.

Dos Santosin perheen vallan karsiminen on ollut yllättävän nopeaa Lourençon vannottua virkavalansa. Afrikka-analyytikko Julia Westbury West Sands Advisory -yrityksestä arvioi Ylen haastattelussa elokuussa, että Dos Santosin dynastia vetelisi hallinnon naruista vielä pitkään.

José Eduardo Dos Santos nousi Angolan johtoon pian maan itsenäistyttyä Portugalista ja keskitti taloudellista valtaa perheelleen. Hän johtaa edelleen Angolan valtapuoluetta MPLA:ta, johon myös Lourenço kuuluu.

