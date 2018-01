Teijon telakka sai miljoonadiilin – telakka-asiantuntija ennakoi lisää tilauksia Lounais-Suomeen

Salo

Salossa toimivan Teijon telakan pihamaalla liikkuu useita työntekijöitä. Ensimmäinen korjattava Hamina-luokan alus on ajettu kuivatelakalle, ja sen korjaustyöt on aloitettu. Telakka korjaa merivoimien neljä alusta lähivuosien aikana.

Toimitusjohtaja Pekka Niinistö on helpottunut. Takana ovat pitkät neuvottelut. Pelkästään tarjouskilpailu kesti vuoden. Tilaus on arvoltaan kymmeniä miljoonia euroja.

– Tämä on hyvin merkityksellinen tilaus meille. Se takaa neljän vuoden täystyöllisyyden 50 ihmiselle. Tilaus on meidän kokoluokan yritykselle hyvin tärkeä, pohtii Niinistö.

Meidän pitää osittain kouluttaa ja opettaa tämän työn tekemiseen. Pekka Niinistö

Neljä alusta korjataan yksi kerrallaan. Toimitusjohtajalle seuraava haaste on löytää tarpeeksi työntekijöitä. Työntekijöitä on tällä hetkellä 40, mutta uusia työntekijöitä palkataan noin kymmenen.

Telakan toimitusjohtaja Pekka Niinistö Kalle Mäkelä / Yle

– Työntekijöiden saaminen on haasteellista. Telakkateollisuudessa on tällä hetkellä kaikilla telakoilla töitä. Meidän pitää osittain kouluttaa ja opettaa tämän työn tekemiseen. Kannustan nuoria ottamaan yhteyttä meidän projektijohtajaamme ja kysymään koulutuksesta, kertoo Niinistö.

Lounais-Suomen alueella paljon osaamista

Pitkään telakkateollisuutta tutkineen Turun yliopiston professorin Pasi Malisen mielestä Teijon telakan saama tilaus kertoo siitä, että Lounais-Suomen alueella on runsaasti osaamista. Teijon saama tilaus on hyvä lisä.

Taatusti tulee uusia uutisia. Pasi Malinen

Teijon telakan kanssa loppusuoralla tarjouskilpailussa olivat Rauman ja Uudenkaupungin telakat. Malinen arvioi, että Teijon saama tilaus voi auttaa myös niitä.

Työntekijöitä Teijon telakalla Kalle Mäkelä / Yle

– Suurimman osan työstä tekevät alihankkijat. Kun alueella on osaamista, tilauksia tulee. Toivottavasti osaajia löytyy. Teijon suunnitelma kouluttaa työntekijöitä on loistava juttu, kertoo Malinen.

Malisen mielestä kaikki alueen telakat tukevat toisiaan. Hän muistuttaa, että Turun Meyerin telakalla on kahdeksan vuoden tilauskanta.

– Telakkabisneksen tilanne on loistava. Koskaan se ei ole ollut tätä parempi. En usko, että Turun telakan tilauskanta on tässä, taatusti tulee uusia uutisia, pohtii Malinen.

Telakoiden välinen kilpailu on kovaa

Teijon telakan toimitusjohtaja Pekka Niinistö kertoo, että kilpailu tilauksista on telakoiden kesken kovaa.

– Tarjoussisältö ja hinta ratkaisevat, mutta myös telakan kuormitustilanne. Tämä on kilpailtu ala, kertoo Niinistö.

Teijon telakan nostur Kalle Mäkelä / Yle

Oy Western Shipyard Ltd (siirryt toiseen palveluun) on perustettu vuonna 1994, mutta telakan toiminta sai uutta puhtia kymmenen vuotta sitten. Telakan omistus siirtyi APX-Metallille (siirryt toiseen palveluun) ja siitä tuli sen tytäryhtiö. Telakka on täysin kotimaisessa omistuksessa. Tätä tilausta varten telakalla on tehty kahden miljoonan euron investoinnit.

Alus, joka ui alle viiden ja puolen metrin syväyksessä, voi tulla Teijoon telakoitavaksi. Pekka Niinistö

Puolustusvoimien tilauksessa Teijon telakka toimii Patrian alihankkijana. Patrian ja puolustusvoiminen välinen sopimus on kokonaisarvoltaan noin 170 miljoonaa euroa. Merivoimien tilaus on mittava, mutta silti Teijo pystyy ottamaan myös muita töitä vastaan samaan aikaan.

– Toivomme myös uusia tilauksia luonnollisesti myös puolustusvoimilta. Alus, joka ui alle viiden ja puolen metrin syväyksessä, voi tulla Teijoon telakoitavaksi, kertoo Niinistö.

Teijon telakka Kalle Mäkelä / Yle

Teijon telakka sijaitsee kauniissa ympäristössä. Lähistöllä ovat Teijon kirkko ja kartano. Teijon kansallispuistoon, laskettelukeskukseen ja golfkentälle on pieni ajomatka. Toimitusjohtaja Pekka Niinistö uskoo, että Teijon lähiseudulle on tulossa uutta vipinää.

– Täällä on paljon järjestelmätoimittajia, jotka tulevat työskentelemään projektin aikana täällä telakalla. He asuvat Salon talousalueella hotelleissa ja muualla. He syövät ja elävät arkea täällä, pohtii Niinistö.