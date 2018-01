90-luvun hittibändin The Cranberriesin laulaja Dolores O'Riordan kuollut

Irlantilaisyhtye The Cranberriesin johtohahmo Dolores O'Riordan on kuollut, kertovat irlantilaisviestimet. Irlannin yleisradioyhtiö RTE kertoo (siirryt toiseen palveluun), että 46-vuotias O'Riordan kuoli Lontoossa.

Irish Times -lehden mukaan O'Riordan oli Lontoossa nauhoittamassa uutta albumia. Hänen kuolinsyystään ei ole toistaiseksi tietoa. O'Riordanin tiedottajan mukaan hänen omaisensa ovat surun murtamia. O'Riordanilla oli kolme lasta.

Johti yhtä Irlannin menestyneimmistä yhtyeistä

Limerickissä keskisessä Irlannissa perustettu The Cranberries nousi maailman musiikkikartalle vuonna 1993 kappaleella Linger ja albumilla Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?.

Samana vuonna tehdyssä haastattelussa kotikaupungissaan Limerickissä käynyt Dolores O'Riordan pohti maailmanmainetta. Alla näkyvällä videolla hän miettii, että Yhdysvalloissa on hyvä menestyä, mutta Irlanti on aina kotimaa.

– Ystävät ja perhe ovat todella innoissaan, ja vastaanotto on ollut mahtava. On ihanaa palata kotiin. Olen nuori, 22-vuotias. Sehän on paras ikä tulla tähdeksi, eikö vain?, O'Riordan sanoi.

The Cranberries -yhtyeen Dolores O'Riordanin haastattelu vuodelta 1993.

Maailmanmaineeseen yhtye ponkaisi viimeistään seuraavana vuonna hitillään Zombie, joka kertoi Irlannin menneisyyden traumoista. Seuraava albumi No Need to Argue olikin suurmenestys.

Yhtye on yksi Irlannin kaikkien aikojen suosituimpia, ja sen levyjä on myyty maailmanlaajuisesti miljoonia. The Cranberries onnistui myös eurooppalaiselle pop-musiikille usein vaikeilla Yhdysvaltain markkinoilla.

The Cranberriesin viimeisin albumi julkaistiin huhtikuussa 2017. Välillä O'Riordan kokeili myös soolouraa.

Kiertue peruttiin terveyssyistä

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhtye perui keväällä 2017 suunnitellun Euroopan-kiertueen O'Riordanin terveysongelmien takia. Yhtyeen verkkosivujen mukaan kyse oli selkävaivoista.

O'Riordan toimi sekä yhtyeen laulajana, kitaristina että lauluntekijänä. Laulajana O'Riordan tunnettiin omalaatuisesta laulutyylistään ja vahvasta irlantilaisesta aksentista.

Joulun alla O'Riordan kirjoitti yhtyeensä Facebook-sivulla voivansa hyvin ja toivotti hyvää joulua The Cranberriesin faneille. Twitter-tilinsä viimeisessä julkaisussa tammikuun alussa O'Riordan kertoi olevansa matkalla Irlantiin.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4. tammikuuta 2018

Lähteet: Reuters, AP