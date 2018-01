Herätys: Länsimetro vähensi ruuhkia, vaalitentissä Pekka Haavisto, hyytävä tuuli puhaltaa

Länsimetro vähensi Länsiväylän ruuhkia

Länsiväylällä kulki viime viikon arkipäivinä keskimäärin kuusi prosenttia vähemmän henkilöautoja kuin syksyllä ennen länsimetron käynnistymistä. Pitkällä aikavälillä uudet raiteet hillitsevät Länsiväylän autoliikenteen luontaista kasvua. Toisten matka-aikaa länsimetro lyhentää, mutta toisten pidentää. HSL kartoittaa liityntäliikenteen ongelmakohtia huolellisesti ennen kuin ryhtyy tekemään muutoksia.

Hopeavettä lapselleen juottanutta äitiä epäillään pahoinpitelystä

Naista on kuulusteltu, mutta kuulustelu ei johtanut vielä tässä vaiheessa toimenpiteisiin. Poliisi on pyytänyt lausuntoa hopeaveden vaarallisuudesta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että hopeaveden juottaminen on vaarantanut lapsen terveyttä.

Hopeavettä. Dennis Storhannus / Yle

Presidentinvaalien tentissä Pekka Haavisto

Tänään tiistaina presidenttiehdokkaista keskitytään Pekka Haavistoon. Illan tv-tentin lisäksi tarjolla on henkilökuva, joka kertoo, että Haavisto-ilmiö ei ole toistunut. Vihreiden ehdokas uskoo kuitenkin sovittelevaan tyyliinsä. Siksi hän ei aina sano mitä ajattelee ja vaikuttaa laskelmoivalta.

Pekka Haavisto. Markku Ulander / Lehtikuva

Itä-Kiinan merellä pelätään öljytuhoa

Kiinalaiset alukset kamppailevat Itä-Kiinan merellä, jotta uponneesta tankkerista valuva öljy saataisiin kerättyä ja uhkaava ympäristötuho torjuttua. Kiinan merenkulkuviranomainen varoitti myöhään maanantaina, että öljyvuoto on laajentunut.

Kiinan liikenneministeriön julkaisema ilmakuva Sanchi-aluksesta ennen tankkerin uppoamista. Transport Ministry of China / EPA

EU-komissiolta suunnitelma muovin haittojen torjumiseksi

Euroopan komissio julkistaa tänään suunnitelmansa muovin ympäristöhaittojen pienentämiseksi. Komissio on ilmoittanut harkitsevansa esimerkiksi muoviveroa, jonka tuotto voitaisiin ohjata suoraan EU:n budjettiin paikkaamaan Britannian eron aiheuttamaa aukkoa.

Tulossa tuulinen päivä

Monin paikoin esiintyy aluksi heikkoa pakkaslumisadetta tai pöllyävää lunta. Sää selkenee etelästä alkaen päivän aikana. Etelän ja kaakon välinen tuuli on puuskaista ja saa ilman tuntumaan paikoin jopa 10 astetta lämpömittarin lukemaa kylmemmältä. Läntisillä merialueilla tuuli yltyy myrskyksi. Illaksi sää selkenee myös maan keskivaiheilla, Lapissa sää jatkuu pilvisenä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.