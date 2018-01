Asuinrakennus räjähti Antwerpenissa – pelastustyöt käynnissä

Räjähdys on romahduttanut asuinrakennuksen Belgian pohjoisosassa, Antwerpenissä, kertovat paikalliset tiedotusvälineet.

Uutistoimisto AFP:n mukaan loukkaantuneita on ainakin viisi, mutta rakennuksen raunioissa voi olla enemmänkin ihmisiä. Poliisi kertoo, että romahtaneesta rakennuksesta on saatu ulos kolme ihmistä, joista yksi on lapsi.

Räjähdys tapahtui Antwerpenin keskustassa, Paardenmarktin alueella myöhään maanantai-iltana. Räjähdyksen syystä ei ole toistaiseksi varmuutta, mutta poliisi ei usko sen liittyvän terrorismiin.

Belgian ranskankielisen yleisradioyhtö RTBF:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)kyseessä on saattanut olla kaasuräjähdys.

Alueen asukkaat ovat lähettäneet onnettomuuspaikalta kuvia muun muassa Twitteriin. Kuvista näkyy, kuinka yhden kadun kerrostalon julkisivu on täysin romahtanut.

Lähteet: AFP, Reuters