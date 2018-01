Kaliforniassa kammottava vangitsemistapaus – 13 löydettiin kahlittuina sänkyihin

Kaliforniassa poliisi on löytänyt 13 sisarusta vangittuina kotoaan. Osa heistä oli kahlittu sänkyihinsä ja heitä oli kidutettu.

Sisaruksista nuorin on 2-vuotias ja vanhin 29-vuotias. Kaiken kaikkiaan seitsemän heistä on täysi-ikäisiä.

Lasten vanhemmat on pidätetty ja heitä syytetään kidutuksesta sekä lasten hengen vaarantamisesta.

Sisarukset löydettiin, kun noin 17-vuotias tyttö pääsi pakoon ja soitti hätänumeroon. Poliisin lausunnon mukaan (siirryt toiseen palveluun) hän näytti 10-vuotiaalta ja aliravitulta. Vielä ei ole selvää, kauanko vanhemmat ovat pitäneet lapsiaan vangittuina.

Kalifornian osavaltion rekisterin mukaan vanhemmat ovat rekisteröineet kotinsa kouluksi. Lisäksi he ovat hakeneet konkurssia vuonna 2011.

Lapsia vankeina pitäneet Louise Anna ja David Allen Turpin. Riverside County Sheriffs Department / EPA

Järkyttyneet naapurit: Lapset vaikuttivat pelokkailta

Talo, jossa sisaruksia on pidetty vankeina sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Los Angelesista pientaloalueella. Naapureiden mukaan lapsia tai heidän vanhempiaan näkyi harvakseltaan.

Yksi naapureista kertoi nähneensä osan lapsista viimeksi lokakuussa yöaikaan. Hänen mukaansa lapset vaikuttivat pelokkailta, eikä yksikään heistä vastannut tervehdykseen.

– Aivan kuin he eivät olisi koskaan nähneet ihmisiä aiemmin, Wendy Martinez kuvaili.

Pariskunnan yhteisellä Facebook-sivulla on kuvia perheestä. Niissä lapset on puettu samanlaisiin vaatteisiin. Yksi kuvista on otettu tilaisuudessa, jossa vanhemmat uusivat aviovalansa. Paikalla oli myös Elvis-imitaattori.

Perheen isä, David Turpin, työskenteli LA Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) insinöörinä puolustusteknologiaan keskittyvässä Northrop Grumman -nimisessä yrityksessä.

