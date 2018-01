Etelän vedet vielä petollisia – jäätuntija: "Jäätyminen vasta alkamassa"

Jo useat ihmiset ovat menehtyneet jäillä eri puolilla Suomea.

Pakkanen on jäädyttänyt vesiä eteläistä Suomea myöden, mutta jäätilanne on vielä huono. Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainion mukaan jäitä on vielä huonosti, vaikka talven selkä on jo taittumassa.

Talvi on ollut monin paikoin lauha. Vainio kuvaa jäätalveakin peruslauhaksi.

– Vaasa-Lappeenranta -linjan eteläpuolella jäätyminen on vasta alkamassa, Vainio kertoi Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Vainion mukaan jääpeite voi olla petollinen myös aivan linjan pohjoispuolella. Hän muistuttaa, että jäille uskaltaa mennä Pohjois-Suomen lisäksi Keski-Suomen pohjoisosissa.

Etelä-Suomen jäähavaintoja Järviwiki-sivustolta.

Lumipeite hankaloittaa jään kantavuuden arviointia. Vainion mukaan vaaranpaikkoja on monia, etenkin siellä missä vesi liikkuu ja kuluttaa jäätä pinnan alta.

Periaatteessa muutaman sentin umpijää tai teräsjää riittää kantamaan ihmistä, mutta luonnonjäät eivät ole koskaan yhtenäisiä. Rannalta katsottuna jäätä voi olla riittävän tuntuisesti, mutta rannasta kauempana jää on heikompaa. Erityisesti nyt kun jäätyminen on vasta monin paikoin alkanut. Myös tuuli hidastaa jäätymistä.

– Jotta liikkumien olisi turvallista, kyllä se vaatii 10 senttiä teräsjäätä.

Merialueilla jäätilanne on selvästi normaalia tilannetta heikompi. Perämeren eteläpuolella rannikoilla on enintään vain ohutta kiintojäätä.

Ilmatieteen laitoksen merijäätilanne

Sunnuntaina mies tippui Korsnäsissä Vaasan lähistön merialueella jäihin ja menehtyi myöhemmin. Maanantai-iltapäivänä Lohjalla kadonnut retkiluistelija löytyi seuraavana yönä hukkuneena avannosta.