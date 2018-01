Syöpäpotilaiden määrä nousi maan huipputasolle Kymenlaaksossa – hoitolaitteet loppuivat kesken

Kymenlaakson keskussairaalan nykyisellä sädehoitolaitteella hoidetaan noin 45 potilasta päivässä. Koko maassa keskimäärin potilaita on noin 25 sädehoitolaitetta kohden.

Mistä on kyse? Sädehoitoa annetaan Kymenlaakson keskussairaalassa tällä hetkellä yhdellä laitteella

Laite on ylikäytöllä, koska sillä hoidetaan päivittäin noin 45 potilasta. Keskimäärin Suomessa yhdellä laitteella hoidetaan vain 25 potilasta.

Keskussairaalaan rakennetaan uusi sädehoitoyksikkö, johon tulee kaksi uutta sädehoitolaitetta.

Uusi yksikkö on määrä avata joulukuussa 2019.

Sädehoitoyksikön tiloja kutsutaan bunkkeriksi.

Kymenlaakson keskussairaalaan rakennetaan uusi sädehoitoyksikkö, johon tulee tilat vähintään kahdelle uudelle sädehoitolaitteistolle.

Nykyään keskussairaalan käytössä on tilat vain yhdelle sädehoitolaitteistolle. Nykyinen tila on ollut käytössä jo 50 vuotta. Bunkkerissa oleva laite on vuodelta 2012.

Nykyinen sädehoitolaite on ylikäytöllä, mutta siltikään sen kapasiteetti ei riitä kaikkien potilaiden hoitamiseen. Osa potilaista joudutaan lähettämään sädehoitoon Lappeenrantaan tai Helsinkiin.

— Me hoidamme täällä päivittäin keskimäärin 45 potilasta. Suomessa keskiarvo on noin 25 potilasta päivässä sädehoitolaitetta kohden. Keskussairaalassa näin suuren potilasmäärän hoitaminen aiheuttaa ylitöitä ja on haavoittuvaa, koska meillä ei ole varajärjestelmää. Esimerkiksi laitteen vioittuminen aiheuttaa heti ongelmia, ylifyysikko Juha Korhonen Kymenlaakson keskussairaalasta kertoo.

Uusien sädehoitoyksiköiden valmistuttua Kymenlaakson keskussairaala tarvitsee myös lisää henkilökuntaa sädehoitoihin.

Syöpähoitojen tarve kasvaa yhä

Kymenlaakson keskussairaalaan rakennetaan tilat kahdelle uudelle sädehoitolaitteelle, koska potilaiden suuri määrä vaatii sitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Kymenlaaksossa on väestömäärään suhteutettuna toiseksi eniten syöpää sairastavia koko maassa. Enemmän on vain Ahvenanmaalla. THL myös ennakoi sädehoitopotilaiden määrän edelleen kasvavan Kymenlaaksossa. Taustalla on väestön ikääntyminen, joka johtaa syöpäsairauksen lisääntymiseen. Toisaalta syöpiä myös havaitaan entistä tehokkaammin jo varhaisessa vaiheessa.

— Näkymät Kymenlaaksossa ovat sellaiset, että jo 2030-luvulla tarvitsemme keskussairaalaan kolmannenkin uuden sädehoitolaitteen, Juha Korhonen toteaa.

Kymenlaakson keskussairaalan uudet sädehoitobunkkerit maksavat 2,6 miljoonaa euroa ja niihin hankittavat laitteet 5 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri Carean hallitus päättää investoinnista torstaina.

Nykyinen bunkkeri jää todennäköisesti pois sädehoidon käytöstä. Lopullista päätöstä ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Uusi yksikkö käyttöön joulukuussa 2019

Sädehoitoyksikön suunnittelu on määrä aloittaa heti ja rakentaminen vielä tämän vuoden lopulla. Uudet sädehoitolaitteet voidaan näillä näkymin ottaa käyttöön ensi vuoden joulukuussa.

Uusi sädehoitotekniikat parantavat entisestään syöpäpotilaiden hoitoa Kymenlaaksossa. Nykyaikaiset tilat ja laitteet mahdollistavat entistä tarkemman sädehoidon, jolloin kasvainta ympäröivät terveet kudokset voidaan suojata sädetykseltä.

Syöpäpotilaiden hoito muodostuu yleensä leikkaus-, lääkitys- ja sädehoidosta. Ylifyysikko Juha Korhosen mukaan reilu puolet syöpäpotilaista saa sädehoitoa.

Yleisimmät syöpätyypit ovat naisilla rintasyöpä ja miehillä eturauhassyöpä.