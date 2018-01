Tarkkana autokaupassa – Pyydä myyjää kirjoittamaan kauppasopimukseen, että mittarilukema vastaa ajokilometrejä

Matkamittarilukeman väärentäminen on Euroopassa niin yleistä, että Suomessakin on kymmeniätuhansia autoja, joiden ajomäärä on uskon asia.