Ensimmäinen pelkästään sahatavaraa sisältävä juna Suomesta Kiinaan pääsi perille: matkaa yli 8000 kilometriä

Suomalainen puu kiinnostaa nyt Kiinassa. Vierumäkeläisen Versowood Oy:n sahatavaraa täynnä oleva, lähes kilometrin mittainen juna pääsi viikonloppuna perille Ganzhoun kaupunkiin.

– Tämä oli ensimmäinen sahatavarajuna Suomesta Kiinaan. Tämä on merkittävä päänavaus, koska näin saavutetaan keskinen Kiina uudella tavalla, toteaa puhelimitse tavoitettu toimitusjohtaja Ville Kopra Versowoodista.

Junassa oli 2000 kuutiota sahatavaraa 41 konttiin lastattuna. Suurin osa lastista oli peräisin Heinolan Vierumäen ja Mikkelin Otavan sahoilta.

Sahatavaran matka Kouvolasta Ganzhoun kaupunkiin kesti kolme viikkoa. Meriteitse sahatavaran kuljetus Kiinaan kestää noin kuusi viikkoa. Jos puuta pitää kuljettaa vielä satamasta sisämaahan, toimitusaika kasvaa entisestään.

Kuljetuksen nopeutuminen voi kasvattaa sahatavaran kysyntää, vaikka junarahti on kalliimpaa kuin merikuljetus, sanoo Kopra.

– Kuljetusajan lyhentyminen auttaa asiakasta, että huonekalutehtaan ei tarvitse pitää niin suurta varastoa. Asiakas voi luottaa, että saa nopeasti lisää puuta.

Suomen Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori on päänavaukseen tyytyväinen. Merivuori toteaa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että uudet kuljetusratkaisut tuovat kilpailua kuljetusmarkkinoille.

Tavoitteena tasainen vientitahti

Erityisesti suomalaiselle kuuselle on kysyntää tällä hetkellä Kiinan huonekalutuotannossa. Kuusta käytetään varsinkin lastenhuoneeseen tarkoitettuihin huonekaluihin. Niitä tehtaillaan nyt uudella vauhdilla, kun Kiina on luopunut yhden lapsen politiikastaan.

– Olisi mahdollista, että tällainen juna lähtisi matkaan jatkossa kaksi kertaa kuukaudessa. Jatko jää vielä nähtäväksi, mutta potentiaalia tässä kyllä olisi, toimitusjohtaja Ville Kopra pohtii.

Suomesta vietiin vuonna 2017 Kiinaan 1,7 miljoonaa kuutiota puuta. Tästä Versowoodin osuus oli lähes 300 000 kuutiota. Kiina on Versowoodin suurin vientimaa. Yhtiön kaikesta sahatavarasta jo lähes 20 prosenttia menee Kiinaan. Myös esimerkiksi Etelä-Korea, Vietnam ja Filippiinit ovat nousevia vientimaita.

Muidenkin metsäteollisuusyritysten katse on suunnattu Aasiaan, sillä sahatavaran kysyntä kotimaassa laahaa perässä huippuvuosista.

– Koitetaan toki viedä sinne, missä kate olisi paras, mutta emme halua minkään maan osuuttakaan kasvattaa liian isoksi. Kotimaassa esimerkiksi omakotitalojen rakentaminen on puolittunut kymmenen vuoden takaisesta, kertoo Kopra.

Junakuljetusta markkinoidaan uuden silkkitien osana

Konttijunia Kouvolasta Kiinaan on kulkenut marraskuusta 2017 lähtien. Kouvola tähtää Aasian ja Euroopan välisen tavaraliikenteen keskukseksi. Kaupunkiin on suunnitteilla uusi rautatie- ja maantieterminaali Aasian-kuljetuksia varten.

Uuden silkkitien osana markkinoitua junareittiä voi jatkossa kulkea kilometrien mittaisia junia. One Belt One road eli OBOR -hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja yhteyksiä Kiinan, Euraasian ja Euroopan välillä.