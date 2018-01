Käsipesulle, mars! Influenssaepidemia hiipimässä Uudellemaalle – Liikkeellä on useita eri viruksia

Influenssa on alkanut jyllätä toden teolla Uudellamaalla. Alueellisia vaihteluita kuitenkin on.

Esimerkiksi Hyvinkään sairaalan alueella on jouduttu tekemään ruuhkailmoitus influenssapotilaiden takia. Influenssadiagnoosin on saanut sata potilasta, joista osastolle on otettu puolet.

– Epidemia käynnistyi joulun tietämillä ja siitä lähtien on ollut paljon käyntejä influenssan takia. Noiden sadan diagnosoidun influenssapotilaan lisäksi on ollut useita sellaisia potilaita, joilla influenssa on piilossa muiden diagnoosien takana, kertoo Hyvinkään akuutin tulosyksikön johtaja Juha Valli.

Vallin vastuulla oleva Hyvinkään akuutti sairaanhoito käsittää päivystyspoliklinikan, teho- ja sydänvalvontaosastot ja alueellisen ensihoitojärjestelmän.

Nurmijärven terveysaseman vuodeosasto puolestaan on ruuhkautunut eikä osastolle oteta uusia potilaita ennen kuin tilanne rauhoittuu, kirjoittaa Uusimaa –lehti. (siirryt toiseen palveluun) Läntisellä Uudellamaalla taasen ei voi vielä puhua epidemiasta, se on vasta tulossa, sanoo Lohjan terveysasemien avosairaanhoidon osastonhoitaja Johanna Grotell.

– Joulun aikaan oli yksi vuodeosastomme sulussa, koska influenssatapauksia oli siellä niin paljon. Terveysasemien vastaanotoilla tämä näyttää aika normaalilta flunssakaudelta, vaikkakin kovasti sairaita ihmisiä ovat, etenkin he jotka eivät ole ottaneet rokotetta, kertoo Grotell.

Hyvinkään akuutin tulosyksikön johtajan Juha Vallin mukaan influenssakausi näyttää varsin tavanomaiselta aiempien vuosien epidemiakäyriin verrattuna.

– Kausi ajoittuu tavanomaisella tavalla, eli lähtee joulun jälkeen tammikuussa nousuun ja taittuu useimmiten hiihtoloman paikkeilla. Samoissa mennään tilastollisesti, Valli arvioi.

Nyt jyllää samaan aikaan useita eri viruksia

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL vahvistaa parin päivän takaisessa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että influenssakausi on meneillään. Parhaillaan maata kiertää peräti neljä eri virusta: kaksi versiota sekä A- että B-influenssaviruksesta.

Juuri nyt kiertää enemmän influenssa B-viruksia. Yleensä suurimman osan influenssatartunnoista aiheuttaa kuitenkin A-virus.

– Valtakunnallisesti jaossa ollut rokote tehoaa useimpiin influenssatyyppeihin ja heikentää oireita myös B-influenssaan, kertoo osastonhoitaja Grotell Lohjalta.

Hän arvioi, että epidemia olisi aivan toisen näköinen kuin nyt, jos ihmiset eivät olisi rokottautuneet niin hyvin kuin nyt ovat.

Terveydenhuollon ammattilaisten mukaan vielä ei ole lainkaan liian myöhäistä ottaa influenssarokote.

– Ei missään tapauksessa ole myöhäistä. Se kannattaa ottaa milloin tahansa ja suoja on kohtuullisen hyvä, Valli Hyvinkäältä korostaa. Samoilla linjoilla on myös Grotell.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että suojan syntyminen kestää ainakin kaksi viikkoa. Periaatteessa on siis mahdollista sairastua influenssaan, vaikka olisikin ottanut kausirokotteen. Rokotesuoja ei vain välttämättä ole ennättänyt vielä kehittyä täyteen terään.

RS-virusta paljon tänä vuonna

Erityispiirteenä tänä vuonna on RS-viruksesta kärsivien potilaiden suuri määrä. RS-virus aiheuttaa samantapaisia oireita kuin influenssa, mutta samasta taudista ei kuitenkaan ole kyse.

Influenssan oireita ovat korkea kuume, hengitystieoireet ja lihassärky. Tauti saattaa tulla pahempana, jos kärsii muista perussairauksista, kuten sydän- tai keuhkosairauksista. Esimerkiksi Hyvinkäällä on ollut hoidossa muutamia potilaita tehohoidossa vaikean tautimuodon takia.

Sairaalassa voidaan helpottaa influenssapotilaan oloa erityisen viruslääkkeen avulla, joka myös hieman lyhentää taudin kestoa. Mitään parantavaa poppaskonstia tautiin ei kuitenkaan ole, se pitää vain kärsiä, jos se kohdalle sattuu.

Hoitoalalla pian rokotepakko

Kun tarttuvista taudeista, kuten influenssasta, on kyse, on sairaanhoidon henkilökunnallakin ohjeet suojautua ja osaltaan myös estää taudin leviäminen. Käsien pesemisestä on huolehdittava, suu- ja nenäsuojia käytettävä.

Terveydenhuollon ammattilaisten Tehy-lehti kirjoitti jo noin vuosi sitten, että uusi tartuntatautilaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työntekijän rokotuksista, jos nämä työskentelevät riskiryhmien kanssa. (siirryt toiseen palveluun) Rokotukset on oltava kunnossa maaliskuun alkuun mennessä.

Rokotussuojasta huolehtimatta jättäminen saattaa jopa olla irtisanomisen peruste.

Hyvinkään alueen sairaaloissa työntekijät on rokotettu 95-prosenttisesti, Lohjalla hoitajilla rokotuskattavuus on 100-prosenttinen. Osastonhoitaja Johanna Grotellin mukaan uusintarokotukset ovat ajankohtaiset ehkä jo ensi viikolla.

– Viime viikolla pohdimme tätä työterveyshuollon kanssa. Sovimme, että heti kun rokotteet saadaan, rokotamme täällä terveysasemalla toinen toisemme uudestaan.

Lue myös:

THL:n ylilääkäri: Influenssaepidemian huippua ei ole vielä saavutettu