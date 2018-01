Suomalainen asiantuntija Kalifornian perhepiinasta: Olennaista on, koska ja miten pitkään lapset ovat vankeudessa eläneet

Yliopistotutkija Kirsi Peltonen Tampereen yliopistosta selvittää tutkimusprojektissaan Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten tarvitsemaa tukea.

Peltonen toteaa heti, että Kaliforniassa ilmi tullut perhedraama on järkyttävä. Kahden vanhemmat uskotaan pitäneen 13 lastaan kotona vankeina vuosien ajan.

Talo, jossa sisaruksia on pidetty vankeina. Sandy Huffaker / AFP

– Se, missä tuo voi erota radikaalisti pakolaislasten kokemuksista on, että noille lapsille pahaa tekivät heidän omat vanhempansa. Lapsi joutuu käsittelemään väkivallan ja laiminlyönnin aiheuttaman trauman. Ja lisäksi sen, että biologinen vanhempi – jonka pitäisi olla ohjelmoitu suojelemaan häntä – onkin pelottava ja paha.

– Sotatilanteesta tulevissa perheissä yleensä koko perhe on uhrin asemassa, ja pahuutta on tehnyt ulkopuolinen taho.

Olennaista on, miten kauan ja missä vaiheessa lapset ovat altistuneet vanhempien harjoittamalle henkiselle ja psyykkiselle pahoinpitelylle sekä sosiaaliselle eristämiselle.

Jos kotiin eristäminen on esimerkiksi alkanut perheen muutettua Texasista Kaliforniaan, ja perheen perustettua kotikoulun vuonna 2011, eristämistä on jatkunut todella pitkään.

– Jos olosuhteet ovat olleet normaalit tuohon asti, esimerkiksi teini-ikään asti oltaisiin eletty normaalia perhe-elämää, se on antanut mahdollisuuden normaaliin kasvuun liittyvien voimavarojen kehittyä siihen asti. On ehtinyt muodostua joitakin selviytymiskeinoja, joiden varassa vaikeistakin kokemuksista voi päästä yli. Todennäköistä kuitenkin on, että vanhempien kyky toimia lapsiaan tukevina aikuisina on ollut puutteellista jo aiemmin.

Nuorin kalifornialaistalon lapsista oli kaksivuotias. Jos lapsi jo aivan pienenä joutuu eristetyksi kotiinsa, hän ei tavallaan edes tiedä muunlaisesta elämästä. Mutta kaikki ulkopuolella oleva on vierasta.

Mitä on tapahtunut, tarkalleen ottaen?

Amerikkalaiset viranomaiset ja psykiatrian ammattilaiset pyrkivät luonnollisesti ensin selvittämään, mitä perheessä on tapahtunut ja missä vaiheessa. Onko fyysisen ja henkisen pahoinpitelyn ja sosiaalisen eristämisen lisäksi muutakin?

– Ainakin ilmeisesti tiedetään, että siihen on liittynyt perustarpeiden laiminlyöntiä, sanoo Kirsi Peltonen.

Lapsista osa oli näyttänyt aliravituilta ja ikäistään nuoremmilta, lisäksi koti oli likainen.

Lapsilla on Peltosen mukaan sisäänrakennettu taipumus muodostaa kiintymyssuhde lähellä oleviin aikuisiin, vaikka nämä olisivat väkivaltaisiakin.

– Vaikka vanhempi olisi kuinka vajavainen ja jopa paha, lapsi pyrkii silti muodostamaan kiintymyssuhteen. Näilläkin lapsilla on voinut olla kiintymyssuhde ja vuorovaikutusta vanhempiinsa jossain määrin, jossakin vaiheessa.

Voiko traumaattisesta lapsuudesta selvitä?

Mitä on selviytyminen, miettii Kirsi Peltonen. Sivusta voi väittää, että joku ei ole selvinnyt, jos ihmiseltä vaikean lapsuuden takia puuttuu taitoja vaikkapa muodostaa parisuhde. Tai jos voimavarat ovat liian heikot esimerkiksi opiskelemiseen ja ammatin hankkimiseen.

– Mutta jos ihminen itse jonakin päivänä katsoo, että hän voi hyvin tai kohtalaisesti, sen pitäisi olla riittävää meille muillekin.

David Allen ja Louise Anna Turpinin talo kuvattuna Kalifornian Perrisissä 15. tammikuuta. Sandy Huffaker / AFP

Paljon puhutaan ihmisten yksilöllisestä resilienssistä eli kyvystä selviytyä vastoinkäymisistä henkisesti.

Peltonen painottaa, että jokaisen lapsen tilanteeseen pitää paneutua huolella ja kuulla lasta tarkasti, ennen kuin mitään johtopäätöksiä voidaan tehdä.

– En kenenkään lapsen kohdalla haluaisi sanoa, että nyt on tapahtunut niin kauheita, ettei tästä voi missään nimessä selvitä. Lasten selviytymiskyvyn määrä on meidänkin tutkimuksessa yllättänyt. Joillakin lapsilla kehittyy aivan ilmiömäisiä taitoja selviytyä elämässä, juuri sen takia, että hän on käynyt lävitse vaikeita kokemuksia. Joka tapauksessa nämä lapset tulevat tarvitsemaan paljon tukea elämässään.

