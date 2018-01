Suomalaisprofessorin idea mullistaa autoteollisuuden: "Ladattavien sähköautojen moottorien teho voidaan pudottaa viidesosaan nykyisestä"

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehtyjen laskelmien mukaan uudenlaisella sarjahybridillä autoilun kulut laskisivat murto-osaan nykyisestä. Nykyisin hyvin yleisesti käytössä olevat 110 kilowatin eli noin 150 hevosvoiman moottorit voitaisiin korvata pienillä 20 kilowatin moottoreilla. Samalla polttoaineen kulutus olisi vain 30–40 prosenttia nykyisestä.

– Polttomoottoria käytettäisiin vain autojen akkujen lataamiseen, ja sähkömoottori liikuttaisi autoa, sanoo sähkönkäyttötekniikan professori Juha Pyrhönen.

Nykyisin ladattavissa hybridiautoissa perinteinen polttomoottori ja sähkömoottori toimivat rinnakkain. Auton akkujen koosta riippuen autoilla voidaan ajaa sähköllä noin 50 kilometrin matka, minkä jälkeen tarvitaan polttomoottoria.

Pyrhösen mukana akustoa lataavilla pienillä diesel-moottoreilla hyötysuhde olisi bensiinimoottoria parempi. Sähkömoottori tarvitsee noin 15 kilowatin tehon pystyäkseen kulkemaan tasaista 100 kilometrin nopeutta.

Kari Kosonen / Yle

– Ongelmana on, että autonvalmistajilla ei ole niin pieniä moottoreita, joita sähköautossa tarvittaisiin, sanoo professori Juha Pyrhönen.

Kansanautoja edullisesti

Nykyisin ladattavan hybridiauton saa noin 40 000–50 000 eurolla. Hybridiauto on vajaat 10 000 euroa kalliimpi kuin vastaavan tehoinen polttomoottoriauto. Uuden sukupolven hybridiauton saisi halvemmalla kuin perinteisen auton.

Kari Kosonen / Yle

– Nykyiset ladattavat hybridit ovat vanhan tekniikan jatkeita ja autoteollisuudessa tarvittaisiin isompi murros.

Pyrhösen mielestä ajattelutavan pitäisi muuttua autojen suunnittelussa niin, että tulevaisuuden hybridit olisivat sähköautoja, joissa olisi ajon pidennyksen mahdollistava laitteisto.

– Tällöin monet nykyisistä auton osista, kuten vaihteisto ja moottori, voitaisiin suunnitella uuteen tekniikkaan paremmin sopivaksi.

Akkujen raaka-ainetta ei löydy tarpeeksi

Uudenlaisten hybridiautojen tuloa markkinoille saattavat vauhdittaa akkutekniikkaan liittyvät ongelmat. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa lasketaan, ettei akkujen raaka-ainetta – erityisesti kobolttia – löydy tarpeeksi tulevaisuuden sähköautoihin, jos akkujen kokoa halutaan jatkuvasti suurentaa.

Kari Kosonen / Yle

– Olen sitä mieltä, että hybridiautoissa on tulevaisuus. Harvalla on varaa investoida isoihin akkuihin, joilla pääsee 500–600 kilometriä yhdellä latauksella, eikä se ole vielä pitkä matka.

Kalliiden sähköautojen rinnalle tarvittaisiin edullisia kansanautoja, jolloin autokanta alkaisi nopeasti uusiutua. Niissä akkujen kokoa ei tarvitsisi kasvattaa nykyisestä.

– Akuilla ajaisi kymmeniä kilometrejä. Sitten avuksi tulisi moottori, joka pitäisi huolen, että akku pysyy latauksessa pidemmillä matkoilla. Kyllä siinä pitkällä matkalla kuljettaja ennen hyytyisi kuin auto, toteaa Pyrhönen.

Hybridiautojen myynti lisääntyy

Viime vuonna Suomessa ensirekisteröitiin 502 sähköautoa ja 2401 ladattavaa hybridiautoa, joissa on sähkömoottorin lisäksi bensiinimoottori.

Kari Kosonen / Yle

Vaikka määrät ovat koko autokantaan verrattuna vähäiset, myynti on lisääntynyt nopeasti.

– Hybridien myynti kasvaa koko ajan, ne ovat lyöneet nyt itsensä läpi markkinoille, sanoo Saimaan Auto-Aritan myyntipäällikkö Roy Renlund.

Täyssähköautojen myyntiä vauhdittaa se, että tämän vuoden alusta auton hankintaan on saanut 2000 euron tuen.

– Kyllä tuki on näkynyt jo autokaupassa ja kiinnostus on selvästi lisääntynyt, kun tarjolla on pientä porkkanaa, kuvailee LänsiAuton Lappeenrannan myymälän tuotevastaava Antti Sarén.

Auto-ostoksille tulevat kiinnittävät Sarénin mukaan eniten huomiota toimintasäteeseen ja siihen, miten auto soveltuu heidän tarpeisiinsa.

– Pidempää matkaa tekevä kallistuu usein ladattavaan hybridiin, koska autossa on polttomoottori turvaamassa matkaa.