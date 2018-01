Lasten imettämisen jälkeen Johanna Kraftia tuijotti peilistä "50-vuotias nainen" – kauneuskirurgiasta haetaan nyt apua arkisiin ongelmiin

Johannan Kraftin otsassa on voimakkaat lihakset ja silmien välissä niin sanottu sibeliusryppy. Johanna treenaa ahkerasti ja on myös kilpaillut body fitnessissä. Botuliinipistoksilla on saatu rypyt häviämään ja ilme kirkastumaan.

– Jos pystyn botoxilla edes vähän silottamaan otsan ilmettä, etten näytä niin vihaiselta koko ajan, niin kyllä sitä sitten käytän, Johanna selittää hoitojen merkitystä.

Kuopiolainen 32-vuotias Johanna Kraft käy säännöllisesti hyaluronihappo- ja botox-hoidoissa.

Nyt hän on palannut Tallinnasta kauneusklinikalta, jossa hänen rintaimplanttinsa uusittiin.

23-vuotiaana oli suuri shokki, kun katsoi itseään peilistä, sieltä tuijotti 50-vuotias nainen. Johanna Kraft

Kraft päätyi rintojen korjaukseen ensimmäisen kerran lasten syntymän jälkeen vuonna 2012. Hän mielestään rinnoilla on erittäin suuri merkitys naisen itsetunnolle ja minäkuvalle.

– Mulle oli 23-vuotiaana suuri sokki kahden synnytyksen ja imetyksien jälkeen, kun katsoi itseään peilistä kaulasta alaspäin. Sieltä tuijotti 50-vuotias nainen, perustelee Johanna rintaimplantaatiota.

Matti Myller/ Yle

Asiakkaana tavalliset suomalaiset naiset ja miehet

Kauneusleikkauksista on tullut enemmän arkipäivää. Tämän havainnon teki Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun) pari vuotta sitten. Kuopiolainen Tiina Jylhän kauneusklinikka The Look on toiminut vasta vajaan vuoden, mutta asiakkaat ovat helposti löytäneet palvelut. Yrittäjä Susanna Roineen mukaan klinikalle tullaan vaikka kauppareissun yhteydessä kysymään tietoa hoidoista.

Hoitojen yllä ei leiju enää häpeän harmaa pilvi. Susanna Roine

– Suhtautuminen esteettisiin kauneushoitoihin on vapautunut. Ne koetaan osaksi hyvinvointia. Hoitojen yllä ei leiju enää häpeän harmaa pilvi, nämä on nyt sallitumpia ja hyväksytympiä.

Roineen mukaan apua haetaan erityisesti ikääntymiseen liittyviin ongelmiin. Nuoret puolestaan haluavat seurata trendejä ja kauneusihanteita. Tyypillinen asiakas on kuitenkin ihan tavallinen suomalainen nainen ja mies, jota vaivaa jokin pieni seikka omassa ulkonäössä esimerkiksi otsan alueen juonteet.

Mitään ankkahuulia en suostu tekemään. Riitta Martikainen

Plastiikkakirurgi Riitta Martikaisen mukaan esteettisten kauneushoitojen määrä on ollut muutaman vuoden melko vakio. Asiakkaita on paljon. Esimerkiksi Joensuussa, missä hän työskentelee Pihlajalinna Ite:ssä, ikääntymiseen liittyviä täyteaine- ja botox-hoitoja tehdään päivittäin. Nuoret ovat selvästi kiinnostuneempia rakenteellisista muutoksista. Huulten täyteaineiden käyttöön hän suhtautuu varovaisesti.

– Mitään ankkahuulia en suostu tekemään. 20-vuotiaalle muodostuu helposti arpeumia huuliin, Martikainen varoittelee.

Trendinä kehon omalla rasvalla muotoilu

Yleisimpiä esteettisiä hoitoja ovat edelleen täyteaine- ja botox-hoidot. Uutena trendinä ovat tulleet kehon omalla rasvalla muotoilu ja mesolangat.

– Mesolanka on hiuksenohut lanka, joka injektoidaan ihon sisälle. Siellä se muodostaa arpikudoksen. Se kiinteyttää ja napakoittaa ihoa. Keho lähtee pilkkomaan lankaa. Se aktivoi kollageeni- ja elastaanituotannon kasvojen alueella. Suomalaiset naiset tykkää, kun sitä ei kukaan näe, mutta iho voi paremmin ja piirteet on kivemman näköisiä, kauneusklinikkayrittäjä Susanna Roine esittelee.

Maailmalla villityksenä oleviin pakaraimplantteihin Roine suhtautuu kriittisesti. Ne ovat olleet aina erittäin riskialttiita komplikaatioille. Hän uskookin, että niistä luovutaan hyvin nopeasti.

Kehon omalla rasvalla muotoilu sen sijaan on seuraava suuri juttu. Siinä vatsasta tai reisistä otetaan talteen rasvaa ja siirretään esimerkiksi pakaroihin, Roine esittelee menetelmää.

Plastiikkakirurgi Riitta Martikaisen mukaan trendinä on luonnollisuus. Oman rasvan käyttöä rajoittaa sen hinta. Täyteaineilla ja botuliinilla on myös mahdollista saada luonnollinen lopputulos, korostaa Martikainen.

Tiina Jylhän yksityisklinikka on laajentanut Helsingin ulkopuolelle toimintaansa kuudelle paikkakunnalle. Kuopion klinikalla tehdään pientoimenpiteitä. Leikkaukset konsultoidaan Viroon, kertoo yrittäjä Susanna Roine. Toni Pitkänen / Yle

Osaamattomissa käsissä vaarallista

Kauneudenhoidossa botoxia käytetään lääketieteeseen nähden häviävän pieniä määriä.

Botoxia injektoidaan ilmejuonteiden lähellä oleviin lihaksiin, jotka rentoutuvat. Käytännössä botox surkastuttaa lihaksen ja hermon välisen säikeen ja keho kasvattaa sinne aina uuden, yrittäjä Susanna Roine selittää.

Botoxin virallinen käyttötarkoitus on hermomyrkky. Lääketiede käyttää botuliinia muun muassa MS-potilailla, kroonisilla migreenipotilailla ja liikahikoilun hoitoon.

Yle Tieteen haastattelussa lääkekehityksen professori Markku Koulu Turun yliopistosta muistutti botuliinin vaaroista.

– Osaamattomissa käsissä ja väärinä annoksina se on vaarallinen ja voi aiheuttaa hengenvaarallisiakin haittoja. Erityisesti kosmeettisessa käytössä lääkkeenantajien ammattitaito on syytä varmistaa, korostaa Markku Koulu.

Suomen esteettisten plastiikkakirurgien yhdistykseen kuuluva plastiikkakirurgi Riitta Martikainen varoittaa myös hoitojen riskeistä. Alaa ei valitettavasti valvota. Tähän on Martikaisen arvion mukaan tulossa muutos eli pistoshoidot rajattaisiin terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsiin.

Väärin laitettu pistos voi aiheuttaa jopa pysyviä kudostuhoja. Riitta Martikainen

Suurin riski on väärä pistostekniikka. Väärin laitettu pistos voi aiheuttaa jopa pysyviä kudostuhoja. Maailmalta on kuulunut tapauksista, joissa botuliinia on pistetty vahingossa verisuonen sisälle ja aiheutettu nenän kuolio. On tapahtunut myös näköhermon vioittumisia. Tällaiset tapaukset ovat tietysti äärimmäisen harvinaisia, Martikainen pohtii.

Hyaluronihapon käytössä piilee myös vaaroja. Sitä on luonnostaan ihmisen ihossa ja isoissa nivelissä. Hoidoissa käytetty hyaluronihappo on synteettisesti tuotettua ja matkii luonnontuotetta.

Itse tuote on hyvin harvoin allergisoiva, mutta on esiintynyt tapauksia, joissa asiakas on saanut voimakkaan allergisen reaktion hyaluronituotteen sisältämästä puudutteesta, varoittaa Martikainen.

Hyaluronihappo ei ole mikään ryppyjä poistava ihmeaine. Hyaluronaania tutkinut Kari Törrönen on sitä mieltä, että vaikka aine on ihmiskehossa tärkeä, tuotteena se ei imeydy ihon läpi eikä tee ihosta nuoremman näköistä.

Matti Myller / Yle

Itsetunto kohdalleen ennen kuin edes harkitsee hoitoja

Johanna Kraftin rintojen jälkitarkastus sujuu hyvin. Haavat ovat parantuneet ja mustelmat hävinneet. Tarkastuksen yhteydessä Johanna pohtii, että moni voi jäädä esteettisten hoitojen koukkuun.

Vaikka hoidot ovat arkipäiväistyneet, myös niitä käyttävä Johanna on huolissaan niiden huonoista puolista. Hän toivoo, että ihmiset pitävät järjen päässä.

On pelottavaa nähdä, että jo kaksikymppiset näyttää luonnottomalle. Syytän somea. Johanna Kraft

– On vahanukkeihmisiä tuolla maailmalla. Heillä on todella vääristynyt minäkuva, heille ei riitä mikään. Pitää olla sinut itsensä kanssa ennen kuin harkitsee menevänsä edes yhteenkään operaatioon.

Johanna on erityisesti huolissaan nuorten tyttöjen ulkonäköpaineista.

– On pelottavaa nähdä, että jo kaksikymppiset näyttää luonnottomalta. Syytän somea tästä kaikesta. Sieltä syötetään täydellistä kuvaa, täydellisiä naisia, miehiä, peppuja ja kasvoja. Nuoret tytöt katsoo peilistä ja rupeaa miettimään, riitänkö minä.

Johanna muistuttaa, että tärkeintä on, ettei yritä muuttaa itseään miksikään muuksi kuin mitä on.

– Nämä botox-hoidot ja rinnat ovat parantaneet mun elämänlaatua huomattavasti. Kyllä se meillä kotonakin kuulemma näkyy, että olen tyytyväisempi itseeni ja iloisempi, Johanna Kraft hymyilee.