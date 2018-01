Juutalainen ihmisoikeusjärjestö vaatii virallista selvitystä suomalaisten SS-miesten väitetyistä sotarikoksista

Presidentti Niinistö on vastaanottanut kirjeen ja vastausta selvitetään. Taustalla ovat viimeaikaiset epäilyt, että suomalaiset SS-vapaaehtoiset sekaantuivat juutalaisten kansanmurhaan Saksan itärintamalla.

Ihmisoikeusjärjestö Simon Wiesenthal -keskus on pyytänyt presidentti Sauli Niinistöä teettämään suomalaisten SS-vapaaehtoisten toimista virallisen selvityksen.

Presidentin kansliasta kerrotaan, että kirje on otettu vastaan ja asiaa selvitetään.

Taustalla ovat tutkija André Swanströmin esittämät tiedot, joiden mukaan suomalaiset SS-miehet ovat saattaneet osallistua juutalaisten murhiin Ukrainassa.

Asiasta kertoivat aiemmin Jerusalem Post ja Ilta-Sanomat.

Simon Wiesenthal -keskus Vuonna 1977 Kaliforniassa perustettu Simon Wiesenthal -keskus (siirryt toiseen palveluun) on juutalainen ihmisoikeusjärjestö. Keskus kunnioittaa juutalaisten kansanmurhan, holokaustin, uhrien muistoa ja vastustaa antisemitismiä ja rasismia. Keskus on nimetty kuuluisan natseja jäljittäneen Simon Wiesenthalin (1908–2005) mukaan, mutta ei ole suoraan yhteydessä häneen. Järjestön päämaja on Los Angelesissa ja sillä on toimistot New Yorkissa, Torontossa, Miamissa, Jerusalemissa, Pariisissa ja Buenos Airesissa. Keskus on myös ottanut kantaa Lähi-idän politiikkaan kuten Israelia vastaan suunnattuun boikottikampanjaan.

– Tälle pyynnölle on ennakkotapaus. Se on itse asiassa hyvin menestyksekäs ennakkotapaus, Simon Wiesenthal -keskuksen Jerusalemin toimiston johtaja, tohtori Efraim Zuroff sanoo.

Zuroff viittaa Elina Sanan vuonna 2003 julkaistusta teoksesta Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle nousseeseen keskusteluun.

Kirjassaan Sana kertoi noin 3 000 neuvostoliittolaisen sotavangin, mukaan lukien juutalaisten, luovuttamisesta Saksaan, jossa monet heistä kuolivat.

Tuolloin Wiesenthal-keskus lähestyi kirjeellä presidentti Tarja Halosta, ja Suomen hallitus antoi professori Heikki Ylikankaalle tehtäväksi selvittää kysymystä.

Zuroff kiittelee, että selvitys johti useisiin luovutusten historiaa käsitteleviin artikkeleihin ja kirjoihin.

– Presidentti Halosen ottama askel oli hyvä ennakkotapaus, ja se auttoi suomalaista yhteiskuntaa käsittelemään menneisyyttään, Zuroff sanoo.

Epäilyksen varjo

Suomessa on perinteisesti tavattu ajatella, että suomalaiset SS-miehet olivat Saksan itärintamalla 1941–43 taistelutehtävissä eivätkä osallistuneet SS-joukkojen sotarikoksiin.

Haastatteluissa entiset SS-vapaaehtoiset ovat kiistäneet osallisuuden mihinkään hirmutekoihin.

Historioitsija André Swanström on kyseenalaistanut tämän näkemyksen. Hän kertoo löytäneensä viitteitä suomalaisten osallistumisesta juutalaisten murhaamiseen.

Viime vuoden lokakuussa julkaistussa blogissaan (siirryt toiseen palveluun) Swanström siteeraa SS-mies Olavi Kustaa Aadolf Karpalon kirjettä suomalaisten SS-miesten yhdysupseerille ja sotilaspastorille Ensio Pihkalalle 24. heinäkuuta 1941.

Karpalo pahoittelee kirjeessä, että hän ja hänen suomalaiset toverinsa joutuivat käyttämään taitojaan juutalaisten teloittamiseen, vaikka siihen ”riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme”.

Swanström on myös arvioinut, että SS-miehet olivat poliittisesti selvästi äärioikeistolaisempia kuin aiemmassa tutkimuksessa on kerrottu.

Vaiettu itärintama

Simon Weisenthal -keskuksen Efraim Zuroff katsoo, että Suomen tapaus ei ole ainutlaatuinen vaan Norjalla, Tanskalla ja jopa Ruotsilla on asiassa paljon yhteistä, vaikka maiden olosuhteet olivatkin erilaiset.

Natsi-Saksa miehitti toisessa maailmansodassa Norjan ja Tanskan, Ruotsi pysytteli neutraalina, ja Suomi taisteli jatkosodassa Saksan liittolaisena.

Kaikista näistä maista lähti vapaaehtoisia SS-joukkoihin, eikä maissa sodan jälkeen ollut suurta intoa selvittää, mitä niiden SS-vapaaehtoiset itse asiassa olivat tehneet Saksan itärintamalla.

– Kaikissa näissä maissa kävi pitkälti samoin, eli ei tehty yritystä todentaa, mitä nuo miehet olivat tehneet idässä. Norjassa ja Tanskassa monet joutuivat syytteeseen maanpetoksesta, vihollisen riveihin liittymisestä, mutta he saivat usein kevyitä tuomioita, eikä kukaan vaivautunut tarkistamaan, mitä he olivat tehneet idässä, Zuroff sanoo.

Tanskasta SS-joukkoihin liittyi noin 6 000 vapaaehtoista sen jälkeen, kun Saksa oli miehittänyt maan.

Zuroff mainitsee esimerkkinä, että Tanskassa historioitsijat Dennis Larsen ja Therkel Stræde nostivat esiin tanskalaisten SS-vapaaehtoisten roolin Valko-Venäjällä Babruiskissa sijainneen keskitysleirin vartijoina (siirryt toiseen palveluun). Leirillä murhattiin 1 400 juutalaista.

En skole i vold (siirryt toiseen palveluun) -teoksen paljastukset johtivat myös rikostutkintoihin kahta tanskalaismiestä vastaan, mutta syytteitä ei nostettu, koska miesten ei voitu todentaa syyllistyneen mihinkään tiettyihin rikoksiin.

Saksan miehittämästä Norjasta SS-joukkoihin liittyi 6 000 vapaaehtoista. Vuonna 2013 91-vuotias Olav Tuff myönsi NRK:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että norjalaiset SS-miehet olivat osallistuneet siviilien tappamiseen Ukrainassa. Tuffin kertomassa tapauksessa siviilejä oli suljettu kirkkoon, joka sitten tuhottiin polttamalla.

Arkistot avautuivat

Efraim Zuroff korostaa, että toisaalta Pohjoismailla on hyvä maine: Suomi kieltäytyi luovuttamasta Suomen juutalaisia natseille ja tanskalaiset pelastivat suuren enemmistön juutalaisväestöstään salakuljettamalla heidät Ruotsiin.

Efraim Zuroff katsoo, että Saksan itärintamalla tapahtuneiden hirmutekojen selvittäminen on nyt toisaalta vaikeampaa, toisaalta helpompaa kuin ennen.

Vaikeutta lisää, että useimmat mahdolliset todistajat ovat jo kuolleet. Toisaalta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeinen arkistojen avautuminen muun muassa Ukrainassa avaa tutkijoille uusia mahdollisuuksia.

Simon Wiesenthal -keskus on aktiivisesti kampanjoinut viimeistenkin natsirikollisten saamiseksi oikeuden eteen.

Pitäisikö syytteitä siis nostaa Suomessakin, jos osallisuudesta hirmutekoihin löytyisi todisteita?

– Jos sellaisia ihmisiä on hengissä ja he ovat riittävät terveitä oikeudenkäyntiin, ei ole mitään syytä jättää heitä huomiotta, mutta epäilen, josko niin on, Efraim Zuroff sanoo.

