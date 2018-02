Uniapnea katkaisi Tuula Markkulan hengityksen öisin 21 kertaa tunnissa – jatkuva väsymys riivasi vuosia, ennen kuin diagnoosi löytyi

Tuula Markkula on totutellut ylipainehengityslaitteseen Oulun Toppilassa. Topi-kissa on jo tottunut laitteesta lähtevään hiljaiseen ääneen.

Markkula on saanut ison avun nukkumista helpottavasta CPAP-laitteesta. Kysyntä laitteille on Suomessa kova, ja sitä saattaa joutua odottamaan jopa yli puoli vuotta.

Mistä on kyse? Oululainen Tuula Markkkula sai elämänilonsa takaisin, kun selvisi hänen kärsivän uniapnesta.

Uniapnea eli hengityksen katkeilu nukkuessa vaivaa yhä useampaa.

Potilas käyttää nukkuessaan ylipainehengityslaitetta, CPAP-laitetta.

Oulu

Tuula Markkulan väsymysoireille etsittiin vuosia syytä muun muassa astmasta. Raskas olo johtui unihäiriöstä, joka aiheutti kuorsaamista ja väsymystä.

Hän sai lopulta omalääkäriltään lähetteen keuhkolääkärin tutkimuksiin. 12 tunnin testin aikana mitattiin unen laatua. Tuulalla havaittiin unitestissä 21 hengityskatkoa tunnissa.

– Lopputulos oli minulle täysi yllätys, Tuula Markkula kertoo. Hänellä on keskivaikea uniapnea eli unihäiriö.

Yleensä uniapneapotilaat nukkuvat öitään huonosti. Uni on katkonaista, ja potilas herää useita kertoja. Tuula Markkulalla tilanne oli toinen, sillä hän nukkui pitkiä, kymmenen tunnin yöunia. Aviopuoliso Perttikään ei osannut aavistaa vaimonsa sairastavan uniapneaa.

– Omat unenlahjani estivät minua huomaamasta Tuulan uniongelmia, Pertti Markkula kertoo.

Kolmekymppisiä, jopa nuorempiakin on potilaina. Tarja Saaresranta

Toki Pertti oli havainnut, että kaikki ei ole puolison nukkumisessa kunnossa. Kesti hyvinkin puolille päivin ennen kuin vaimo heräsi kunnolla.

– Tokkurainen olo viittasi siihen, että jotakin univaikeuksia on, Pertti Markkula sanoo.

Uniapneasta kärsii yhä useampi

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) vs. professori Tarja Saaresranta näkee työssään sen, kuinka yleistyvä sairaus uniapnea on. Potilaiden määrä kasvaa vuosittain. Osaltaan tilannetta selittää se, että diagnosointi on parantunut eli uniapnea todetaan nyt helpommin.

– 17 prosenttia keski-ikäisistä miehistä ja yhdeksän prosenttia naisista sairastaa vähintään keskivaikeaa uniapneaa. Siis tautia, joka pitäisi hoitaa, Tarja Saaresranta kertoo.

Ylipainehengityslaite auttaa katkeilevaan hengitykseen. Paulus Markkula / Yle

Osalla potilaista on ylähengitysteiden rakenteellinen ahtaus ja laajentalihasten heikko toiminta unen aikana. Toisaalta väestön paino nousee. Lihavuus on uniapnean tärkein syy. Uniapnea ei ole kuitenkaan lihavien, keski-ikäisten ihmisten vaiva.

– Huolestuttavaa mielestäni on se, että kyseessä ovat myös nuoret ihmiset. Kolmekymppisiä, jopa nuorempiakin on potilaina, Saaresranta sanoo.

Laite auttaa hengityskatkoihin

CPAP- eli ylipainehengityslaite helpottaa uniapneasta kärsivän unta. Laite on kompressori, josta lähtee letku maskiin, joka puolestaan asetetaan nenän tai suun eteen. 60 prosenttia potilaista käyttää nenämaskia. Kokomaski mahdollistaa myös suun kautta hengittämisen. Käytössä on vaihtuvapaineisia ja kiinteäpaineisia laitteita.

– Lähetteiden määrä CPAP-laitetta varten on TYKS:n alueella kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2017 niitä tuli lähes 2000, Tuula Saaresranta kertoo.

Uniapnea Uniapnea tarkoittaa käytännössä hengityksen ahtautumista unen aikana tai jopa hengityskatkoksia.

Uniapneasta kärsivät sadattuhannet suomalaiset.

Uniapnea ei ole vain miesten tai naisten tauti, vaan siitä voivat kärsiä kaikki. Tavallisempaa se on kuitenkin keski-iän ylittäneillä, mutta sitä esiintyy myös nuorilla.

Ylipaino lisää riskiä sairastua uniapneaan.

Kuorsaaminen voi viitata uniapneaan.

Lievimmillään uniapnean hoidoksi voi riittää nukkumisasennon muuttaminen univyön avulla tai uniapneakiskon käyttäminen. Keskivaikeassa tai vaikeassa uniapneataudissa monen ainoa pelastus on CPAP-laite, jonka välityksellä huoneilmaa hengitetään pienellä ylipaineella nenä - tai suumaskin kautta.

Ylipainon väheneminen voi lievittää oireita.

Oulun ylipistollisen sairaalan (OYS) keuhkosairauksien kuntoutusohjaaja Anne Korvan mukaan unianiapnean hoitoon tarvittavaa CPAP-laitetta joutuu odottamaan pitkään. Lähetteitä hoitoon tulee koko ajan lisää, ja jonot ovat jopa 7- 8 kuukautta. Se ylittää kiireettömän hoidon lainmukaisen odotusajan.

– Meillä on tällä hetkellä jonossa Oulun lähialueelta ja lähikunnista 350 henkilöä. Nykyisellä henkilöstöresursseilla on aika mahdotonta vastata kiihtyvään tarpeeseen, Anne Korva kertoo.

Ammattiautoilijat ja henkilöt, joilla on vaikeat uniapneaoireet, pyritään saamaan CPAP-hoitoon mahdollisimman pian. Oulun yliopistollinen sairaala onkin lisäämässä henkilöstöä hoidon nopeuttamiseksi.

Ylipainehengityslaite uudeksi unikaveriksi

Ensiksi täytyy opetella käyttämään CPAP-laitetta. Kokeilemalle selviää, millainen maski sopii potilaalle. Keuhkosairauksien kuntoutusohjaaja Anne Korvan mukaan se todetaan muutaman viikon aikana.

– Pitää opetella pitämään maski kasvoilla nukkuessaan. Laitteen kanssa nukutaan loppuelämä. Jos lopettaa CPAP-laitteen käytön, palaavat uniapneaoireet takaisin, Anne Korva kertoo.

CPAP-laitteen maski asetetaan pelkästään nenän tai nenän ja suun ympärille. Paulus Markkula / Yle

Hengitystä auttavan laitteen osalta Tuula Markkulalla kävi tuuri. Hän sai uniapneadiagnoosin syyskuussa 2017 ja pääsi hoidonohjaukseen tammikuussa, noin neljä kuukautta diagnoosin jälkeen.

– Sekin aika tuntui todella pitkältä. Moni joutuu odottamaan pitempään, Tuula Markkula kertoo.

Hän on nyt parisen viikkoa käyttänyt CPAP-laitetta nukkuessaan.

– Olin yllättynyt kuinka nopeasti laite ja sen tuoma happi alkoi vaikuttamaan.

CPAP-laitteen käyttöönotossa ja totuttelussa menee oma aikansa. Tuulalla on käytössä neljän viikon koeajan huoneilmaa kierrättävä CPAP-laite, joka mittaa automaattisesti hänen tarvitsemansa hapen virtauksen.

Uni paras lääke on

Kun CPAP- laite on hankittu ja sitä käytetään säännöllisesti, on potilaalla vs. professori Tuula Saaresrannan mukaan viimeistään silloin edessä elämäntaparemontti. Kaiken hoidon perusta on painonhallinta. Ruokavalio, liikunta ja terveet elämäntavat, kuten tupakoinnin lopettaminen vähentävät oireita. Alkoholi rentouttaa hengityslihaksia, joten uniapneaoireet pahenevat.

– Unirytmi pitää saada säännölliseksi, sillä uni on edelleen parasta lääkettä, Tarja Saaresranta muistuttaa.

CPAP-laitteen osat ovat kompressori ja kasvoille asetettava hanegityslaite. Paulus Markkula / Yle

Oululaisen Tuula Markkulan olo on muuttunut täysin parempaan suuntaan ylipainehengityslaitteen avulla. Happi tavoittaa aivosolut nyt myös nukkuessa, ja elämänilokin on nyt aivan toisella tasolla. Myös elämänlaatu parantui heti CPAP-laitteen myötä.

– Nyt taas jaksaa, kun happi kulkee ja kun tietää mistä aiempi väsymys johtui. Tuntuu, että päivät ovat pitempiä ja selkeämpiä, naurahtaa Tuula Markkula.