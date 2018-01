Vaihto-oppilaan hyytävä haaste: treenaa avannossa talviuinnin MM-kisoihin – ”Rakastan tätä!”

Oripää

Talvisena pakkaspäivänä Oripäässä sijaitsevan lammen rannalla kävelee kaksi miestä määrätietoisesti avantoa kohden. He ovat juuri vaihtaneet uima-asut ylleen tontilla sijaitsevassa katoksessa. Pyyhkeet ovat hartioilla.

Hetken kuluttua nuorempi miehistä eli Garrick de la Combe laskeutuu veteen ja ui noin parikymmentä metriä perhosuintia.

– Taisi olla lokakuun puoliväli, kun vaihtoisäni kertoi, että aloitetaan harjoittelu talviuintikisoihin. Sanoin, että okei, tehdään niin, kertoo Garrick de la Combe reippaasti.

Garrick de la Combe harjoittelee avannossa. Marko Isomaa ja Ylen kuvaaja Samuli Holopainen laiturilla. Minna Rosvall / Yle

Valmentaja Marko Isomaa kannustaa aluksi pyyhe harteillaan laiturilla. Pian on valmentajan vuoro. Askeleet ovat yhtä määrätietoiset kuin nuorukaisella.

Veteen täytyy mennä ripeästi, laiturin portaille ei kannata jäädä tunnustelemaan veden viileyttä.

Yhdysvalloissa ei ole mitään tällaista. Rakastan tätä. Garrick de la Combe

Garrick de la Comben hymy ei hyydy, vaikka kylpy on kylmä.

– Vesi on kylmää, mutta tämä on hauskaa. Avantouinti on hyvin erilaista, mitä olen kokenut koko elämäni aikana. Yhdysvalloissa ei ole mitään tällaista. Rakastan tätä, nauraa Garrick.

Vanhemmat ihmettelevät poikansa harrastusta

Garrick de la Combea valmentava Marko Isomaa on tottunut ihmetteleviin huudahduksiin, joita hänen suojattinsa harrastus on saanut aikaan. Garrickin vanhemmat olivat aluksi hämmästyneitä.

– Heille on lähetetty videoita. Nyt he uskovat, että olemme tosissamme. Vanhemmat ovat todennäköisesti tulossa katsomaan maailmanmestaruuskisoja Viroon, kertoo Isomaa.

Avantouimarit kuivattelevat rivakasti uinnin jälkeen. Minna Rosvall / Yle

Talviuinnin Suomenmestaruuskisat (siirryt toiseen palveluun) järjestetään helmikuun alkupuolella Ähtärissä. Niihin Garrick osallistuu ulkosuomalaisena. SM-kilpailuissa Garrick saa kilpailukokemusta, ja maaliskuun alkupuolella edessä ovat maailmanmestaruuskisat Tallinnassa (siirryt toiseen palveluun).

Harjoittelu avannossa on tärkeää.

– Uin harjoituksissa 25–50 metrin matkoja. Sen jälkeen lämmittelen vähän. Vartalo menee kylmässä vedessä tunnottomaksi parin sekunnin jälkeen.

Harjoittelua myös Loimaan uimahallissa

Avantoon Garrick de la Combe ja hänen valmentajansa Marko Isomaa pulahtavat pari kertaa viikossa. Muuten harjoittelu tapahtuu Loimaan uimahallissa tai punttisalilla.

Garrick ui talviuintikisoissa rintauintia ja perhosta, 25 ja 50 metrin matkoja. Valmentaja arvioi Garrickin mahdollisuuksia kisoissa hyviksi.

– Tilastojen ja altaalla ja kylmässä altaassa uitujen aikojen perusteella hänellä on realistiset mahdollisuudet kultamitaliin, kertoo Isomaa.

Jos on ollut rankka treenikausi tai raskasta töissä, avantouinti tekee hyvää. Marko Isomaa

Valmentaja Marko Isomaa toimii Loimaan Uimaseuran valmentajana, joten uintia harrastavan vaihto-oppilaan saapuminen on ollut hänelle upea asia. Isomaalla itsellään on pitkä kokemus talviuinnista. Hän on harrastanut lajia pienestä pojasta lähtien.

Talviuinnin maailmanmestaruuskisoista Isomaa on saalistanut kultaa ja pronssia. Hän suosittelee lajia muillekin.

– Avantouinti toimii hyvänä palauttajana. Jos on ollut rankka treenikausi tai raskasta töissä, avantouinti tekee hyvää, neuvoo Isomaa.

Uintiura tulevaisuuden haaveena

Suomeen Garrick de la Combe tuli hyvän koulutusjärjestelmän vuoksi. Lisäksi hän halusi Eurooppaan.

– Koulutusjärjestelmä on uskomaton. Se on parempi kuin Yhdysvalloissa. Haluan matkustella Euroopassa enemmän, ja jos olen Euroopassa, tulen ehdottomasti takaisin Suomeen. Suomi on kuin toinen kotini nyt, hehkuttaa Garrick.

Ensi vuonna on edessä vielä yksi lukiovuosi ja sen jälkeen yritän saada uintistipendin Arizonan yliopistoon. Garrick de la Combe

Nuorukainen on harrastanut uintia myös kotimaassaan Yhdysvalloissa noin kahdeksan vuotta. Hän on kilpaillut muutamien vuosien ajan.

Garrick de la Combe Loimaan uimahallissa Minna Rosvall / Yle

–Kun aloitin uinnin, se oli hauskaa. Vuosi vuodelta harrastukseen on tullut mukaan yhä enemmän kilpauintia.

Uintiin liittyvät myös tulevaisuuden haaveet.

– Ensi vuonna on edessä vielä yksi lukiovuosi, ja sen jälkeen yritän saada uintistipendin Arizonan yliopistoon. Siellä uimareita valmentaa Michael Phelpsin valmentaja, ja ehkä apuvalmentajana itse Phelps. Tällaisia juttuja olen kuullut, kertoo Garrick innostuneena.

Valmentaja Marko Isomaa pitää Washingtonin osavaltiossa asuvaa suojattiaan hyvänä uimarina.

– Ehkä hän ei ole aivan Yhdysvaltojen huippujen joukossa, mutta voi kilpailla osavaltion kisoissa, pohtii Isomaa.