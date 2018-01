Herätys: Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa, Suomi halutaan imetyksen kärkimaaksi, etelään saapuu lumisateita

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona. Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon ja äänestyspaikkoja on runsaat 900. Ehdokkaisiin pääset tutustumaan muun muassa Ylen vaaligalleriassa. Ylen kaikki presidentinvaaliaiheiset uutiset ja artikkelit löydät tämän linkin takaa.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen presidenttitentissä

Ylen presidentinvaalitentit jatkuvat tänään, kun vuorossa on vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen. Presidenttiehdokkaana Kyllönen on nostanut esille eriarvoisuuden kasvua ja rauhan asiaa. Henkilökuvassa kerrotaan, miten vasemmistolainen sukutausta on muovannut Kyllösen poliittista uraa.

Merja Kyllönen. Sebastian Dahlström

Suomi halutaan nostaa imetyksen kärkimaaksi

Suomalaisäitien halutaan imettävän vauvojaan nykyistä pidempään. Moni vaihtaa tuttipulloon, kun imetykseen ei saa riittävästi apua. THL:n imetysohjelman tavoitteena on parantaa imetyksen tukemista niin neuvoloissa kuin synnytyssairaaloissa.

Elise Tykkyläinen / Yle

Trumpin terveystarkastus: "Erittäin terve, energinen ja terävä"

Valkoinen talo on julkistanut presidentti Donald Trumpin taannoisen terveystutkimuksen tulokset. Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson kertoi tiistai-iltana Suomen aikaa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että presidentti Donald Trumpin terveydentila on yleisesti ottaen erinomainen.

Viisi toimittajaa tuomittiin vankeuteen Turkissa

Turkkilainen oikeusistuin tuomitsi tiistaina viisi toimittajaa vankeuteen syytettynä "terroristisesta propagandasta", turkkilaismedia kertoo. Tuomiot olivat 1,5 - 4 vuoden mittaisia. Vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on tehty puhdistuksia, joiden seurauksena joidenkin arvioiden mukaan noin 150 toimittajaa on laitettu telkien taakse.

Mielenilmaus Turkin hallitusta vastaan Istanbulissa 2. joulukuuta. Erdem Sahin / EPA

Etelään saapuu lumisateita iltapäivän ja illan aikana

Maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja heikkoa pakkaslumisadetta sataa monin paikoin, kertoo Ylen meteorologi Elina Lopperi. Myöhemmin iltapäivällä lumisateet sakenevat ja ensi yön aikana etelärannikon tuntumassa lunta tupruttaa paikoin jopa yli 15 cm. Myös idässä lumisateet sakenevat.

