Kansanmusiikkia kansan suusta kansan makuun – Kalevauva.fi nousi monen suosikiksi

Kitaraa soittava Aapo Niininen ja banjoa näppäilevä Kimmo Numminen kapuavat esiintymislavalle yleisön läpi. Ennenkuin keikka ehtii alkaa seuraa seremonia. Kalevauva.fi palkitaan vuoden kansanmusiikkilevystä. Oikeastaan levy on vain nettisivuilla kuultavissa eli varsinainen cd on vasta tuloillaan.

Albumin kannessa on Elias Lönnrotin kuva. Aapo ja Kimmo sanovat olevansa myös kansanrunouden keräilijöitä. Lönnrot kulki kontti selässä maita ja mantuja, nykylönnrotit lukevat nettikeskustelujen kommentteja.

Vauva.fi-foorumin sivuilta aukeaa satoja keskusteluja. Niiden nimi on myös Kalevauva.fi:n biisien nimenä, kuten tämän jutun väliotsikotkin.

"Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana?"

Kalevauva.fi aloitti vuonna 2016 Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla. Yleisö riemastui ja keikat piti vaihtaa isommille areenoille heti kättelyssä.

Aiemmin rumpalina enemmän häärinyt Aapo Niininen kertoo Kalevauva.fi:n alkutaipaleesta.

– Puolitoistavuotta sitten sitä ei oikeastaan ollut olemassakaan. Olihan se meillä ollut ajatuksissa kyllä, mutta se syntyi samalla kun tehtiin ne keikat ja huomattiin että oho, jengihän diggaa. Kyllähän tämä on, jännältähän se tuntuu ja koko ajan tehdään uusia juttuja, mitkä itseään miellyttää hyvin paljon, niin ei voi olla kuin tyytyväinen.

Kimmo Nuutinen on valmistunut musiikinopettajaksi Jyväskylästä pari vuotta sitten.

– Kyllä Kalevauva on aika päätyönantaja nyt, mutta muitakin hommia tehdään. Esimerkiksi koulukonsertteja, missä Aapo soittaa rumpuja, päätoiminen rumpali kun hän on, mutta heti kun vaihdoit kitaraan ja lauluun, niin sitten alkoi tulla isompaa menestystä, Kimmo Numminen vinoilee kaverilleen.

"Mieheni kertoi telakoituneensa saunaillassa"

Aapo Niininen ei ole moksiskaan kaverin kuittailusta, sillä molemmat tekevät biisejä ja laulavat. Idea on Aapon mukaan tehdä nykypäivän kansanmusiikkia.

– Sanat tulevat Vauva.fi-foorumilta suorina lainauksina, joten se netti-ilmaisu pysyy siinä koskemattomana. Sitten sävelletään niihin sopivat biisit. Tämä on kansanmusiikkia ja meidät on aika paljon brändätty siihen, mutta kyllähän vähän popinkin suuntaan jo menee. Mutta lähti kuitenkin akustisesta duosta, mikä voi soittaa missä vaan Kaustisen kansanmusafestareilla. Siitä varmaan tuleekin aika paljon se kansanmusiikkimielleyhtymä.

Kimmo Nuutinen sanoo, että kansan syvien rivien äänet siellä kuuluvat.

– On hyvä ehkä pitää genret avoimena. Uudet julkaisut ovat olleet poppirokin suuntaan ehkä enemmän ja katsotaan mitä seuraavaksi keksitään, mutta sama metodi aiotaan säilyttää, että Vauva.fi-sivusta kaivetaan sanat suorina lainauksina.

"Vakavissaan, etupyllystä"

– Koitapa itse laulaa joka ilta etupyllystä, ei se hirveesti naurata siinä vaiheessa. Se on kovaa duunia, Aapo Niininen vastaa kysymykseen, miten pokka pitää tekstejä laulaessa.

Duon tyyli on vain välittää viestiä, arvioi Kimmo Numminen.

– Kyllä me aika monta keikkaa ollaan ehditty jo tehdä, mutta halutaan pysyäkin sellaisina neutraaleina viestintuojina. Tavallaan ollaan tällaisia trubaduureja, jotka tuo vaan kansan ajatuksia esille ottamatta kantaa suuntaan tai toiseen.

Ja kansa on vastannut myös trubaduureille. Sähköpostiin kolisee ehdotuksia uusista biiseistä. Joistakin enemmän ehdotetuista on tehty myös valmiita kappaleita.

– Esimerkiksi tuo Apua, mies luulee että paskoin lakanat – niin se syntyi esimerkiksi ehdotuksesta tai Pitääkö synnytyksessä olla todella alapää paljaana, niin sekin oli meille ehdotettu ketju. Sitten koskaan ei tiedä mikä inspiroi sieltä sitten seuraavaksi, kertoo Kimmo Numminen.

Sanoituksista on hankala antaa kenellekään ansioita, sillä suurin osa nettikommentoijista kirjoittaa nimimerkin suojissa. Keikoillaan Kalevauva.fi kyselee yleisöltä, onko paikalla kyseisten biisien sanoittajia. Toistaiseksi ei ole löytynyt montaakaan.

– Me halusimme ekaksi merkata ne tradiksi, niin kuin kansanmusiikkia ja kansan runoja, mitä lauletaan. Mutta se ei onnistunut, Kimmo Numminen kertoo.

Yhteinen sopimus syntyi Sanoma-yhtiön kanssa.

– Päädyimme siihen, että ollaan tehty virallinen sopimus Vauva-lehden ja Sanoman kanssa, joka omistaa tämän Vauva.fi-keskustelufoorumin. Meillä on lupa käyttää niitä sanotuksia. Päätimme yhdessä, että puolet sanoitusten tekijänoikeustuloista menee hyväntekeväisyyskohteeseen, joka on Ensi- ja turvakotien liitto, Kimmo Numminen kertoo.

– Minun mielestäni se on semmonen win-win-tyyppinen juttu, että kenen tahansa kirjoittamia juttuja päätyy meille. Me teemme ison työn siinä, että kun me keräämme ja sävellemme ne biiseiksi, tehdään teoksiksi ja sieltä sitten menee vielä yhteiseen hyvään tekemistä niin kiva, että Sanomakin päätyi tällaiseen ratkaisuun.

Kalevauva.fi laulattaa yleisöä Folklandia-risteilyllä. Markku Sandell / Yle

"Mies syö lapsen vanukkaat !!"

Miehet lukevat edelleen Vauva.fi-sivustoa, vaikka pitävätkin aina välillä luovia taukoja, etteivät ehdi paatua vuodatuksiin. Sähköpostilla tulevissa ehdotuksissakin riittää seulomista.

– Kyllä aina luemme nuo ehdotukset. Katson läpi aina titlet ja vähän selaan ja laitan ylös, että okei joo. Silleen sen huomaa, jos jotain pyydetään paljon, niin siinä on ollut jotain koskettavaa. Mies syö lapsen vanukkaat -ketju siellä on ollut hyvin suosittu. Sitä pyydettiin tosi paljon, niin se oli aika luonnollistakin ottaa se käsittelyyn, Aapo Niininen kertoo bändin työskentelytavoista.

Hyvää palautetta on tullut monelta suunnalta, sillä Kalevauva.fi on nähty monilla areenoilla. Viimeksi isompi keikka oli Venla-gaalan lavalla.

– Hyvää palautetta on kyllä tullut ja se on mahtavaa, että tämä kiinnostaa niin laajalla sektorilla. Saatetaan olla voittamassa vuoden kansanmusikkilevyä. Toisaalta olla jossain Provinssifestareilla soittamassa tai jossain opiskelijabileissä, missä haalaripukuinen jengi bailaa tai sitten kirjastoseminaarissa. Se on mahtavaa, että kirjo on niin laaja. Se ilahduttaa erityisesti, Kimmo Numminen kiteyttää puolitoistavuotta kestänyttä taivalta.

"Millainen kaupunki on Kouvola?"

Kalevauvan repertuaariin kuuluu myös kaupunkibiisejä, joista Vantaasta ja Jyväskylästä on jo tehty musiikkivideo. Ne on suunnitellut ja kuvannut Aapo Niininen. Videot henkivät samaa, hieman absurdia otetta, mikä henkii laulujen sanoituksista. Youtubessa julkaistut videot levittivätkin aluksi bändin mainetta laajemmalle.

– Youtube on ollut meille se pääkanava, koska siellä meillä on hyvä seuraavajakunta. Sitten tuo video on niin kiva formaatti tehdä ja halutaan sitä tehdä enemmänkin, miettii Aapo Niininen.

Aluksi Kalevauvan videoilla vain soitettiin ja laulettiin kameran edellä.

– Jyväskylä ja Vantaa, mitkä on meidän kaksi uusinta videota, niin ollaan käyty kuvaamassa Jyväskylä tietenkin Jyväskylässä, Vantaa Vantaalla. Siellä oli Vantaalla kymmenen kuvauspäivää . Halutaan tehdä isommasti ja tehdä erilaisia juttuja mikä mahdollistuu.

– Vantaa-biisissä oli Sami Hurmerinta kitarassa, mikä oli tosi hieno juttu. Jyväskylässä oli Semmarit. Pääsee toteuttamaan omia fantasioita tällaisten juttujen kautta, Aapo Niininen kertoo.

– Nälkä kasvaa syödessä, koko ajan tuntuu siltä, että pystyy toteuttamaan hullumpia ja hullumpia juttuja ja aiotaan jatkaa sillä tiellä. Varmasti tehdään tässä heti, kun keritään seuraava kaupunkilaulu ja videoita ja katotaan mitä kaikkea siihen keksitään, hehkuttaa Kimmo Numminen.

"Tinder - Horror Story"

Suosio on avannut ovia aina uusille estradeille. Sekä Aapo Niininen että Kimmo Numminen ovat pitkän linjan muusikoita, joten menestys tuntuu mukavalta.

– Hienointa, että on päässyt tekemään niin paljon erilaisia juttuja, mikä ei ehkä muuten olisi ollut mahdollista. Saanut tosi paljon luottamusta eri tahoilta. Vaikka tuo Kultainen Venla homma oli todella siisti homma tehdä sinne väliohjelma. Tällaset on ollut niin kuin hienoimpia juttuja ja tottakai videoiden tekeminen on ollut hauskinta, Aapo Niinnen sanoo.

Sympaattinen duo keikkailee ahkerasti myös keväällä ja aikoo jatkaa valitsemallaan tyylillä.

– Meillä riittää ideoita mitä tehdä seuraavaksi, että taivas on rajana -tyyppinen tilanne tässä vaiheessa. Vielä aiotaan jatkaa takomista, kun rauta on lämpimähköä., Kimmo Nuutinen jatkaa.

Folklandia-risteilyn keikalla yleisö oli tohkeissaan, naureskeli jutuille ja lauloi mukana uusia kansanlauluja..

– Siitä saa hyvää fiilistä välitettyä eteenpäin, vaikka kaikesta tehdään vähän roastaustyyppistä, ronskeja sanoituksia ja itseironista hommaa, niin halutaan jättää positiivinen fiilis, Kimmo Numminen kiteyttää.

Kalevauva.fi Kultainen Venla-gaalassa 12.1. 2018

Kalevauva.fi: Synnytystalkoot, Noin viikon uutiset -ohjelmassa