The Cranberries-yhtye raivasi tilaa naisrokkareille mutta Dolores O’Riordanin laulutyyli jakoi mielipiteitä: “Joillekin se oli kuin homejuustoa”

1990-luvun puolivälissä The Cranberries-yhtyeen Zombie- kappaleelta oli mahdotonta välttyä. Jyräävä kitaramatto ja persoonallinen vokalisointi saivat biisin erottumaan mukavasti valtavirrasta ja takasivat jatkuvan radiosoiton. Lisäksi sen näyttävä musiikkivideo pyöri nonstoppina Music Televisionilla.

Kappaleen teki ajankohtaiseksi myös se, että siinä käsiteltiin suoraviivaisesti Pohjois-Irlannin tulehtunutta poliittista tilannetta.

– Toisaalta Zombie herätti huomiota, toisaalta taas hajotti mielipiteitä. Joillekin se oli kuin homejuustoa, ja moni ei Dolores O’Riordanin kiekaisevaa soundia pystynyt sietämään lainkaan, Ylen populaarimusiikkitoimittaja Susanna Vainiola muistelee.

Vainiolalle vuonna 1989 perustetun The Cranberries-yhtyeen suurin hitti ei kauheasti kolahtanut. Sen sijaan hän innostui yhtyeen edellisestä Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? -levystä.

– Olin tuolloin sellainen vähän turhantärkeä indiepop-fani, ja minusta oli hauskaa, että The Cranberries toi valtavirtaan marginaalisempaa soundia. Kyseessä oli hieman samankaltainen tarina kuten esimerkiksi Coldplay-yhtyeellä, joka onnistui tuomaan indietä suurille massoille.

Naiset saavat jalansijaa

1990-luvun alkupuolella rock-yhtyeiden naisvokalistit eivät olleet yhtä yleisiä kuten nykyisin, mutta The Cranberriesin ohella jalansijaa saivat vähitellen sellaiset yhtyeet kuten Skunk Anansie, The Cardigans ja Garbage, vihaisesta nuoresta naisesta eli Alanis Morrissettesta puhumattakaan.

– Morrissette astui kuvioihin pari vuotta The Cranberriesin läpimurron jälkeen. Ehkä tällaisille hieman erilaisille naisäänille alkoi tuolloin olla tilausta, ja ehkä The Cranberries ja Dolores O’Riordan raivasivat tietä muille naisrokkareille, Susanna Vainiola pohtii.

O’Riordanista kehittyi 1990-luvulla tyyli-ikoni ja monen nuoren naisen esikuva.

– Hänen tyyliinsä kuuluivat oleellisena osana maihareihin yhdistetty mekko ja lyhyeksi kynityt hiukset. O’Riordan oli ehdottomasti tuon ajan tietyn genren se naishahmo. Voisi myös sanoa, että ilman O’Riordania The Cranberriesia tuskin olisi ollut olemassa, Vainiola toteaa.

Dolores O'Riordan 2010 Lissabonissa. Jose Sena Goulao / EPA

Menestys päättyi masennukseen

The Cranberriesin paistattelu huipulla ja hittilistojen kärjessä jäi varsin lyhyeksi. Kolmannen ja neljännen levyn myynti laskettiin edelleen miljoonissa, mutta ikonisia ja kaikkien tuntemia hittejä ei enää syntynyt. 1990-luvun loppua kohden suosio ja levymyynti laskivat tasaiseen tahtiin, ja vuonna 2003 yhtye hajosi.

– Kyllähän tähän on varmaan monenlaisia syitä. O’Riordan kärsi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja hänellä oli masennuskausia. Lisäksi hän perusti perheen, mikä monesti etenkin naisilla vaikuttaa uran etenemiseen. Se että ensin on menestystä ja sitten ei ole, aiheuttaa kipuilua ja ongelmia kenelle tahansa artistille, Susanna Vainiola toteaa.

Vainiolan mukaan O’Riordanin kuolema on raapaissut häntäkin.

– Kyseessä on kuitenkin ollut vanha idoli ja ikätoveri. Tällaisessa on monesti kyse myös sukupolvikokemuksesta, vaikka se onkin terminä kärsinyt inflaatiosta. Juuri sukupolvikokemuksen takia ihmiset ovat ehkä olleet järkyttyneitä.

Dolores O’Riordanin ääni on kuitenkin jäänyt pysyvästi rock-musiikin historiaan.

– Jos ajatellaan 70-luvun lopulta vaikkapa jotakin Kate Bushia, niin kyllähän hänen äänensä ja laulutyylinsä olivat varmasti monelle punainen vaate. Ainahan tällaisia raflaavia vokalisteja on maailmassa ollut, ja ärsyttävä nainen on aina ärsyttävämpi kuin ärsyttävä mies. Toisaalta Dolores O’Riordanin menestyksen salaisuus voi olla juuri se, että moni on löytänyt hänet tällaisen erilaisuuden takia, Susanna Vainiola summaa.

