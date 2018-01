Lapsena vankilassa – Ahmed oli 14-vuotias, kun sotilaat hakivat hänet yöllä kotoaan

BEIT UMMAR, LÄNSIRANTA Palestiinalainen Ahmed al-Qam on teini-ikäinen, mutta hänen olemuksessaan on vielä lasta. Poika nappaa kissan syliinsä ja virnistelee vieraille puolittain uhmakkaan uteliaasti, puolittain ujosti.

Ahmed on täyttänyt muutama viikko sitten 15 vuotta, mutta hänellä on takanaan jo pidätys ja syyte sotilaiden heittelystä kivillä.

Nyt Ahmed odottaa israelilaisessa sotilastuomioistuimessa käytävää oikeudenkäyntiä. Hän itse sanoo olevansa syytön.

Samanlaisia pidätyksen tai vankeustuomion läpikäyneitä poikia ja miehiä löytyy Länsirannan palestiinalaisalueella lähes joka perheestä.

Yhteenotto alkaa lähes heti, kun saavumme Ahmedin kotikylään Beit Ummariin.

Kyläkadun pihoilta alkaa kuulua kuiskutusta. Ryhmä israelilaisia sotilaita on tullut kylään partioimaan. He kävelevät aseet käsissään pitkin kylänraittia.

Muutama pikkupoika raahaa kaksi suurta roskista keskelle tietä esteeksi. Kohta kuuluu kopsahdus, kun kivi lentää jostain kohti sotilaiden autoa.

Palestiinalaispojat yrittävät rakentaa kulkuestettä Beit Ummarin kylässä. Heidi Levine

Lapset kurkkivat pihoilta, aikuiset ikkunoista. Jostain lentää muutama kivi. Sotilaat etenevät heittelijöiden suuntaan, ja lapset ja teinit katoavat kujille ja pihoille.

Heille tämä on vastarintaa kylään tunkeutuneita sotilaita vastaan. Samalla heittely on pojille leikkiä, joskin vaarallista sellaista.

– Nämä ovat kuitenkin vasta lapsia, yksi kylän aikuisista sanoo.

Kuulemme sotilaiden ampuvan varoituslaukauksen. Sotilaiden varusteissa on kameroita, joten tilanne on hyvin todennäköisesti tallennettu.

On mahdollista, että joku pojista haetaan kotoaan silmät ja kädet sidottuna myöhemmin yöllä.

USA:n Pence Israeliin hankalassa tilanteessa Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence aloittaa maanantaina vierailun Israelissa.

Vierailu tapahtuu poikkeuksellisen jännittyneessä tilanteessa.

Yhdysvaltain ja palestiinalaisten välit ajautuivat kriisiin, kun Yhdysvallat ilmoitti joulukuussa tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Palestiinalaisten johto ei todennäköisesti suostu tapaamaan Penceä. He ovat ilmoittaneet, etteivät hyväksy Yhdysvaltoja enää rauhanvälittäjäksi.

Israel pidättää joka vuosi satoja alaikäisiä palestiinalaisia. Länsiranta on miehitettyä aluetta, joten lapset tuomitaan sotilastuomioistuimissa. He eivät saa samanlaista suojaa (siirryt toiseen palveluun), jonka esimerkiksi Israelin siviililainsäädäntö tarjoaisi alaikäisille.

Kansainvälisten ihmis- ja lastenoikeussopimusten mukaan lasten kohdalla pidätystä pitäisi käyttää viimeisenä vaihtoehtona. Lasten kohtelussa pitäisi noudattaa myös erityistä varovaisuutta, jotta heitä ei painosteta tunnustamaan syyllisyyttään.

Tämän suojan pitäisi päteä riippumatta siitä, ovatko lapset syyllistyneet johonkin. Suoja ei useiden järjestöjen mukaan toteudu (siirryt toiseen palveluun)palestiinalaisalueilla.

Beit Ummarissa asuva perhe seuraa kylän poikien ja Israelin sotilaiden yhteenottoa kotinsa ikkunasta. Heidi Levine

Ahmed al-Qam pidätettiin marraskuun neljäntenä päivänä.

Israelilaisjoukot tulivat yöllä perheen kotiin Beit Ummarin keskustassa. Poika oli kuitenkin nukkumassa perheen toisella asunnolla kylän reunalla, tavalliseen tapaansa olohuoneen sohvalla.

Tästä eteenpäin tapahtumien kuvaus perustuu perheen kertomukseen. Ahmed al-Qamin ja hänen äitinsä Naima Abu Marian kuvaus pidätyksestä vastaa kuitenkin hyvin ihmisoikeusjärjestöjen raporteissa kuvailtuja pidätyksiä palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa.

Niidenkin mukaan pidätykset tapahtuvat usein juuri yöllä, ja pojat haetaan sängyistään.

Ahmed al-Qam ehti valmistautua sotilaiden tuloon, sillä sukulaiset soittivat hänen äidilleen Naima Abu Marialle. Heidi Levine

Al-Qamin perheen mukaan israelilaisjoukot ottivat Ahmedin veljen mukaansa, jotta tämä näyttäisi tien oikealle asunnolle. Veljeä oli perheen mukaan retuutettu niskasta kylän halki.

Sukulaiset soittivat Ahmedin äidille Naimalle varoittaakseen tulijoista. Äiti herätti Ahmedin ja käski tätä pukeutumaan nopeasti ja lämpimästi.

– He vievät lapsia kodistaan vaikka pyjamassa tai paljain varpain, hän sanoo.

Äiti antoi pojalleen nopeat neuvot: älä pelkää, kaikki järjestyy, älä ilmianna muita lapsia. Sotilaat käskivät äitiä ja sisaruksia yhteen huoneeseen, mutta äiti kieltäytyi.

– Tietenkin huusin heille, Ahmedhan on kuopukseni, Naima Abu Maria kertaa yön tapahtumia.

Sotilaat sitoivat Ahmedin kädet ja peittivät silmät. Perheen mukaan Ahmedilla oli vaikeuksia nousta autoon, joten häntä potkaistiin. Ahmed sanoo, että häntä olisi lyöty myös pidätyskeskuksessa.

Tiedot perustuvat Ahmedin kertomaan, mutta se on linjassa lukuisten kansainvälisten järjestöjen raporttien kanssa. Muun muassa ihmisoikeusjärjestöt Human Rights Watch ja Amnesty International ovat arvostelleet Israelia tarpeettomasta voimankäytöstä alaikäisten pidätyksissä ja kuulusteluissa.

Järjestöjen mukaan lapsiin on kohdistunut pidätyksen aikana väkivaltaa, ja heitä on pidetty turvattomissa olosuhteissa. Amnestyn mukaan palestiinalaisvankeja – lapset mukaan lukien – hakataan, valvotetaan, uhkaillaan (siirryt toiseen palveluun) ja pidetään kivuliaissa asennoissa.

Ahmed Al-Qamin kotipihalta aukeaa maisema kukkuloille. Heidi Levine

Kysyn Ahmedilta, pelottiko pidätystilanne. Ahmed haluaa kuitenkin selvästi esiintyä vieraiden edessä urheana.

– Ihan perusjuttu, hän kuittaa.

Siinä Ahmed on tavallaan oikeassa. Kun hänet pidätettiin marraskuussa, israelilaisissa vankiloissa istui yli 300 alaikäistä palestiinalaista (siirryt toiseen palveluun)vangittuna tai pidätettynä.

Ahmedin kotikylä Beit Ummar elää paineiden keskellä. Länsiranta on ollut Israelin miehittämä vuodesta 1967 lähtien. Israel laajentaa alueella omia asutuksiaan eli siirtokuntia, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia.

Siirtokuntien ja palestiinalaiskylien välillä on jatkuvasti jännitteitä ja väkivaltaa. Aivan Beit Ummarin kupeessa sijaitsee Karmei Tzurin siirtokunta, jolle kylä on menettänyt maitaan.

Israelin sotilaat partioivat Beit Ummarissa vedoten siirtokunnan asukkaiden turvaamiseen. Samaan aikaan palestiinalaisilla ei juuri ole turvaa siirtokuntalaisten väkivallanteoilta.

Beit Ummarissa asuva toinen perhe näyttää turvakamerakuvaa 13-vuotiaan pojan pidätyksestä. Myös tämä pidätys on tapahtunut hiljattain yöllä.

Videolla näkyy, kuinka toistakymmentä sotilasta on hakemassa poikaa, jonka silmät ja kädet on sidottu. Poikaa syytetään puun sytyttämisestä tuleen lähellä siirtokuntaa, mutta Ahmed al-Qamin tavoin hänkin kiistää syytöksen.

Kotona pojan sängyllä on pehmolelunalle.

Se muistuttaa siitä, että Beit Ummarin kylässä vastakkain ovat usein nuoret ihmiset. Kivien heittelystä syytetyt palestiinalaiset ovat teinipoikia, mutta myös heitä pidättämään tulevat israelilaiset sotilaat ovat usein vasta ohittaneet teini-iän.

Myös Zeina Braghithin 13-vuotias poika haettiin kotoaan öiseen aikaan. Poikaa syytetään puun sytyttämisestä tuleen lähellä siirtokuntaa. Heidi Levine

Israelin silmissä palestiinalaiset pojat ja nuoret miehet ovat turvallisuusuhka, johon on suhtauduttava vakavasti. Israelin taholta palestiinalaisia on syytetty toistuvasti (siirryt toiseen palveluun)lasten opettamisesta väkivaltaan.

Beit Ummarin kylässä monet asukkaat pitävät kivien heittelyä oikeutettuna vastarintana miehitykselle. Kylässä kytee paljon pelkoa ja vihaa siirtokuntalaisia ja sotilaita kohtaan.

Pidätettyjä ja vankeja pidetään palestiinalaisalueilla sankareina, epäoikeudenmukaisesti vietyinä. Kun joku vapautuu pidätyskeskuksesta, tuttavat saapuvat tervehtimään ja tukemaan häntä. Kun palestiinalainen vanki vapautuu pidemmän tuomion jälkeen, järjestetään usein juhlat.

Pikkupojille pidätys saattaa tuoda jopa uskottavuutta samanikäisten parissa.

Myös monet vanhemmat sanovat olevansa ylpeitä lapsistaan. Mutta nopeasti keskusteluissa tulee esille myös huoli.

Pidätykset jättävät lapsiin jälkensä, vanhemmat kertovat. Osa ei palaa ennalleen, turhautuminen ja levottomuus kasvaa. Monet kuvailevat lastensa vaikeuksia koulussa.

Äiti-Naiman mukaan 15-vuotias Ahmedkaan ei ole niin kovis kuin haluaisi esittää. Hänellä on ollut vaikeuksia palata arkirutiineihin, keskittyminen on herpaantunut koulussa ja öisin on ollut hankalaa nukkua.

Välillä Ahmed huutaa unissaan, sillä hän näkee painajaisia.

Ahmed al-Qamilla on ollut pidätyksen jälkeen vaikeuksia sopeutua arkielämään, sanoo hänen äitinsä. Heidi Levine

Kun Ahmed oli pidätetty, hänet vietiin läheiseen siirtokuntaan poliisiasemalle. Siellä Ahmed kertoo odottaneensa aamuyön tunnit tuolilla istuen.

Ihmisoikeusjärjestö B’Tselemin mukaan nuoret laitetaan odottamaan kädet sidottuina (siirryt toiseen palveluun) pitkiksi ajoiksi, kun heidät on pidätetty yöllä. Kuulusteluiden alkaessa he ovat uupuneita. Syyte on usein juuri kivien heittely.

Ahmedilla ei ollut kuulustelussa mukanaan vanhempiaan tai asianajajaa. Myös tällaisesta toiminnasta Israel on saanut kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöiltä. Israelilainen kansalaisoikeuksia ajava järjestö Acri on epäillyt, että tarkoitus on pelotella lapsia (siirryt toiseen palveluun).

Ahmedia kuulusteli kolme ihmistä. He näyttivät Ahmedin mukaan kuvia ja videoita hänestä ja hänen ystävistään.

Ahmed ei halua kertoa kuulusteluista kovin tarkasti mutta sanoo, ettei tunnustanut heitelleensä kiviä, vaikka kuulustelijat yrittivät painostaa. He sanoivat muun muassa isän odottavan ulkona ja lupasivat vapauttaa Ahmedin, jos tämä tunnustaisi.

Save the Children -järjestön mukaan painostamisen lisäksi lapsia myös uhkaillaan, jotta he tunnustaisivat. Osa lapsista kokee kuulusteluissa myös väkivaltaa.

Ahmed vietiin Oferin vankilaan odottamaan. Selli oli täynnä aikuisia miehiä. Siellä Ahmed kertoo lähinnä katselleensa televisiota ja pelanneensa pöytätennistä. Hän vaikuttaa haluttomalta kuvailemaan vankila-aikaansa.

Pidätys kesti yhteensä 11 päivää. Lopulta perhe maksoi 1 200 shekelin eli noin 290 euron takuut, jotta Ahmed pääsi vapaalle odottamaan oikeudenkäyntiään.

Juttua varten on haastateltu B’Tselem-järjestön tutkijaa Musa Abu Hashashia. Jutussa on käytetty lähteenä myös B’Tselemin, Save the Childrenin, Human Rights Watchin, Amnesty Internationalin ja kansalaisoikeusjärjestö Acrin raportteja.

Lue myös

Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen Lähi-idän-matkasta oli vaarassa tulla farssi – Sisäpoliittinen aikalisä tuli sopivaan aikaan

Analyysi: Trumpin Jerusalem-julistus ajaa palestiinalaisten presidentin ahtaalle

Trumpin päätös kurittaa heikossa asemassa olevia –Tällaiset seuraukset palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön tukien leikkauksilla voi olla

Pienikokoinen palestiinalaistyttö löi Israelin sotilasta – Teiniaktivistin läimäys ja pidätys leimauttivat propagandataistelun