Haavisto syleili maailmaa puheessaan – katso ehdokkaan Ylen vaalitentissä pitämä puhe

Presidenttiehdokas Pekka Haavisto luetteli puheensa aluksi pitkän listan maailman ongelmia.

– Kun katsomme itään, meillä on Venäjän tilanne. Venäjä miehittää laittomasti Krimiä ja on mukana Ukrainan taisteluissa. Kun katsomme länteen, Euroopan unioni on hajoamassa ja Brexit on suuri vaikeus Euroopan unionille. USA:n politiikka on epävarmaa. Kun katsomme pohjoiseen, näemme mannerjäätiköiden sulavan. Kun katsomme etelään, kriisit, pakolaisuus, suuret ympäristömuutoksen muuttavat maailmaa.

Haaviston mukaan tilanne on kuin 1980-luvulla. Oli valtava tuska ydinaseiden leviämisestä ja maailman tuhoutumisesta.

– Sen sijaan, että olisi painuttu ja luhistuttu tämän tuskan alle, alettiin toimia. Syntyi rauhanliike, syntyi ympäristöliike ja syntyi aktiivista toimintaa maailman muuttamiseksi.

Haavisto kertoi tuolloin ajatelleensa, että sieltä tuskan alta muutetaan maailmaa paremmaksi.

– Sitä samaa toimintaa tarvitaan tänä päivänä.

Mikään ei ollut itsestäänselvää

Hän viittasi tällä Suomen sataan itsenäisyyden vuoteen. Mikään ei ollut aikanaan itsestäänselvää. Se on hänen mukaansa ollut epätodennäköisen vaihtoehdon toteuttamista.

– Meidän itsenäisyys, opetus, kulttuuri, sivistys, taide, demokratia, tasa-arvo, naisten oikeudet. Kaikki tämä, mistä Suomi tunnetaan nyt. Se ei ole ollut itsestäänselvää.

Haaviston mukaan Suomea siis tarvitaan maailmalla. Ei pelkästään sen takia, että me olemme tunnettuja siitä, että me maksamme velkamme. Sitä on hänen mukaansa tullut paljon lisää.

– Valitettavasti nyt on syntynyt uutta velkaa, ympäristövelkaa. Meillä on velkaa ilmastonmuutoksesta, meillä on velkaa biodiversiteetin häipymisestä, meillä on velkaa maailman merien saastumisesta. Meidän sukupolvemme tehtävä on maksaa tämä velka takaisin.

Suomi voi tehdä paljon hyvää maailmalla

Haaviston mukaan tässä epävarmuuden maailmassa Suomen pitää toimia omien arvojensa mukaisesti ja uskoa siihen, mihin on sata vuotta uskottu.

– Demokratiaan, tasa-arvoon, epäoikeudenmukaisuuden lopettamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Ja toimimme maailmassa myös näiden periaatteiden mukaan.

– Nämä ovat tärkeitä asioita, joissa Suomi voi tehdä hyvää maailmalla.

Lopuksi Haavisto muistutti, ettei presidentti tee näitä kaikkia yksin.

– Tämän tekee Suomen kansa. Näissä vaaleissa voimme äänestää Suomen seuraavasta sadasta vuodesta ja viedä tätä maata ja maailmaa eteenpäin. Niiden arvojen pohjalta, joihin itse uskomme.

Huomenna keskiviikkona Ylen vaalitenttiin saapuu vasemmistoliiton Merja Kyllönen

Presidentinvaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta. Ennakkoäänestys alkaa huomenna keskiviikkona 17. tammikuuta.

