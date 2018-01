Pohjolan suojelupoliisit: Terrorismin uhka Pohjoismaissa on edelleen merkittävä

Terrorismi nousi puheenaiheeksi Ruotsin Sälenin turvallisuuskokouksessa. Norjan turvallisuuspoliisin mukaan tiukennettu lainsäädäntö on laskenut maahan kohdistuvan terrorismin uhkaa.

Pohjoismaiden suojelupoliisien johdon mukaan terrorismin uhka Pohjolassa on edelleen merkittävä.

Yksittäiset henkilöt tai ryhmät, jotka ovat saaneet innoituksensa islamilaisen valtion tai järjestöjen propagandasta, ovat kykeneviä tekemään iskuja pohjoismaissa, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan turvallisuuspoliisin päälliköt arvioivat.

He esiintyivät ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä Pohjolan uhkakuvia käsittelevässä Sälenin turvallisuuskonferenssissa.

Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan tilanne hieman vaihtelee neljässä maassa, mutta uhkakuva on yhteinen.

– Suomi on tullut perässä, mutta tilanteemme on pahentunut siten, että tällä hetkellä se on suunnilleen sama kuin muilla Pohjoismailla.

Radikaalien määrä kasvussa

Väkivaltaista islamistista terrorismia ihannoivien ja radikalisoituneiden määrä on kasvanut viime vuosina.

Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon päällikkö Anders Thonberg sanoo, että Ruotsissa heitä on tällä hetkellä 2000, kun määrä vuonna 2010 oli 200.

Pohjoismaiden turvallisuuspoliiseille ongelmana on, että terroristit toimivat usein yksin ja yksinkertaisin välinein. Näin kävi viime vuonna Tukholmassa Drottningatanilla kuoma-autolla tehdyssä iskussa ja Turun puukotuksessa.

Pohjoismaissa seurataan erityisesti Syyrian ja Irakin sodasta sodasta palaavien vierastaistelijoiden liikkeitä. Pohjoismaista heitä lähti noin 600, joista runsas puolet on palannut lähtömaahansa tai muualle Eurooppaan.

Ruotsiin ja Tanskaan heitä on palannut 150, ja Norjaan ja Suomeen kumpaankin kolmisenkymmentä.

Norjassa tilanne parantunut

Viime vuonna palaajien määrä on tyrehtynyt. Esimerkiksi Ruotsiin palasi Säpon päällikön Anders Thonbergin mukaan viime vuonna noin kymmenkunta vierastaistelijaa.

Norjan turvallisuuspoliisin päällikön (PST) Benedicte Björnlandin mukaan Norjan uhkataso on laskenut, koska riskihenkilöt istuvat vankilassa tuomittuna osallistumisesta terroristiseen toimintaan.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari arvioi, että Norjassa uhkatason laskun yksi syy on tiukennettu lainsäädäntö.

– Vaikuttaa siltä, että Norjassa on pystytty toteuttamaan rikosvastuuta terrorismin suhteen varsin määrätietoisesti.

Myös äärioikeistolainen radikalismi on lisääntynyt Norjassa ja Ruotsissa. Nämä maat seuraavat, mitä vaikutuksia on Suomen oikeuslaitoksen päätöksellä kieltää Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminta.