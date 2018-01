YK-raportti: Lähes kaikki lapset tarvitsevat humanitaarista apua Jemenissä

Kevään 2015 jälkeen Jemenissä on kuollut ja väkivaltaisuuksissa loukkaantunut keskimäärin viisi lasta päivässä, kertoo Unicefin raportti.

Jemenin sodassa on kuollut tai loukkaantunut jo yli 5000 lasta, ja lisäksi 400 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta ja taistelee hengestään päivittäin, sanoo YK:n lasten järjestö Unicef.

Jemenin pääkaupungissa Sanaassa tiistaina julkistettu raportti kertoo, (siirryt toiseen palveluun) että jo kaksi miljoonaa jemeniläistä lasta on joutunut keskeyttämään koulunkäynnin. Neljännes heistä keskeytti koulun sen jälkeen, kun konflikti kärjistyi Saudi-johtoisen koalition sekaannuttua sotaan maaliskuussa 2015. Sen jälkeen Jemenissä on kuollut ja väkivaltaisuuksissa loukkaantunut keskimäärin viisi lasta päivässä.

Sodan keskelle on syntynyt yli kolme miljoonaa lasta. YK:n mukaan ainakin 11 miljoonaa lasta eli lähes kaikki jemeniläislapset ovat humanitaarisen avun tarpeessa.

Maailman pahin humanitaarinen kriisi

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Jemenin sodassa on kuollut yli 9 000 ihmistä sen jälkeen, kun Saudi-Arabia ja sen liittolaiset liittyivät hallituksen taisteluihin huthi-kapinallisia vastaan. Yli 2 200 ihmistä on kuollut koleraepidemian seurauksena, joka on vaivannut maata huhtikuusta alkaen.

Konfliktissa ovat vastakkain Jemenin presidentti Abed Rabbo Mansour Hadille uskolliset hallituksen joukot ja shiialaiset huthi-kapinalliset. Sisällisotaan ovat sekaantuneet myös ulkovallat. Saudi-Arabia ja sen liittolaiset tukevat syrjäytettyä hallitusta, Iranin puolestaan väitetään aseistavan huthi-joukkoja.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Saudi-Arabian ilmaiskuja runsaista siviiliuhreista.

YK:n korkea viranomainen, maakoordinaattori Jamie McGoldrick sanoi joulukuussa, että sota Jemenissä järjetön.

– Tapahtumat osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä kaikilta osapuolilta, myös Saudi-liittoumalta. Ainoa, mitä tässä järjettömässä sodassa on saatu aikaan, on maan tuhoutuminen sekä mittaamaton kärsimys, jolla kaikki osapuolet sen kansaa rankaisevat, hän sanoo.

YK on kutsunut Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Lähteet: AFP, Reuters