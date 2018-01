Muistikirjoja täynnä tietoja yhdysvaltalaisvakoojista – Yhdysvallat pidätti entisen CIA-virkamiehen epäiltynä Kiina-yhteyksistä

Yhdysvallat pidätti maanantaina New Yorkissa tiedustelupalvelu CIA:n entisen työntekijän, jonka epäillään vuotaneen salaista tietoa Kiinalle, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan miehen epäillään keränneen Kiinaa varten tietoja yhdysvaltalaisvakoojista ja heidän toiminnastaan.

Mies otettiin kiinni JFK:n lentokentällä, kun hän oli saapumassa Yhdysvaltoihin Hongkongista. Hän oli asunut siellä sen jälkeen kun lopetti 13 vuotta kestäneen uransa CIA:ssa vuonna 2007.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) miestä uhkaa oikeudessa enintään kymmenen vuoden vankeustuomio.

Kaksi muistikirjaa täynnä käsin kirjoitettuja listoja

Turvallisuuspalvelu FBI oli tutkinut miehen hotellihuoneet, kun tämä oli edellisen kerran Yhdysvalloissa vuonna 2012. Silloin huoneista löytyi kaksi pientä muistikirjaa, joissa oli käsin kirjoitettuja pitkiä listoja yhdysvaltalaisvakoojien oikeista nimistä ja puhelinnumeroista sekä muita yksityiskohtia Yhdysvaltain peiteoperaatioista.

FBI kuulusteli miestä tuolloin, mutta tämä pääsi palaamaan Hongkongiin. On epäselvää, miksi hän päätti nyt ottaa riskin ja palata Yhdysvaltoihin.

"Yhdysvaltain tiedustelun pahimpia epäonnistumisia"

Pidätys on osa FBI:n vuosia kestänyttä laajaa tutkintaa. Sen tarkoitus on selvittää, miksi Kiina sai tietoonsa niin suuren osan Yhdysvaltain Kiinan-tietolähteistä ja muista tarkoin varjelluista salaisuuksista 2010-luvun alussa.

New York Timesin mukaan yli kymmenen ihmistä joko tapettiin tai vangittiin Kiinassa paljastumisen jälkeen.

Lehti kuvaa Kiinan vakoiluverkoston hajoamista Yhdysvaltain tiedustelun lähihistotian pahimmaksi epäonnistumiseksi.