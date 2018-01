Päivystävä palomestari: "Huittisten tulvatilanteessa ei vielä dramatiikkaa"

Kokemäenjoen vedenpinta alkoi eilen nousta voimakkaasti Säpilänmutkan hyydepatojen vuoksi. Vedenpinta nousi noin sentin tuntivauhdilla. Tulvariski on kasvanut myös Porissa.

Aamulla puhelimitse tavoitettu päivystävä palomestari Jari Eno Satakunnan pelastuslaitoksesta kertoo, että tilanne ei ole juurikaan muuttunut illasta.

Pelastuslaitos on seurannut vedenkorkeuden mittauspaikkoja.

Mitään tulvan torjuntatoimia ei ole yön ja aamun aikana tehty.

– Korkealla vesi on. Esimerkiksi Syyrensuun mittauspisteessä on alin tulvaraja ylitetty. Siellä vesi on mennyt tien yli ja muutama kesämökki on veden varassa, mutta muuten tilanteessa ei ole vielä mitään dramatiikkaa.

Viranomaiset pitävät Varsinais-Suomen ely-keskuksen johdolla palaverin aamupäivällä Huittisten tulvatilanteesta.