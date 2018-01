Olisiko sinusta aikuisystäväksi lapselle? Halu auttaa ja sitoutua vievät pitkälle

Vapaaehtoistyöhön lapsen aikuisystäväksi sopii, jos elämänhallinta on kunnossa ja on halua auttaa lapsia ja nuoria, kuvailee Oma kamu ry:n hallituksen puheenjohtaja, vapaaehtoinen Erkki Böös.

Böös kertoo tapaavansa ystäväänsä esimerkiksi kerran viikossa, muutaman tunnin kerrallaan.

– Teemme, mitä perhe tekisi muutenkin, käymme luistelemassa, uimassa, elokuvissa, huvipuistossa, teemme arkisia kivoja asioita. Välillä autan läksyjen teossa. Kyse on luottamuksesta, lapsella voi olla vajausta vanhempien tukiverkostosta, Böös luonnehti Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Tärkeää on pystyä sitoutumaan ystävyyteen pitkäksi ajaksi, vuosiksi. Kyseessä on virallisesti tukihenkilötoiminta. Mukana olevat suosivat kuitenkin esimerkiksi sanaa aikuisystävä.

– Sana tukihenkilö vie ajatuksia ammatillisen tuen suuntaan. Kyse on kavereista, vapaa-ajan viettämisestä, parhaassa tapauksessa pitkäikäisestä ihmissuhteesta, huomautti Helsingin kaupungin tukihenkilötoiminnan koordinaattori Piia Vanhatalo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Pääkaupunkiseudulla ja Hämeenlinnassa toimiva Oma kamu -yhdistys tekee ennaltaehkäisevää työtä: lapset ja nuoret eivät ole lastensuojelun piirissä. Helsingin kaupungin ystävätoiminnassa mukana olevilla alaikäisillä on oma sosiaalityöntekijä. Mukana on 230 vapaaehtoista. Heistä jokainen on yhden lapsen ystävä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta ja Oma kamu ry järjestävät infotilaisuuden huomenna torstaina aikuisystävänä toimimisesta Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä.