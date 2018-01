Rytmikauhu on ohi – miehet innostuivat ryhmäliikunnasta: "On tullut kokeiltua spinningiä eturivistä"

Joensuu

Crosstraining-tunti päättyy yhteisiin taputuksiin ja kiitoksiin kanssakuntoilijoille ja ohjaajalle. Joensuulainen Ilkka Pirhonen kuivaa hikeä pieneen pyyhkeeseen. Pirhosella on nyt takanaan kolme ja puoli vuotta ohjattua Crosstraining-harjoittelua. Hän kertoo, että alun perin tavoitteena oli pudottaa painoa, mutta vastoin odotuksia paino ei tippunut. Pirhonen on kuitenkin tyytyväinen treenin tuloksiin.

– Vaatekoko on pienentynyt, vaikka paino onkin pysynyt ennallaan, Pirhonen naurahtaa.

Pirhonen käy hyvästä esimerkistä ryhmäliikuntatunneilla kävijöistä, sillä viime vuosina miehet ovat myös löytäneet kuntosalien ohjatut tunnit. Joensuulaisen Fittari-kuntosalin ryhmäliikuntaohjaaja Marjo Bies aloitti tuntien vetämisen spinningillä vuonna 2001. Tuolloin spinningissä kävi vain yksittäisiä miehiä silloin tällöin. Muilla ryhmäliikuntatunneilla ei juuri lainkaan.

Aamutunnilla tehdään muun muassa punnerruksia. Petri Lassheikki / Yle

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys, SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister arvelee, että yksi syy miesten innostumisen takana on se, että ryhmäliikuntatarjonta on monipuolistunut. Aikaisemmin tarjolla oli lähinnä aerobic-tunteja, jotka perustuvat koreografioihin ja tanssiliikesarjoihin.

– Musiikkia ja liikettä yhdistävät tunnit eivät vedonneet miehiin, Hämäläinen-Bister kertoo.

Henkiseksi esteeksi nousi usein se, että miehet eivät uskoneet pysyvänsä liikkeiden rytmissä mukana.

Voima korvannut rytmiä

Musiikki kyllä tunneilla yhä pauhaa, mutta sen tarkoitus on lähinnä kannustaa ryhmää kovempiin suorituksiin. Hämäläinen-Bister kertoo, että ohjattujen tuntien tuotteistamien on viety yhä pidemmälle. Yhä pienemmille asiakasryhmille on omia erikoistunteja.

CrossFit ja HIIT -tunnit vetävät paljon miehiä mukaan kuntoilemaan ryhmissä. Myös ryhmien ohjaajiksi on tullut enemmän miehiä. Aerobisen kunnon lisäksi tunneille kehitetään myös voimaa.

Marjo Bies varmistaa Ilkka Pirhosen punnerrusta. Petri Lassheikki / Yle

Joensuulaisen CrossFit Pajan Samuel Lappalainen kertoo, että naiset ovat vieläkin enemmistönä tunneilla. Lappalainen uskoo, että pian naisia ja miehiä käy tunneilla yhtä paljon.

– Miehiä kiehtoo yhä enemmän valmennetuilla tunneilla käymisessä mahdollisuus kehittää toiminnallisia ominaisuuksia ja suorituskykyä laajalla skaalalla. Tunneilla kehittyvät voima, nopeus ja taito. Liikkeissä on paljon viitteitä perinteisistä voimalajeista, Lappalainen kuvailee.

Tie BodyPumppiin käy CrossFitin kautta

CrossFit ja Crosstraining -tyyppiset ohjatut tunnit toimivat myös sisäänheittopaikkoina miehille muidenkin ohjattujen tuntien pariin.

– Crosstraining-tunteja kokeilleet miehet kokeilevat herkemmin myös spinning- ja kahvakuulatunteja, Marjo Bies kertoo.

Myös Ilkka Pirhonen kertoo kokeilleensa muita ryhmäliikuntatunteja Crosstrainingin lisäksi.

Loppuvenyttely tehdään yhdessä. Petri Lassheikki / Yle

– On tullut kokeiltua spinningiä eturivistä ja takarivistä. Samaten on tullut käytyä BodyPumpissa ja Zumbassa, ihan näitä perinteisesti naisten hommiksi luokiteltuja juttuja. Jopa joogassa olen käynyt.

Pirhonen tunnustaa, että hänellä oli joogaa kohtaan ennakkoluuloja, mutta mieli muuttui tunnin jälkeen.

– Ihan hyvää tekee käydä. Se on todella fyysinen laji, kun sen oikein tekee. Se tekee hyvää kropalle, Pirhonen hehkuttaa.