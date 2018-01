Vedenpinta nousussa Porissa: " Vesi leviää jossain vaiheessa suistoon"

Kokemäenjoen vedenpinta Porin keskustassa on tiistaiyön ja keskiviikkoaamun aikana ollut nousussa, vaikka merivesi on laskenut yön ja aamun aikana. Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kerrotaan, että hyyde on alkanut padottaa suistossa. Vesi ei kuitenkaan vielä ole niin ylhäällä, että se aiheuttaisi vahinkoa.

– Porissa penkereet ovat onneksi hyvässä kunnossa. Suistoalueelle ja luodoille vesi varmasti leviää jossain vaiheessa. Toisaalta Raumanjuovan jääkansi näyttää laajentuneen, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen.

Jääkantta yritetään uudelleen

Viranomaiset pitivät aamupäivällä palaverin Huittisten ja Porin tulvatilanteesta. Tarkoituksena on yrittää muutaman päivän kuluttua uudelleen jääkannen muodostamista.

– Viikonlopusta alkaen pakkasen on ennustettu kiristyvän. Voisimme silloin pienentää selvästi juoksutusta, jotta saisimme kunnollisen jääkannen Poriin ja muuallekin Kokemäenjoen alajuoksulle.

Huittisten tulvatilanteessa ei ole tapahtunut yön aikana jyrkkää muutosta pahempaan suuntaan. Kokemäenjoen pinta alkoi eilen nousta voimakkaasti Säpilänmutkan hyydepatojen vuoksi ja vesi on levinnyt pelloille. Vedenpinta nousi eilen noin sentin tuntivauhdilla.