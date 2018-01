Valtio tuli avuksi – Saimaan järvilohen suojelun näkymät paremmat kuin koskaan

Saimaan järvilohen suojelu saa uuden vaihteen Pielisjoella. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa 1,2 miljoonalla eurolla hanketta, jossa rakennetaan laaja lisääntymisalue järvilohelle ja järvitaimenelle Pielisjoen Kuurnaan. Uoman kunnostuksen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa. Muut rahoittajat ovat Kuurnan Voima Oy, joukko muita yrityksiä sekä alueen kunnat.

Tulvauoman kunnostushankkeessa rakennetaan lisääntymis- ja poikastuotantoalue, johon kaloilla on järvialueelta esteetön pääsy. Järvilohen lisääntyminen vaatii koskimaisen virtavesiympäristön. Suunnitelmissa on, että nykyiseen tulvauomaan aletaan juoksuttaa vettä jatkuvasti. Kilometrin mittaisesta tulvauomasta aiotaan rakentaa Saimaan vesistön merkittävin järvilohen lisääntymisalue.

Saimaan järvilohikantoja pidetään yllä istutuksin. Anu Rummukainen / Yle

Yksityistä rahoitusta etsitään vielä

Laurinvirta Oy rakentaa tulvapadon yhteyteen uuden pienvesivoimalaitoksen, jotta poikastuotantoalueelle johdettava vesi voidaan hyödyntää sähköntuotannossa.

– Järvilohi on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kala, jonka kohtalo on ollut jo yli 40 vuotta viljelyn ja istutusten varassa. Kannan palauttaminen luonnolliseen ympäristöönsä on mahdollista nyt käynnistyvän hallituksen kärkihankkeen avulla, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tiedotteessa. Ministeri tutustui Kuurnankosken alueeseen tänään.

Kuurnan tulvauoman rakentamistöiden arvioidaan käynnistyvän vuoden loppupuolella. Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä vesilain mukaista lupaa. Rahoituksesta puuttuu tällä hetkellä noin 200 000 euroa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa yksityisen rahoituksen kokoamisesta.

