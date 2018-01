"Herra presidentti, mikä eläin tämä on?" – Tämän testin Trump teki terveystarkastuksessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halusi vuosittaisen terveystarkastuksen yhteydessä suorittaa testin, jolla seulotaan viitteitä alkavista muistisairauksista.

Trumpin halukkuus testiin voi liittyä viime aikoina käytyyn keskusteluun hänen kyvystään hoitaa presidentin tehtäviä. Keskustelua kiihdytti äskettäin julkaistu toimittaja Michael Wolffin teos Fire and Fury. Inside the Trump White House, joka maalaa Trumpista kuvaa keskittymiskyvyttömänä, muistikatkoihin asti stressaantuneena ja kaiken kaikkiaan lapsellisena miehenä.

Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson teki pyynnöstä Trumpille MoCA-testin eli Montreal Cognitive Assessment -testin.

71-vuotias Trump selvisi kokeesta liehuvin lipuin, sillä hän sai täydet pisteet.

Mitä MoCA mittaa?

MoCA-testissä siis mitataan, onko testattavalla kognitiivisia vaikeuksia.

– Tämä on lyhyt seulontatestiksi kehitetty tehtäväsarja, jossa on useita hyvin lyhyitä tehtäviä. Ne mittaavat erilaisia tiedonkäsittelyn osa-alueita kuten näönvaraista hahmottamista, kielellisiä toimintoja, muistia ja tarkkaavaisuutta, Työterveyslaitoksen johtava psykologi, neuropsykologian erikoispsykologi Teemu Paajanen kertoo.

– Tämä on lähtökohtaisesti nimen omaan kehitetty siihen, että voitaisiin tunnistaa alkavia muistisairauksia, ja pääasiassa ikäihmisillä.

Testi voi siis antaa viitteitä esimerkiksi Alzheimerin taudista, mutta asia täytyy sen jälkeen selvittää tarkemmissa tutkimuksissa.

Samantyyppisiä seulontatestejä on useita. Yleisin maailmalla on Mini-Mental State Examination -testi. Suomessa on yleisesti käytössä MoCA:aa pidempi CERAD-tehtäväsarja.

– Pidän sitä muistisairauksien tunnistamisessa jopa MoCA-testiä parempana. Sen tekeminen vie noin puoli tuntia, ja tehtävät ovat pidempiä. Siinä saa luotettavamman kuvan muistin toiminnasta kuin lyhyellä testillä. Sekin on seulontatesti eikä toimintakyvyn arvioinnin väline tai diagnostinen työkalu, Teemu Paajanen kertoo.

Mitä MoCA ei mittaa?

Testi on todettu kohtuullisen herkäksi muistisairauksien tunnistamisessa, mutta se ei siis ole työkyvyn arvioinnin väline.

–Tämä ei arvioi esimerkiksi harkintakykyä tai muutenkaan monimutkaisempaa päätöksentekokykyä. Nämä muistitehtävät ja tarkkaavuustehtävät ovat hyvin lyhyitä. Tämä ei ole kognitiivisen työkyvyn arviointiin soveltuva testi, johtava psykologi Teemu Paajanen Työterveyslaitokselta kertoo.

Jos kognitiivisia toimintoja haluttaisiin arvioida huolellisesti, se vaatisi noin 4–5 tuntia kestävän neuropsykologisen tutkimuksen.

MoCA-testi ei arvioi, onko henkilö kykenevä vaativaan päätöksentekoon.

Päätöksentekoon vaikuttavat kylmän tietojenkäsittelykyvyn lisäksi monet asiat kuten henkilön kyky hallita tunteitaan ja vaikkapa se, kuinka hyvin hän nukkuu yönsä.

Testi ei mittaa psyykkistä terveyttäkään. Psyykkisen tilan arvioimien ei ole kuulunut Yhdysvaltain presidenttien vuotuisten terveystarkastusten piiriin.

Miten MoCA mittaa?

Yhden sivun mittainen testi suoritetaan noin 10–15 minuutissa.

Kyseessä on lyhyt tehtäväsarja. Testissä pitää esimerkiksi tunnistaa kuvista eläimiä ja kopioida piirtämällä testissä esitetty kuvio. Muistia testataan osiossa, jossa testattavan pitää muistaa testaajan luettelemia sanoja.

Tarkkaavuutta mitataan muun muassa siten, että testattavan pitää myös toistaa testintekijän luettelemia numeroita etu- ja takaperin.

Keskittymistä mitataan myös osiossa, jossa testaaja luettelee kirjaimia ja testattavan pitää napauttaa pöytää kädellään, kun testaaja sanoo tietyn kirjaimen.

Mitä tulokset kertovat?

Trump sai siis testistä täydet 30 pistettä. Tulokset 26:stä 30:een tulkitaan normaaliksi.

Testin taustalla olevissa tutkimuksissa on havaittu, että lievistä kognitiivisista vaikeuksista kärsivillä tulos on ollut keskimäärin hieman yli 22:n pisteen tienoilla ja Alzheimerin tautiin sairastuneilla noin 16 pisteen tienoilla.

Kaikki kunnossa. Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson näytti peukaloa presidentti Donald Trumpin terveystarkastuksen jälkeen. Chip Somodevilla / Pool / EPA

Lähteet: AFP, AP, Reuters