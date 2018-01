Trumpin päätös kurittaa heikossa asemassa olevia –Tällaiset seuraukset palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön tukien leikkauksilla voi olla

Yhdysvallat ilmoitti tiistai-iltana pistävänsä jäihin merkittävän määrän palestiinalaispakolaisten avustuksia. Etukäteen on arvioitu, että leikkauksilla voi olla arvaamattomia seurauksia.

Leikkausten kohteena on palestiinalaisia pakolaisia ja heidän jälkeläisiään auttava YK-järjestö UNRWA.

Se pyörittää hyvin perustavanlaatuisia palveluita, kuten kouluja, terveyspalveluita ja antaa esimerkiksi ruoka-apua köyhimmille. Kyse ei ole pikkutekijästä, sillä sen rekistereissä on noin viisi miljoonaa ihmistä palestiinalaisalueilla sekä naapurimaissa Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa.

Päätös voi heikentää jo entisestään hyvin heikossa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Sen pelätään myös ruokkivan levottomuuksia Lähi-idässä.

Yhdysvallat pidättää 65 miljoonaa dollaria (noin 53 miljoonaa euroa) eli yli puolet maksuistaan UNRWA:lle. Se aikoo antaa järjestölle 60 miljoonaa dollaria. Leikkaus on merkittävä, sillä Yhdysvallat on UNRWA:n tärkein rahoittaja. Kolmannes järjestön budjetista on tullut Yhdysvalloilta.

1. Miksi Yhdysvallat leikkaa varoja palestiinalaispakolaisilta?

Päätöksen taustalla uskotaan olevan kyse palestiinalaisten ja Yhdysvaltojen kiristyneistä väleistä. Trump ilmoitti joulukuussa tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Jerusalemin asema on herkkä kysymys, sillä sekä palestiinalaiset että israelilaiset haluaisivat sinne pääkaupunkinsa. Siksi Trumpin päätös suututti palestiinalaiset. He eivät suostu enää Trumpin johdolla käytäviin rauhanneuvotteluihin, sillä pitävät Yhdysvaltoja puolueellisena välittäjänä.

Trump oli antanut jo aiemmin ymmärtää (siirryt toiseen palveluun) tviiteissään, että palestiinalaisten avustuksia saatetaan leikata, jos he eivät palaa Yhdysvaltojen välittämiin neuvotteluihin.

Päätös heijastelee myös Trumpin laajempaa linjaa. Jo presidentinvaalikampanjassaan Trump uhkasi kohdistaa apuleikkauksia kansoilta, jotka eivät tottele Yhdysvaltoja, kertoo sanomalehti The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Trumpin hallinnon mielestä Yhdysvallat maksaa YK-järjestöissä enemmän kuin sen osuuden pitäisi olla. Yhdysvallat haluaa muiden valtioiden kantavan vastuuta enemmän. Tähän Yhdysvaltain ulkoministeriö viittasi myös tiistaina ilmoittaessaan UNRWA:an kohdistuvista leikkauksista.

Yhdysvallat haluaa myös, että UNRWA:n toimintaa mietitään perustavalla tavalla uudestaan, kertoi uutistoimisto AP.

Palestiinalainen pakolainen istuu kotinsa ovella Balatan pakolaisleirillä Länsirannalla sijaitsevassa Nabluksessa 9. tammikuuta. Alaa Badarneh / EPA

2. Avustuskentän erikoisuus – miksi palestiinalaisilla on oma pakolaisjärjestönsä?

UNRWA on eräänlainen avustusjärjestökentän erikoisuus. Kun muiden pakolaisten asioista vastaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, palestiinalaiset pakolaiset ovat jääneet omaksi tapauksekseen.

UNRWA syntyi jo vuonna 1949 vastaperustetun Israelin ja arabimaiden välillä käydyn sodan seurauksena. Sadat tuhannet palestiinalaiset olivat joutuneet pakenemaan nykyisen Israelin alueelta eri puolille Lähi-itää.

UNRWA:n piti olla väliaikainen ratkaisu palestiinalaisten pakolaisten auttamiseksi. Nyt se on ollut olemassa jo lähes 70 vuotta, sillä palestiinalaispakolaisten asema on yhä ratkaisematon kysymys.

Pakolaisia ja heidän jälkeläisiään asuu yhä paljon erityisesti naapurimaissa Syyriassa, Libanonissa ja Jordanissa sekä palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Gazassa. Heidän asemansa arabimaissa on ollut usein hyvin heikko.

Palestiinalaiset ovat vaatineet heille oikeutta palata takaisin. Israel vastustaa sitä jyrkästi.

3. Millaiset vaikutukset leikkauksilla voi olla?

Päätöksestä saattavat joutua kärsimään hyvin haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset. Etukäteen on ennakoitu, että leikkaukset kohdistuvat todennäköisimmin ensin koulutukseen, sillä siitä leikkaaminen ei vaaranna ihmishenkiä.

Israelilaisen Haaretz-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)kymmeniä opettajia ja kouluhenkilökuntaa on lomautettu jo talousvaikeuksien vuoksi palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa sekä Jordaniassa. Monet UNRWA:n paikallisista työntekijöistä ovat itsekin palestiinalaisia pakolaisia.

UNRWA:n avustustyöntekijät jakavat avustuspaketteja al-Yarmoukin palestiinalaisleirillä Syyriassa Damaskoksen lähellä. EPA

UNRWA on vedonnut nyt muihin maihin (siirryt toiseen palveluun), jotta ne paikkaisivat Yhdysvaltojen jättämää aukkoa.

Inhimillisten vaikutusten lisäksi leikkaukset voivat pahimmillaan ruokkia epävakautta Lähi-idässä. Israelin ja Egyptin saartama palestiinalaisalue Gaza on jo muutenkin romahduksen partaalla.

Järjestön merkitys Gazassa on todella suuri, sillä palvelut siellä ovat heikkoja ja UNRWA on tärkeä työllistäjä. Myös naapurimaat Libanon ja Jordania ovat olleet viime vuodet kovalla koetuksella Syyrian pakolaiskriisin seurauksena. Syyrian tilanne on tietenkin vielä vaikeampi.

4. Miten israelilaiset ja palestiinalaiset ovat reagoineet päätökseen?

Palestiinalaisten johto on syyttänyt Yhdysvaltoja kiristämisestä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella.

Palestiinalaiset ovat tulkinneet päätöstä myös epäsuorana hyökkäyksenä pakolaisten asemaa vastaan. He epäilevät Trumpin hallinnon yrittävän heikentää näin palestiinalaispakolaisten asemaa – ja asettuvan vaivihkaa Israelin puolelle jo toisessa keskeisessä kysymyksessä palestiinalaisten ja israelilaisten konfliktissa.

Israelilaiset ovat taas kiitelleet päätöstä. Israel on hyökännyt UNRWA:a vastaan toistuvasti vuosien varrella. Sen mukaan UNRWA käyttää avustusrahoja väärin ja ylläpitää pakolaisten vihaa Israelia kohtaan.

Lähteet: Uutistoimistot AP, AFP ja Reuters, sanomalehdet Haaretz, The Washington Post, The New York Times ja BBC.

