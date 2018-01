Ennakkoäänestys alkoi – näillä ohjeilla äänestät kuin mallikansalainen

1. Missä ja milloin?

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi tänään ja päättyy ensi viikon tiistaina 23. tammikuuta. Ennakkoäänestyspaikan voi valita asuinpaikasta riippumatta, eli äänestää voi siellä, missä sattuu liikkumaan, neuvoo vaalitoimitsija Tiina Santavuori Helsingistä Yle Radio Suomen Ajantasassa. Eli äänestää voi esimerkiksi Turussa, vaikka asuisi Helsingissä.

Ulkomailla ennakkoäänestysaika päättyy 20. tammikuuta. Ennakkoäänestyspaikkoja on Suomessa esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastoissa tai kunnan- ja kaupungintaloilla.

Ennakkoäänestyspaikat voi katsoa vaalit.fi-sivustolta (siirryt toiseen palveluun) tai soittamalla maksuttomaan puhelinpalvelun numeroon 0800 9 4770.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta. Silloin saa äänestää aamuyhdeksästä iltakahdeksaan. Äänestyspaikkasi eli vaalihuoneistosi on kerrottu kotiin lähetetyssä kirjeessä. Jos se on eksynyt, äänestyspaikka selviää soittamalla oikeusministeriön ilmaiseen palveluun numeroon 0800 94 770.

Eri kätevä on myös tämä Väestörekisterikeskuksen sivu, joka näyttää vaalihuoneistosi kartalla (siirryt toiseen palveluun) kotiosoitteesi perusteella.

Jos lähtö venyy viime tinkaan, vaalipaikan jonossa kello 20 seisovat saavat vielä äänestää rauhassa.

2. Ajokortti riittää

Äänestyspaikalle tarvitset vain henkilöllisyystodistuksen. Ajokortti riittää, toki myös virallisemmat passi tai henkilökortti käyvät.

Et tarvitse mukaan kotiisi lähetettyä kirjettä äänestysoikeudesta.

3. Numerot haltuun

Piirrä ehdokkaasi äänestysnumero kopissa selkeällä käsialalla lippuun. Yleensä vasta äänestyskopissa tulee ajatelleeksi, että numerot 1 ja 7 sekoittuvat helposti keskenään. Juuri siksi ohjeistetaan, että ykkönen piirretään yhtenä viivana ilman väkästä ja seiska poikkiviivan kanssa. Ehdokkaiden numerointi vaaleissa alkaa numerosta 2.

Ehdokkaasi numeroa sinun ei tarvitse ulkoa muistaa. Äänestyskopin sisäpuolella on kaikkien ehdokkaiden numerot listattuina.

Äänestyskopissa on kuulakärkikynä, jolla numero kirjoitetaan lippuun. Lyijykynä suttaa liian paljon ja tussia ei voi käyttää, koska se kuultaa läpi, sanoo vaalitoimitsija Tiina Santavuori.

4. Ei hymiöitä

Vaalivirkailijan antamaan äänestyslippuun ei saa tehdä mitään muita merkintöjä kuin ehdokkaansa numeron. Ei sydämiä, ei hymiöitä, ei huulipunapusua eikä muutakaan ylimääräistä, tai ääni hylätään.

Jos kopissa tulee sohlattua, vaalivirkailija antaa uuden puhtaan lipun. Sotkettu lippu revitään saman tien julkisesti vaalivirkailijan todistaessa.

5. Älä kuvaa äänestyskopissa

Äänestyskopissa kuvaaminen ei ole sallittua, mutta vaalitoimitsija ei voi mennä koppiin asiaan puuttumaankaan, kerrotaan oikeusministeriöstä.

– Viitaten vaalisalaisuuteen niin siellä ei oteta eikä anneta tietoja ennakkoäänestyksestä facebookiin. Kuvaaminen on sallittua äänestyspaikan ulkopuolella, sanoo Santavuori.

Hän sanoo, että muutama vuosi sitten ei olisi tullut vielä mieleenkään, että asiasta joutuu huomauttamaan.

– Me olemme aika tarkkoja täällä ja huomautamme heti jos kännykän kanssa koppiin mennään, että siellä ei sitten kuvata, jatkaa vaalitoimitsija Tiina Santavuori Postitalon ennakkoäänestyspisteessä.

6. Kaveri koppiin, jos pakko

Ei lapsenvahtia? Helsingin keskusvaalilautakunnan lautakuntasihteeri Veera Reuna ohjeisti kuntavaalien alla , että sylivauva äänestyskopissa ei ole ongelma, mutta yleisesti koppiin ei suositella ottamaan lasta mukaan muun muassa sujuvuuden takia. Sama ohjeistus pätee presidentinvaaleissakin.

Tilannekohtaisesti asiasta päättää vaalivirkailija yleisen järjestyksen kannalta. Yleistä kuitenkin on ollut, että lapsen voi ottaa mukaan äänestyskoppiin, jos lapsi on niin lyhyt, ettei hän näe kirjoitustasolle.

– Sellainen linjaus on tehty, että ne lapset, jotka pystyvät kurkkimaan äidin tai isän pöydällä tekemään numeroon niin heitä ei päästetä sinne (koppiin). Sitä ei koskaan tiedä, mitä sieltä pienestä suusta tulee, kun tuntee numerot, selvittää vaalitoimitsija Tiina Santavuori.

Invalidisoitunut äänestäjä voi ottaa koppiin itse valitsemansa avustajan – joka ei saa olla vaaleissa ehdolla. Vaalihuoneistossa on myös aina avustaja, jota voi tällaisessa tilanteessa käyttää.

Juttu on julkaistu alunperin viime vuoden kuntavaalien alla huhtikuussa 2017 . Tietoja on täydennetty presidentinvaalien osalta.