Aktiivimalli näkyy työttömän kukkarossa ja työkkärin arjessa – päivärahaa voi joutua odottamaan viikkoja, jopa kuukausia

Työttömien kyttäämistä ja selvityspyynnöillä pommittamista, karensseja ja täysin väärän alan työtarjousten lähettämistä.

Nämä asiat nousevat esiin TE-toimistoja käsittelevissä jutuissa. Usein ääneen pääsee kohteluunsa tyytymätön työtön. Siksi onkin yllättävää tavata Imatran työvoimatoimistolla palveluihin tyytyväinen asiakas.

– Täällä ollaan tosi avuliaita, kerrotaan kaikki juurta jaksaen ja otetaan asiakas huomioon. Pääsääntöisesti hyvää palvelua, 24-vuotias Heidi Kouvo sanoo.

Marraskuussa työttömäksi jäänyt Kouvo aikoo pyrkiä kauppaoppilaitokseen. Toiveena on työllistyä kaupan kassaksi. Kouvo aikoo hakea työkokeiluun tai työpajatoimintaan, jos töitä ei löydy ennen opiskelupaikan saamista.

Tammikuun alku oli vilkasta aikaa Imatran ja Helsingin Kampin TE-toimistoissa, joiden arkeen Yle tutustui. Määräaikaiset työsuhteet loppuivat ja kouluista valmistuttiin vuodenvaihteessa, ja uusia ihmisiä ilmoittautui työnhakijoiksi.

Työttömiä on kiinnostanut erityisesti vuoden alussa voimaan astunut aktiivimalli. Virkailijat joutuvat kohtaamaan asiakkaiden turhautumisen: miten täytän aktiivimallin ehdot, mitä tämä tarkoittaa minun toimeentulolleni?

Toistuvatko Kelan ruuhkat taas?

Velvoittaviksi muuttuneet keikka- ja pätkätyöt voivat vaikeuttaa työttömän toimeentuloa pitkäksi aikaa.

Aktiivimalli Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla on oltava töissä vähintään 18 tuntia tai

ansaittava omalla yritystoiminnalla vähintään 241,04 euroa tai

osallistuttava viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aktiivisuuden muotoja ei voi yhdistellä.

Jos työtön ei täytä ehtoja, hänen päivärahaansa leikataan seuraavan 65 etuuden maksupäivän ajaksi vajaalla viidellä prosentilla. Lähde: STM

Ennen kuin työtön voi hakea Kelalta tai työttömyyskassalta soviteltua päivärahaa, hänen pitää ensin saada palkka tilille ja todistus työajasta. Tämä kaikki voi kestää viikkoja, pahimmillaan jopa kuukausia. Sillä aikaa pitäisi maksaa vuokra ja ostaa ruokaa. Jos säästöjä ei ole, on haettava toimeentulotukea. Monella työttömällä voi olla edessä tuskaisia hetkiä – tuoreessa muistissa on kaaos vuosi sitten, kun toimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle.

Uudellamaalla työnhakuvalmennuskurssit ovat menneet alkuvuodesta kuin kuumille kiville, kun ihmiset yrittävät täyttää aktiivimallin ehdot työllisyyskoulutuksesta. Kurssit alkavat olla tällä hetkellä täynnä, mutta lisäkursseja on suunnitteilla, kertoo Helsingin Kampin TE-toimiston asiantuntija Helena Termälä-Himanen.

– Asiakkaat ovat harmistuneet, kun on selvinnyt, ettei työvoimakoulutukseen tai työkokeiluun pääse vain täyttääkseen aktiivisuuden ehdot. Koulutuksen tai kokeilun täytyy olla aina hakijan kannalta työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista, Termälä-Himanen huomauttaa.

Asiantuntija Helena Termälä-Himanen Helsingin Kampin TE-toimistosta. Antti Haanpää / Yle

Hallitus antoi viime syksyn lisätalousarviossa kymmenen miljoonan euron lisärahoituksen aktiivimallin toteuttamiseen eli palkkatukeen, työvoimakoulutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin. Aika näyttää, riittääkö summa kattamaan työvoimapalveluiden kasvavan tarpeen.

– Ihmiset aktivoituvat hakemaan työvoimapalveluita entistä enemmän, mutta niihin ei ole lisätty resursseja. Ne samat palvelut on, eivätkä ne tule riittämään kaikille, arvioi Imatran TE-toimistossa työskentelevä asiantuntija Jaana Rautiainen.

Toiset kymmenen miljoonaa euroa on tarkoitettu viime vuonna aloitettujen määräaikaishaastatteluiden hoitamiseen. Rahalla saadaan noin 220 työntekijää TE-toimistoihin. Käytännössä niillä jatketaan viime vuonna palkattujen virkailijoiden määräaikaisuuksia.

Miten täytät ehdot, jos ei ole työpaikkoja?

Aktiivimallia on arvosteltu siitä, ettei se ota huomioon ollenkaan alueellisia eroja eri maakuntien ja kaupunkien välillä.

Esimerkiksi Uudellamaalla on tarjolla enemmän avoimia työpaikkoja kuin entisellä rakennemuutosalueella Kaakkois-Suomessa. Uudenmaan ely-keskuksen alueella oli marraskuussa noin 76 000 työtöntä ja lähes 13 000 avointa työpaikkaa. Kaakossa taas runsas 18 000 työtöntä ja alle 1 300 työpaikkaa.

Uudellamaalla on myös merkittävästi helpompi löytää keikkahommia, jollei pysyvämpää työtä löydy.

– Pikkuisen ihmettelen, mistä niitä työpaikkoja aktiivimallin kautta syntyy lisää sellaisille paikkakunnille, joissa ei ole ollut kovasti niitä tähänkään asti, Jaana Rautiainen sanoo.

Imatran TE-toimiston asiantuntija Jaana Rautiainen. Mikko Savolainen / Yle

Eri puolilla Suomea on myös aivan erilaisia työttömiä. Osassa maakunnista on paljon pitkäaikaistyöttömiä tai muuten koulutusta ja tukitoimia tarvitsevia ihmisiä.

– Pitkäaikaistyöttömien osuus on meillä aika suuri, yli 15 prosenttia. Työtilaisuuksia on täällä heikommin kuin kasvukeskuksissa. Se näkyy työttömyyden pitkittymisenä, Rautiainen kertoo.

Hän toteaa, että Kaakkois-Suomessa eletään muutaman tehtaan varjossa. Kun tehtaat vähentävät työntekijöitä suhdanteiden mukaan, työttömäksi jää sinikaulusväkeä, kuten paperimiehiä. Avoimia työpaikkoja taas on korkeasti koulutetuille, kuten lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Myös eläkkeelle jäävät haastateltava

Imatralainen Marjo Valle pitää haaskauksena sitä, että aktiivimalli ja kolmen kuukauden välein tehtävät määräaikaishaastattelut koskevat myös kohta eläkkeelle siirtyviä.

63-vuotias entinen Postin työntekijä on ollut vuodesta 2012 lähtien niin sanotussa eläkeputkessa.

– Kun ihminen on menossa hitaalla junalla eläkkeelle, miksi hänen täytyy ottaa näitä koulutus- tai työpaikkoja ja viedä ne nuoremmilta työnhakijoilta? Eihän siinä ole mitään mieltä, Valle toteaa.

Valle olisi voinut siirtyä eläkkeelle jo vuoden alussa, mutta lain mukaan hän voi olla työtön 65-vuotiaaksi, jos eläke on pienempi kuin työttömyysetuus. Hän kertoo saaneensa puhelinsoiton TE-toimistosta viimeksi kolmisen vuotta sitten. Virkailija oli rauhoitellut Vallea tuolloin, ettei hänen tarvitse pelätä töiden saamista, koska nuorempiakin on jonossa.

Imatralainen Marjo Valle on ollut eläkeputkessä jäätyään työttömäksi Postilta vuonna 2012. Yle

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 67 prosentilla työttömistä oli joulukuun alussa ajantasainen työllistymissuunnitelma. Uudellamaalla työttömistä on haastateltu kolme neljäsosaa, Kaakkois-Suomessa alle kuusikymmentä prosenttia.

Alueelliset erot kolmen kuukauden välein tehtävissä haastatteluissa ovat suuria. Etelä-Pohjamaalla on haastateltu jo 82 prosenttia, Pohjois-Karjalassa vasta 56 prosenttia. Syy voi olla työttömien määrässä. Etelä-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli marraskuussa 7,8 prosenttia, Pohjois-Karjalassa maan suurin eli 14,5 prosenttia.

Valtaosa määräaikaishaastatteluista tehdään puhelimessa, koska resurssit eivät riitä työnhakijoiden tapaamiseen. Suurin osa työttömyysasioista on hoidettu jo vuosia verkkopalvelussa tai puhelimessa.

Yle Uutisgrafiikka

Vajaakuntoiset eläkkeelle kortistosta

Helsinkiläinen Erja Lehtinen sanoo aktiivimallin stressanneen sen verran, että hän on nyt sairauslomalla.

– Se kuulostaa vain nöyryyttämiseltä suoraan sanottuna. Ahdistavalta ja nöyryyttämiseltä, hän toteaa.

57-vuotias Lehtinen joutui jättämään terveyssyistä ravintolapäällikön työt 30 vuoden uran jälkeen ja opiskeli työvoimakoulutuksessa kirjanpitäjäksi. Hän ei ole valmistunut, koska ei ole löytänyt alan harjoittelupaikkaa.

– Yritykset eivät halua puolikuntoista harjoittelijaa. Hidastaa tietysti heidän työtään, kun työn ohjaaminen vie paljon aikaa, Lehtinen sanoo.

Lehtinen suunnittelee nyt siirtyvänsä odottamaan eläkettä aiemmin otetun eläkevakuutuksen turvin.

Tämä olisi yksi asia, jonka Jaana Rautiainen muuttaisi nykysysteemissä. Hän helpottaisi työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä niille, jotka eivät enää pysty töihin vamman tai sairauden takia.

– Vuosikausia päättäjillä on ollut sellainen meininki, että jos he eivät saa mistään muusta toimeentuloa, heidät laitetaan TE-toimistoon hakemaan työttömyysturvaa, Rautiainen kuvailee.

Samalla toteutuisi hallituksen toive: työttömyys vähenisi.

Helsinläinen Erja Lehtinen miettii eläkkeelle siirtymistä, koska alan vaihtajalle ei ole löytynyt kirjanpitäjän harjoittelupaikkaa. Antti Haanpää / Yle

"Asiakkailla tunne, että me vain tylytetään täällä"

Hallitus on tehnyt työttömyysturvaan rivakassa tahdissa muutoksia, jotka näkyvät TE-toimistojen arjessa. Virkailijat ottavat etulinjassa vastaan työttömien kiukun muutoksista. Horisontissa siintää jo "aktiivimalli kakkoseksi" kutsuttu omatoimisen työnhaun malli.

Helena Termälä-Himanen kertoo työmäärän lisääntyneen. Jonkun on sovittava haastattelut, annettava lausunnot ja pyydettävä tarvittaessa lisäselvityksiä työttömiltä, jotta he saavat päivärahansa ajallaan. Jaana Rautiainen kuvailee työn olevan kiireistä, välillä jopa sekavaa ohjeiden muuttuessa nopeassa tahdissa.

Pitkään työvoimahallinnossa työskennelleet virkailijat haluaisivat enemmän henkilökohtaisia kontakteja asiakkaisiin. He haluaisivat myös tarjota räätälöityjä palveluita, joissa työttömän tilanne otettaisiin paremmin huomioon.

Myös monet työttömät toivovat virkailijan tapaamista kasvokkain.

– Tällä hetkellä on täysin mahdotonta kohdata jokaista ihmistä henkilökohtaisesti ja auttaa heitä sillä tavalla, kuin me oikeasti haluaisimme. Asiakkaille tulee varmasti tunne, että me vain tylytetään täällä. Mikä ei kyllä ole tarkoitus, Rautiainen toteaa.

Termälä-Himasen ja Rautiaisen toive kuulostaa kovasti Tanskan aktiivimallilta. Suomen aktiivimallin on sanottu olevan tuontitavaraa naapurimaasta, vaikka mallit ovat kuin yö ja päivä.

Mikko Savolainen / Yle

Tanskassa estetään minimipäivärahalle tippuminen

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n puheenjohtaja Eija Tuutti on vieraillut Tanskassa tutustumassa paikalliseen työvoimahallintoon.

Tanskan aktiivimallin perusidea on pitää kaikki työttömät jollain tavalla kiinni työelämässä tai sen kaltaisen toiminnan piirissä.

Työttömyysturvan lähtötaso on Tanskassa alussa korkeampi kuin Suomessa, ja sitä leikataan työttömyyden keston mukaan. Alussa on kovempi porrastus kuin lopussa, koska työttömyyden alussa on vielä hyvissä asemissa löytämään uuden työpaikan.

5 eroa Tanskan ja Suomen aktiivimallissa Työttömyysturvan lähtötaso korkeampi ja porrastus työttömyyden keston mukaan. Järjestelmän toimivuus, enemmän virkailijoita per työtön. Työmarkkinat, yritykset tarjoavat avustavia töitä. Asuntomarkkinat, vuokra-asuntoja saatavilla paremmin. Lyhyemmät etäisyydet.

– Kenenkään ei haluta putoavan työttömyysturvan viimeiseen leikkuriin asti eli minimipäivärahalle. Ihmiset yritetään pitää aktiivisina eri keinoin. Kaikki asiakkaat otetaan haltuun henkilöhtaisella palvelulla, Tuutti kertoo.

Tässä tulevat kuvioon työvoimahallinnon paremmat resurssit. SAK kertoi syksyllä (siirryt toiseen palveluun), että Tanskassa on keskimäärin 12 työtöntä yhtä virkailijaa kohden, kun Suomessa suhdeluku on 166 virkailijaa per työtön. Tämä on siis keskimääräinen luku, todellisuudessa kaikki TE-toimistojen työntekijät eivät ole asiakaspalvelussa. Työttömiä voi olla palvelulinjasta riippuen yhdellä virkailijalla 250:stä ylöspäin.

Tanskassa yritykset myös järjestävät enemmän avustavia työtehtäviä, joilla esimerkiksi vajaakuntoisia tai lisäkoulutusta kaipaavia ihmisiä saadaan töihin. Tuutin mukaan tällaiset työt hävisivät Suomesta 90-luvun laman myötä.

Taustalla vaikuttavat myös Tanskan joustavat vuokra-asuntomarkkinat. Sieltä löytyy helpommin vuokra-asunto myös lyhytaikaiseen asumiseen, jos haluaa muuttaa työn perässä. Suomessa asuminen painottuu pitkälti omistusasumiseen, ja kasvukeskuksissa kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ovat tunnetusti kiven alla.

Lisäksi Tanska on Suomeen verrattuna pieni alue, jossa on suhteellisen helppo siirtyä paikkakunnalta toiselle työn perässä, koska välimatkat eivät ole pitkät.

– Nämä realiteetit ovat este työn perässä liikkumiselle, Tuutti huomauttaa.

