Katalonian alueparlamentti koolle ensi kertaa vaalien jälkeen – jatkaako Puigdemont johtajana?

Itsenäisyysmieliset puolueet saivat niukan enemmistön joulukuun vaaleissa. Osa niiden edustajista on kuitenkin pidätettynä ja osa ulkomailla pidätystä paossa.

Katalonian alueparlamentti kokoontuu keskiviikkona ensimmäistä kertaa joulukuisten vaalien jälkeen.

Itsenäisyysmieliset puolueet saivat vaaleissa niukan enemmistön parlamenttipaikoista, mutta eniten ääniä keräsi keskusta-oikeistolainen Ciudadanos, joka kannattaa Espanjan osana pysymistä.

Uusi parlamentti valitsee muun muassa uuden aluejohtajan.

Kaksi suurinta itsenäisyysmielistä puoluetta ilmoitti tiistaina, että ne haluavat Carles Puigdemontin jatkavan tehtävässä. Espanjan hallitus erotti Puigdemontin sen jälkeen, kun Katalonian parlamentti oli lokakuussa antanut itsenäisyysjulistuksen.

On kuitenkin epäselvää, onnistuuko valinta. Puigdemont on maanpaossa Belgiassa ja häntä odottaa pidätys, jos hän palaa Espanjaan. Parlamentin sääntöjen mukaan ehdokkaan on esiteltävä parlamentille ohjelmansa.

Puigdemont aikoo tehdä sen videoyhteyden kautta, mutta uutistoimisto AFP:n haastattelemien lakiasiantuntijoiden mukaan esittelyä ei voisi tehdä etänä.

Espanjan hallitus on varoittanut, että se pitää Katalonian suoraan alaisuudessaan, jos Puigdemont yrittää johtaa aluetta Belgiasta käsin.

Itsenäisyysmielisillä puolueilla on 70 edustajaa 135-paikkaisessa alueparlamentissa. Heistä kolme on kuitenkin pidätettynä, koska heidän rooliaan Madridin tuomitsemassa itsenäistymisyrityksessä tutkitaan. He ovat pyytäneet, että saisivat osallistua alueparlamentin äänestykseen valtakirjojen avulla.

Viisi muuta, mukaan lukien Puigdemont, on maanpaossa, sillä heitä uhkaa Espanjassa pidättäminen.

Lähteet: AFP, Reuters