Enontekiön kunta aloittaa taistelun ilmastonmuutosta vastaan - " Luonto on meidän ykkösarvo"

Enontekiön kunta lähtee mukaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Kunnanhallitus päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että kunnasta tulee ns. Hinku-kunta, eli kunta pyrkii hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen omissa toimissaan. Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen mukaan päätös on merkittävä pienelle pohjoisen kunnalle.

– Enontekiön kunta on edistyksellinen kunta siinä mielessä, että olemme lähteneet kamppailemaan ilmastonmuutosta vastaan konkreettisesti. Luontoarvot ovat meidän kunnan ykkösarvo, se on päivänselvää, sanoo Rantapelkonen.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hankkeessa (Kohti hiilineutraalia kuntaa) kunnat pyrkivät vähentämään hiilipäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamaan energiatehokkuutta. Suomen kunnista hankkeeseen on lähtenyt mukaan vasta 38 kuntaa. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. Minna Näkkäläjärvi / Yle

Sähköautoille lisää latauspisteitä

Enontekiöllä laitetaankin nyt mietintämyssy päähän ja ruvetaan suunnittelemaan konkreettisia toimenpiteitä energiatehokkuuden ja hiilineutraalisuuden tavoitteluun. Sähköautojen latauspisteiden lisääminen kuntaan olisi Jari Rantapelkosen mukaan yksi ensimmäisistä tavoitteista.

– Kunta vaihtoi kaksi autoa hiljattain ja myös sähköautot olivat vaihtoehtoina. Huomasimme kuitenkin, että eihän meillä täällä Enontekiöllä ole mahdollisuutta ladata autoja kuin muutamassa paikassa. Se on aivan liian vähän kunnan pinta-alaan nähden ja, että sähköautoja voisi edes järkevästi käyttää täällä, kertoo Jari Rantapelkonen.

Sähköautojen lautauspisteitä on laajassa kunnassa vain muutama. imgo stock / AOP

Myös kunnan lämmitysratkaisuihin tullaan kiinnittämään tulevaisuudessa huomiota.

– Voi olla, että keskuslämpövoimala, joka meillä pukkaa savua taivaalle, ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu. Voisiko sittenkin maalämpö olla hiilineutraalisempi ratkaisu. Kunnan pitäisi pyrkiä ottamaan huomioon kaikissa merkittävissä päätöksissään kasvihuonepäästönäkökulma ja energiatehokkuus. Kaikessa rakentamisessa ja korjaamisessa on otettava huomioon, että mikä olisi se energiatehokkain ratkaisu, sanoo Rantapelkonen.

"Luonto tukee elinkeinoja ja hyvinvointia"

Tällä hetkellä Ii on pohjoisin kunta, joka on lähtenyt Hinku-hankkeeseen mukaan. Ii onkin kunnostautunut parhaiten Hinku-kunnista, sillä se on pystynyt puolittamaan hiilidioksidipäästönsä. Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ihmettelee kovasti, miksi muut pohjoisen kunnat eivät ole lähteneet hankkeeseen mukaan.

– Luulisi, että pohjoisen kunnat haluaisivat lähteä matkaan, koska täällä arvostetaan luontoa. Luontoarvot ovat kaikki kaikessa Enontekiön kunnalle. Jos me kerran arvostamme luontoa ja me elämme luonnosta, sekä matkailusta että luontaiselinkeinoista ja poronhoidosta, niin ei ole kunnan intresseissä lähteä luontoa ja luontoarvoja tuhoamaan. Vaan, että kyettäisiin elämään sen kanssa yhteisymmärryksessä, koska se tukee samalla meidän elinkeinoja ja ihmisten hyvinvointia, sanoo Rantapelkonen.

Iin esimerkki innostikin Enontekiön kuntaa mukaan hiilineutraalisuuteen.

– Sehän on merkinnyt taloudellisia säästöjä, luontoystävällisempiä ratkaisuja. Onpa tullut jopa henkilötyövuosia lisää kunnallekin, eli on saatu myös lisää työntekijöitä. Siinä on paljon positiivisia esimerkkejä, joita Iin kunta on näyttänyt omalla esimerkillään, kertoo Rantapelkonen.

Rantapelkonen painottaa, että myös kuntalaisten kannattaisi miettiä omia lämmitysratkaisujaan ja energiankäyttötapojaan.

– Kunnan tarkoitus on nimenomaan tehdä tietoiseksi tätä asiaa. Varsinkin näillä leveysasteilla ilmastonmuutos on iso asia. Kunnan linja on, että mentäisiin vähäpäästöisempään suuntaan.

Saana-tunturilta näkee kauas. Yle / Anni-Saara Paltto

"Inarissa on herätty ajattelemaan luontoa"

Enontekiön naapurissa, Inarissa on käsitelty Hinku-kuntiin liittymistä ja hiilineutraalisuutta pari vuotta sitten. Tuolloin Inarin kunta päätti olla liittymättä, mutta suhtautui kuitenkin myönteisesti hiilineutraliteettitavoitteeseen ja kehotti kuntakonsernia omissa toimissaan pyrkimään siihen.

Inarin Vihreiden valtuustoryhmä on kuitenkin laittanut viime syksyn aikana vireille liudan aloitteita, joilla pyritään saamaan kuntaa hiilineutraalisuuteen. Inarin kunnanvaltuutettu Miina Seurujärvi (vihr.) painottaa, myös kunnalla on vastuu luonnon säilymisestä tuleville sukupolville.

– Jos ajatellaan, että onko Inarin kunta harjoittanut tarpeeksi ympäristöystävällistä energiapolitiikkaa, niin ainahan on parantamisen varaa. Sehän on prosessi, jossa mennään koko ajan eteenpäin. Kyllä Inarin kunnassa on herätty ajattelemaan, että on tehtävä töitä luonnon säilymiseen eteen, sanoo Seurujärvi.

Inarin kunnanvaltuuston jäsen Miina Seurujävi (vihr.) Mikkal Morottaja / Yle

Enontekiön edistystä seurataan

Vaikka Inarin kunta ei olekaan Hinku-kunta, Seurujärvi odottaa mielenkiinnolla miten Hinku-tavoitteet toteutuvat Enontekiöllä.

– Kunnathan voivat myös itse muuttaa energiapolitiikkaansa ilman, että lähtevät Hinkuun matkaan. Kysehän on kuitenkin kunnan omasta halusta vaikuttaa ympäristö- ja energia-asioihin. Toivonkin, että Inarin kunta seuraisi nyt tarkasti mitä Enontekiöllä tapahtuu ja miten energia-asiat siellä kehittyvät. Jos tulokset ovat hyviä, Inarin tulisi seurata Enontekiötä ja lähteä Hinkuun mukaan, sanoo Miina Seurujärvi.

Utsjoella Hinku-hankkeesta ei ole keskusteltu. Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion mukaan on kunnassa muutettu energiapolitiikkaa kuitenkin vihreämpään suuntaan.

– Olemme uudisrakentamisessa valinneet maalämmön ja pyrimme pääsemään öljyriippuvuudesta pois. Ihan kuin Enontekiölläkin, luontoarvot ovat myös meille tärkein asia, sanoo Tieva-Niittyvuopio.