Robottiauto on pulassa Lapin talvisilla teillä, eikä välttämättä koskaan opi pärjäämään – "Onhan ihminen kuussakin käynyt, joten ei se mahdottomuus ole"

Muoniossa VT 21:n älytieosuudella robottiautoja voi testata julkisen liikenteen seassa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt testiluvat kahdelle autolle.

Älyteknologialla varustettu valtatieosuus Muoniossa tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden testata robottiautoja talvioloissa. VTT:n robottiauto Martilla on vielä paljon opittavaa.

Lähes myrskylukemissa puhaltava tuuli lennättää lunta laserskannerein, kameroin ja GPS-antennein varustetun robottiauto Martin niskaan. Olos-tunturilla hotellin pihapiirissä kulkeva reitti on ohjelmoitu etukäteen, mutta ihmisten, autojen ja lumipenkkojen kaltaiset eteen tupsahtavat esteet Martin on havaittava itse.

– Nyt kun on autoja oikealla puolella, se laskee niihin etäisyyden, huomaa että mennään liian läheltä ja siirtää autoa vasemmalle. Tietysti sillä ehdolla, ettei törmätä vasemman puoleiseen penkkaan, selvittää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkija Pasi Pyykönen. Hän istuu kuljettajan paikalla, mutta kädet sylissä. Ratti pyörii itsekseen, kun Martti hakee oikeaa ajolinjaa.

Pyykösen kollega, erikoistutkija Ari Virtanen seuraa suojattinsa kulkua takapenkin tietokoneelta.

– Nuo mustat pisteet ovat reittipisteitä, joita auto yrittää seurata. Sininen viiva kertoo, että sivulla on esteitä.

Kierrokselta selvitään kunnialla, mutta valtatielle testaajat eivät halua viedä Marttia kylmiltään, ilman huolellista etukäteisvalmistelua. Volkswagen Touareg -maastoauton perustalle rakennettu Martti on toinen robottiautoista, joita ylipäätään on lupa testata VT 21:n älytieosuudella Muoniossa. Joulukuinen testiajo onnistui, vaikka lumi peitti kaistaviivat. Julkisella tiellä on kuitenkin riskinsä.

– Jos horisontista lähestyy kalarekka keskellä tietä, ihminen reagoisi ajoissa, alkaisi hiljentää ja vilkuttaa valoja. Martti jatkaisi kiltisti omaa kaistaansa pitkin, Pyykönen kertoo.

VTT:n erikoistutkija Ari Virtanen ja tutkija Pasi Pyykönen testaavat robottiauto Marttia ja sen antureiden luotettavuutta Muoniossa. Annu Passoja / Yle

"Pahin ongelma on vesi kaikissa olomuodoissa"

Heikko kaukonäkö on robottiautojen yleinen ongelma. Kun ihminen näkee kilometrin päähän, robottiauto havaitsee riskin vasta sadan metrin päästä.

– Se ei ole pelkästään Martin ongelma, että antureiden kyvyt eivät vielä riitä pitkän matkan havainnointiin. Sen tunnistamiseen, että keskellä tietä tulee rekka, jota pitäisi väistää, Virtanen sanoo. Autoteollisuus pistää tutkijan mukaan nyt paljon paukkuja asian ratkaisemiseen. Havainnoinnissa ihminen on muutenkin ylivertainen, jos on virkeä. Robottiauton konenäköalgoritmi luokitteli moottoritiellä vastaan tulleen auton lentokoneeksi ja kuvitteli nähneensä liikenteessä myös sohvia ennen kuin algoritmia korjattiin.

Karvalakkeihin ja toppahousuihin sonnustautunut tutkijakaksikko painii toisenlaisten ongelmien kanssa. Muonion testiviikoilla selvitetään sitä, miten luotettavasti auton keulaan asennettu anturiarsenaali välittää tietoa erilaisissa keleissä, vaikkapa lumimyräkässä tai tulipalopakkasissa. Luotettavuuden pitäisi olla 100-prosenttinen.

– Automaattiautojen suurin ongelma on vesi kaikissa olomuodoissa. Sumussa anturit eivät näe ja liukkaus taas vaikuttaa auton ohjaamiseen, Virtanen toteaa. Anturit mittaavat kitkaa auton edestä ja insinöörien visainen tehtävä on ohjelmoida auto reagoimaan liukkauteen juuri oikealla tavalla.

– Kaikki se, mitä ihmiskuljettaja osaa, se pitää tällaisessa autossa kehittää erikseen. Pitää miettiä millaisella algoritmilla se otetaan hanskaan, sitten se täytyy tehdä ja testata. Siinä on aivan hirveästi työtä, robottiauto Martin valmistamisesta ja laitteista vastannut Virtanen toteaa.

Oma ongelmansa ovat lumen peittämät liikennemerkit. Periaatteessa on mahdollista syöttää kaikki Suomen liikennemerkit tietokantaan, josta robottiauto poimii ne paikannuksen perusteella. Toinen vaihtoehto on varustaa tienvarren merkit niin, että ne lähettävät itse viestin lähestyvälle autolle.

Robottiauto Martti on VTT:n mukaan maailman kärkeä, kun vertaillaan kykyä toimia hankalissa sääoloissa. Auto havainnoi ympäristöään esimerkiksi kolmen keulaan asennetun laserskannerin avulla. VTT Oy

Muoniossa robottiautoja testataan liikenteen seassa

Kansainväliset autonvalmistajat kisaavat siitä, kuka saa robottiautonsa ensimmäisenä myyntiin. Eri juttu on, pärjäisikö se Suomen talvessa. Virtanen ja Pyykönen todistavat Martin olevan kansainvälistä kärkeä, mitä tulee selviytymiseen hankalissa sääoloissa. Marraskuussa avattu 10 kilometrin Aurora-älytieosuus VT 21:llä Muoniossa on avoin kansainväliselle autojäteille, mutta toistaiseksi niiden testaajia ei ole Tunturi-Lapissa näkynyt.

Aurora-verkostojohtaja Reija Viinanen Liikennevirastosta uskoo, että maineestaan tarkkojen autonvalmistajien testaajat tulevat kun ovat varmoja että kaikki menee hyvin. Nyt robottiautoja arvatenkin testataan suljetuilla testiradoilla.

– Idea on juuri siinä, että meillä on Euroopan parhaiten varusteltu, instrumentoitu tieosuus, jossa muun liikenteen seassa voit tulla tekemään omat projektisi, Viinanen kertoo. Muualla arktisella alueella ei hänen mukaansa tällaista ole.

Testit antavat tietoa paitsi autoteollisuudelle, myös teiden ylläpidosta vastaaville liikenneviranomaisille. Niitä kiinnostaa, millaisin mittalaittein tiet pitää varustaa, jotta autot voivat niillä itsekseen ajella.

– Tarvitsemme tietoa siitä, millainen tulevaisuuden infrastruktuurin pitää olla, miten automatisaatio vaikuttaa tien kuntoon ja miten tietä pitää hoitaa, Viinanen sanoo.

Robottiautojen kehittelyyn panostetaan kymmeniä miljardeja ja paljon insinööriälyä, mutta talvikelillä ihminen on vielä verrattomasti robottia taitavampi kuljettaja. Muonion lumimyräkässä testejä jatkava erikoistutkija Ari Virtanen arvelee, että kelivarmaa ja kohtuuhintaista robottiautoa ei ole kaupan viiteenkymmeneen vuoteen. Ehkä ei koskaan.

– Onhan ihmiset kuussakin käyneet, ettei sitä voi sanoa että se mahdotonta olisi. Mutta ei se ihan ensi vuonna ole.. Tässä on äärettömän monta asiaa, jotka pitää saada ratkaistua.