Kolmikymppinen fysioterapeutti hankkii itselleen rajalta uuden ammatin ja varman työpaikan 18 kuukaudessa

Leeni Lehmuskoski esittelee tyytyväisenä makuuhuonetta, jossa hän ja kolme muuta rajavartijaopiskelijaa asuvat tiiviisti seuraavan puolen vuoden ajan. Huoneet ovat askeettisia, ja sisustus tuo mieleen leirikeskuksen: huoneessa on neljä sänkyä ja jokaisessa kirjavat päiväpeitot, sänkyjen vierellä on jokaiselle oma vaatekaappi ja ikkunaseinustalle on vieri viereen sijoitettu neljä kirjoituspöytää.

Kolmekymppinen Leeni kehuu huoneita toimiviksi – säilytystilaa on jokaiselle naiselle paljon enemmän kuin armeijan tuvassa.

Leeni on koulutukseltaan fysioterapeutti. Ennen loppuvuodesta päättynyttä varusmiespalvelustaan hän työskenteli sosiaalialalla ohjaajan työssä. Nainen muutti Turusta Imatralle uuden uravalinnan vuoksi. Hän haluaa rajavartijaksi.

Inttiin viime hetkellä

Leenin lisäksi Suomen ainoasta Raja- ja merivartiokoulusta on joulukuussa tarkoitus valmistua 108 muuta uutta rajavartijaa.

Imatralla koulutetaan seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana yli neljäsataa uutta rajavartijaa. Määrä on lähes nelinkertainen aiempaan verrattuna.

Aiemmassa elämässään Leeni teki töitä muun muassa maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien kanssa. Ajatus uudesta urasta tai lisäkouluttautumisesta tuli mieleen jokunen vuosi sitten. Ennen rajavartijan uraa mielessä kävivät poliisin ja palomiehen ammatit.

Rajavartijaksi pääsy vaatii naisilta vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen. Edellytyksenä on 18­­–29 vuoden ikä.

– Kävin armeijan aivan viime tingassa. Täytin kolmekymmentä juuri kotiutumispäivänä viime joulukuussa, kertoo nainen naurahtaen.

Leeni suoritti kuuden kuukauden asepalveluksen Pohjois-Karjalan Onttolassa. Tieto pääsystä Raja- ja merivartiokouluun oli tullut jo ennen palvelukseen astumista.

– Armeija-aika oli minulle aika helppoa, koska mielessä oli niin kirkas tavoite.

Aiemmin peruskurssi Imatran Immolassa kesti koko vuoden. Nyt uudet rajavartijat saadaan puolta nopeammin työpaikoilleen Tommi Parkkinen/Yle

Tammikuussa aloittaneet peruskurssilaiset pääsevät viikon opiskelun jälkeen ensimmäiseen passintarkastusharjoitukseensa. Leenin tehtävänä on tarkastaa Suomeen tulevaa ihmistä esittävän opiskelijatoverin passi ja kysyä lisätietoja hänen oleskelunsa pituudesta ja tarkoituksesta. Harjoitus on juuri sitä, mistä Leeni pitää.

– Käytännönläheistä opiskelua, pidän siitä. En ole luonteeltani yliopisto-opiskelija.

Kyseinen päivä on kaiken lisäksi ensimmäinen kerta, kun koko kurssilla on päällään yhtenäiset mustat virkavaatteet. Vaatteita kannetaan ylpeydellä.

Virkatakin hihassa on mustalla nahkapaikalla peitetty Rajavartiolaitoksen karhunpää-tunnus. Paikat repäistään irti tulevana kesänä, silloin alkavat työt.

Seuraavien kahden vuoden aikana itärajalle palkataan yhteensä noin 200 uutta rajavartijaa. Näistä suurin osa sijoittuu Kaakkois-Suomeen. Tommi Parkkinen/Yle

Kesällä alkava palkanmaksu auttaa asuntovelallista

Myös koulutuksen rakennetta on muutettu. Aiemmin peruskurssi Imatran Immolassa kesti koko vuoden. Nyt uudet rajavartijat saadaan puolta nopeammin työpaikoilleen. Puolen vuoden ahkeran opiskelun jälkeen alkaa monimuoto-opiskelu työpisteillä.

Tämä tarkoittaa myös palkanmaksua. Palkka on noin 1 700 euroa kuukaudessa.

– Kyllä sillä on merkitystä. Minulla on asuntolaina maksettava, joten en tiedä kuinka olisin pelkällä opintotuella pärjännyt koko vuoden, sanoo Leeni Lehmuskoski.

Valmistumisen jälkeen rajavartijan palkka on noin 2 000–2 500 euroa kuukaudessa.

Kituvuodet rajalla ovat ohi

Syynä kiihdytettyyn koulutustahtiin on Suomen päätös satsata jälleen rajojemme valvontaan. Vuonna 2012 Rajavartiolaitokselle asetettiin 28 miljoonan euron säästövelvoite. Tuolloin Suomen rajojen tilanne oli varsin rauhallinen ja vakaa.

Suuret säästöt ohensivat myös itärajan valvontaa. Seuraavien kahden vuoden aikana itärajalle palkataan yhteensä noin 200 uutta rajavartijaa. Näistä suurin osa sijoittuu Kaakkois-Suomeen.

Leenin tuleva työpaikka on Länsi-Suomen merivartiosto. Hän toivoo pääsevänsä sijoittumaan kotikaupunkinsa Turun seudulle, mutta ei sulje pois mahdollisuutta siirtää elämää pohjoiseenkaan, jos komennus tulisi esimerkiksi Kemiin.

Leenin taival kohti uutta uraa ja varmaa työpaikkaa kestää kokonaisuudessaan vain puolitoista vuotta. Nainen huokuu tyytyväisyyttä.

– Ei paljon paremmin voisi mennä tässä kohtaa elämää.