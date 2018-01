Fimea: Velcade-syöpälääkkeen käyttö keskeytetty – syynä väärennösepäily

Fimea kertoo tiedotteessa, että lääkettä on ehditty käyttää yhdeksän pakkausta.

Velcade-nimisen syöpälääkkeen käyttö on keskeytetty väärennöspäilyn (siirryt toiseen palveluun) vuoksi. Lääkealanturvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo tiedotteessa, että Suomeen viime vuoden joulukuussa tuotua lääke-erää epäillään virheelliseksi ainakin pakkausmerkintöjen perusteella.

Erä on myyntikiellossa, kerrotaan tiedotteessa. Fimean mukaan lääkettä on ehditty käyttää yhdeksän pakkausta.

– Siis arviolta kymmenelle potilaalle. Väärennösepäily koskee alle sataa pakkausta. Suurin osa epäillyistä pakkauksista on käyttökiellossa, sanoo yliproviisori Sami Paaskoski Fimeasta Ylelle.

Lääkkeestä ei ole tähän mennessä tehty haittavaikutustusilmoituksia.

Asiakas ei saa lääkettä suoraan apteekista vaan se on sairaalakäytössä. Fimean mukaan valmisteeseen liittyviä lääkeväärennöstapauksia on syksyllä selvitetty muualla Euroopassa. Muissa tapauksissa valmiste on ollut alkuperäisen tuotteen mukainen pakkausmateriaaleja lukuun ottamatta.

Paaskosken mukaan lääkeväärennökset ovat aina vakavia tapauksia. Hän sanoo, että epäilykset laukaisi muualla Euroopassa olleet väärennöstapaukset.

– Näistä saadut signaalit aiheuttivat sen, että meillä Suomessakin varastoja tarkastettiin ja siinä yhteydessä epäily nousi, sanoo Paaskoski.

Hänen mukaansa asia saataneen selvitettyä muutamassa päivässä.

Fimean mukaan kyseessä on toinen kerta, kun lääkeväärennökseksi epäilty tuote on laillisessa lääkejakeluketjussa Suomessa. Edellinen tapaus on neljän vuoden takaa ja myös se, koski syöpälääkettä.