Koulu ja armeija saivat jäädä, kun "Metsanauris" valitsi uran peliammattilaisena – nyt hän antaa vinkkejä niille, jotka haluavat e-urheilun huipulle

19-vuotias Otto Kaipiainen tunnetaan paremmin nimellä “Metsanauris”. Kaipiainen pelaa nimimerkillä ammatikseen Rocket League -tietokonepeliä. Rocket Leaguessa on vastakkain kaksi joukkuetta, jotka pelaavat jalkapalloa rakettiautoilla. Peli julkaistiin Steam- ja PlayStation 4 -alustoille Euroopassa heinäkuussa 2015.

Kaipiainen kertoo pelaajan olevan ammattilainen siinä vaiheessa, kun tämä pääsee mukaan pelin pääliigaan. Viime vuonna Kuopion Karttulassa asuvan Kaipiaisen joukkue tuli mestaruusliigassa toiseksi.

Liiga on nimeltään Rocket League Championship Series eli RLCS. Mukana on kahdeksan joukkuetta Euroopasta ja Amerikasta. Kaipiainen pelaa kolmehenkisessä Method-joukkueessa. Muut jäsenet ovat Joonas "Mognus" Salo ja Linus "al0t" Möllergren.

Viisi kysymystä ja vastausta e-urheilusta

Rocket League -ammattilainen Otto Kaipiainen antaa vinkkejä urasta E-urheilussa haaveilevalle.

1. Miten pelaamisesta saa itselleen ammatin?

– Ensin pitää löytää uusi peli, joka tulee vielä kasvamaan isommaksi ilmiöksi. Uudessa pelissä on helpompi päästä huipulle, koska vanhaa peliä on pelattu ehkä jo kymmeniä vuosia. Uudessa pelissä aloitetaan samalta tasolta toisten kanssa. Sen lisäksi pelaamisen pitää olla hauskaa.

2. Mikä on Rocket League -pelaajan tulotaso?

– Joukkueen taustalla on aina joku organisaatio, joka maksaa palkkaa. Tuloja kertyy eniten eri turnauksien palkintorahoista. Mitä parempi joukkue on, sitä enemmän se saa julkisuutta. Ihan samalla tavalla kuin muussakin urheilussa. Palkat vaihtelevat paljon. Esimerkiksi pääliigan voittava joukkue saattaa netota yhteensä yli 50 000 dollaria.

Rocket Leaguen palkkataso nousee todennäköisesti tulevaisuudessa. Otto Kaipiainen

Taustaorganisaatiot maksavat pelaajille palkkaa aina 500 dollarista 7 000 dollariin. Rocket Leaguen palkkataso nousee todennäköisesti tulevaisuudessa. Tilanteen voi tiivistää näin: Mitä isommaksi peli kasvaa, sitä paremmin sillä myös tienaa. Itse tienasin viime vuonna n. 30 000 dollaria.

3. Millainen on ammattipelaajan ruokavalio?

– On hyvä syödä aina terveellisesti. Jos on terveellinen ruokavalio ja hyvä unirytmi, ei siitä ainakaan haittaa ole. Liikunta kuuluu tähän samaan kategoriaan. Liikuntaa olisi hyvä harrastaa niin kuin normaalistikin ja pitää keho terveenä. Pelaajalle on todella tärkeää, että pysyy hyvässä fyysisessä kunnossa.

4. Miten pelaaminen vaikuttaa sosiaaliseen elämään?

– Mitä enemmän on yksin koneella, sitä vähemmän on tietysti sosiaalisia suhteita. Pelaajat juttelevat kuitenkin keskenään loppujen lopuksi paljon erilaisten sovelluksien avulla. Olen itse löytänyt aivan älyttömän määrän uusia ystäviä pelaamisen takia. Tapaamme toisiamme kasvotusten erilaisissa pelialan tapahtumissa.

5. Mitä mieltä esports-ammattilainen on lasten pelaamisen rajoittamisesta?

– Minun mielestäni ainakin nuorilla lapsilla pitää olla rajat. Yläasteikäisellä voi olla vielä vähän rajoja, mutta sitä vanhemmille niitä ei tarvitse enää asettaa. Sen ikäisten voi antaa pelata vapaasti.

"Ei olekaan mahdoton ajatus, että voisi joku päivä pelata ammattilaisena"

Elektroninen urheilu alkoi pienen piirin harrastuksena, mutta nyt siitä on tullut ammattilaisten kilpaurheilua (siirryt toiseen palveluun). Suomalaisten pärjäämistä seurataan pelaajien joukossa.

Otto Kaipiaisen oma peliura lähti liikkeelle siinä vaiheessa, kun hän huomasi olevansa pelin Top100-listalla.

– Tajusin, että ehkä ei olekaan mahdoton ajatus, että voisi joku päivä pelata ammattilaisena.

Tämän jälkeen Kaipiainen alkoi pelata tosissaan turnauksia ja harjoitella paljon enemmän kuin aikaisemmin. Menestyksen myötä hän pystyi vaihtamaan joukkuetta aina parempaan ja parempaan. Ura eteni askel askeleelta.

Toki ammattilaisena pelaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että pelaaminen on työtä. Otto Kaipiainen

Viime syksynä Rocket League vei hänet Lontooseen. Siellä Kaipiainen asui kaksi muutaman viikon jaksoa harjoitellen ja pelaten turnauksia oman organisaationsa Methodin pelitalossa. Tämän vuoden ensimmäiset pelit pelataan Saksassa.

– Luvassa on myös pienempi hupiturnaus Amerikassa, Kaipiainen kertoo alkuvuoden suunnitelmistaan.

Tämän jälkeen alkaa liiga ja sen jälkeen pelejä on viikoittain.

Kaipiainen pärjää alalla siksi, että hänellä on ollut aina voimakas kilpailuvietti ja tarve olla koko ajan parempi.

– Toki ammattilaisena pelaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että pelaaminen on työtä, eikä se ole aina enää niin mukavaa, Kaipiainen sanoo.

Otto Kaipiainen kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2017. Hän sai opiskelupaikan, mutta keskeytti tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot reilun kuukauden jälkeen. Varusmiespalvelua on lykätty vuodelle 2019. Tällä hetkellä nuoresta miehestä tuntuu siltä, että hän pelaa ammatikseen 2–10 vuotta. Sen jälkeen Kaipiainen katsoo, onko alalla tarjota hänelle muita töitä, vai opiskeleeko hän uuden ammatin itselleen.