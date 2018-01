Kymmenen vuotta pää alaspäin – Race Horse Companyn miesenergia, viisto huumori ja pelkoa kaihtamattomat temput ovat pitäneet sirkusryhmän pinnalla

Aleksanterin teatterin lava aiheutti päänvaivaa ja mustelmia, kun se toimi aikoinaan Kansallisbaletin päänäyttämönä. Ballerinat joutuivat jarruttelemaan poistuessaan näyttämöltä etteivät mätkähtäisi vauhdissa päin sivuseinää. Kapea kurkistusluukkunäyttämö on kuitenkin kohtuullisen korkea ja syvä. Sirkusryhmän temput mahtuvat sinne mainiosti.

– Sitä paitsi olemme tottuneet kiertue-elämään ja esiintymään kaikenlaisissa paikoissa, muistuttaa ryhmän perustajajäseniin kuuluva Rauli Dahlberg.

Dahlberg on ohjannut Race Horse Companyn uusimman teoksen Urbotek. Se pohtii kaupunkielämän hektisyyttä. Loputtomien bileiden, päättymättömän työnteon ja katkeamattoman viestitykityksen virtaa. Urbotek tarkastelee sirkussilmin ihmistä, joka ei irtoa kännykästään kuin unessa, ja joka täyttää tauonkin paikat uuden tiedon etsimisellä.

– Olen tarkkaillut, miten ihmiset käyttäytyvät kaupunkitilassa ja mitä haasteita heillä siinä on. Tulkitsemme tätä sirkuksen keinoin. Ja katsomme tietysti myös, miten sirkuslaiset selviytyvät omista haasteistaan yhteiskunnan paineissa, Dahlberg kertoo.

Race Horse Company -ryhmän Rauli Dahlberg on ohjannut sirkusesityksen elämästä, jossa rentoutuminen tarkoittaa somettamista ja lepoa etsitään kuluttamalla. Nella Nuora / Yle

Esitys on tuttuun tapaan täynnä RHC:n viistoa huumoria ja ironiaa. Tulkintavastuu siirtyy jo ensimmäisestä trampoliinin vingahduksesta katsojalle.

– Tämä ei ole mikään paatoksellinen teos, vaan tarkoituksena on pikemminkin ironisoida tätä kaikkea.

– Haluamme antaa ajattelemisen aihetta ja tuoda näyttämölle kuvastoa, joka antaa osviittaa johonkin suuntaan. Tärkeintä on, että yleisö viihtyy ja nauttii sirkuksesta. Ovathan temput ja niiden tekijät alansa huippuja, Dahlberg vakuuttaa.

Äijäsirkus sai valtionpalkinnon

Kolme vastavalmistunutta sirkustaiteilijaa perusti Race Horse Companyn kymmenen vuotta sitten. Ryhmä tuli pian tunnetuksi paitsi jo mainitusta ironiantajustaan myös testosteronia uhkuvista tempuistaan. Ryhmä sai jo varhaisessa vaiheessa lempinimen äijäsirkus.

Äijäsirkus toi nykysirkusesityksiin uusia katsojia ja maailmallakin kiinnostuttiin rämäpäisistä suomalaisista. Ryhmälle myönnettiin taiteen valtionpalkinto vuonna 2016. Samana vuonna Petri Tuominen lähti omille teilleen. Perustajajäsenistä mukana ovat yhä Rauli Dahlberg (ent. Kosonen) ja Kalle Lehto. Ryhmässä on lisäksi teknikko sekä joukko vakivierailijoita näyttämön molemmin puolin.

Kalle Lehto jongleeraa Race Horse Companyn Urbotek-esityksessä Susanna Liinamaan kanssa. Nella Nuora / Yle

Kymmenen vuotta nykysirkusareenoilla on saavutus. Sirkustyö ei ole homma helpoimmasta päästä. Keho vaatii jatkuvaa huoltoa.

– Minä olen kyllä selvinnyt kohtuullisen vähin kolhuin, sanoo akrobaattina ja jonglöörinä tunnettu Kalle Lehto.

– Mitään paikkaa ei ole ainakaan jouduttu leikkaamaan. Vielä.

Eikä sirkusryhmän toiminta ole pelkkää temppua ja taituruutta, minkä tekijät ovat saaneet tuta. Tömähdysten ja kaatumisten aiheuttamien vammojen lisäksi taiteellista johtoa uhkaa välillä hiirikäsi.

– Itse olen lähtenyt mukaan tähän, koska osaan hyppiä trampoliinilla. Ryhmän pyörittäminen ja kaikki siihen liittyvä byrokratia on ihan eri hommaa, Rauli Dahlberg pohtii.

Leipä on pieninä palasina maailmalla, eikä se putoa suuhun itsestään

Reissarit, kuten jäsenet ryhmäänsä kutsuvat, ovat nimensä mukaan myös paljon tien päällä. Esityksiä on pääasiassa Keski-Euroopassa. Nyt Helsingissä nähtävä Urbotek sai ensi-iltansa marraskuussa Cherbourgissa, Ranskassa.

Vaikka Reissarit ovat jo vakiinnuttaneet asemansa sirkuskentällä, verkostojen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. On käytävä verkostointitapahtumissa ja näytettävä naamaansa messuilla.

– Tietysti meillä on muutamia luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden tapahtumiin usein kutsutaan, mutta mikään ei ole itsestäänselvää, Dahlberg sanoo.

Kalle Lehto on toinen Race Horse Companyn taiteellisista johtajista. Nella Nuora / Yle

Kalle Lehto kertoo, että reissatessa porukka hitsautuu yhteen. Ja, kun palataan kotiin, tulee huomaamatta pyörittyä samojen ihmisten kanssa. Siihen havahtuu siinä vaiheessa, kun muut kaverit alkavat ottaa yhteyttä.

– Helsingissä on kyllä aina vilkasta, kun kaikki soittelevat ja pyytävät lippuja esityksiin. On hauska, että he tulevat katsomaan, mitä on tullut puuhattua, Lehto nauraa.

Heinäkuussa Race Horse Company juhlistaa itseään omalla sirkusfestivaalillaan. Nyt on kuitenkin keskityttävä Urbotekin esityksiin. Aleksanterin teatterin lattialankut saavat kyytiä. Kalle Lehto singahtaa ilmaan hyppylaudalta. Ja putoaa alas jaloilleen.