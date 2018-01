Herätys: Pandat saapuvat Suomeen, presidenttitentissä Tuula Haatainen, lumi huonontaa ajokeliä

Henkilökuvassa Tuula Haatainen

Presidenttiehdokkaiden tenttien ja henkilökuvien sarja päättyy tänään Tuula Haataiseen. SDP:n ehdokas on sosiaalipoliitikko, joka on ulkopolitiikassa vieraalla maalla. Hän on tehnyt tavallisuudestaan tavaramerkin.

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Kiinalainen pandapariskunta muuttaa Suomeen

Jättiläispandat Lumi ja Pyry saapuvat tänään. Seuraamme kauan odotettujen kiinalaispandojen ensi hetkiä Suomessa koko päivän Ylen verkkosivuilla. Pandoja kuljettava lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle aamupäivällä.

Hua Bao, tai suomalaisittain Pyry, matkustaa Ähtäriin metallisessa kuljetuslaatikossa. Jenny Matikainen / Yle

SPR:n feissareista ulkomaalaistaustaisia jo puolet

Punainen Risti on tyytyväinen kaduilla ja ostoskeskuksissa kulkeviin varainkerääjiinsä, joista jo puolet on ulkomaalaistaustaisia. Onnistunut feissaus on lisännyt kuukausilahjoittajien määrää. Viime vuonna järjestön varainhankinta tuotti 7,3 miljoonaa euroa.

Saija Nironen / Yle

Suomalaisprofessorin idea voi mullistaa autoteollisuuden

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehtyjen laskelmien mukaan uudenlaisella sarjahybridillä autoilun kulut laskisivat murto-osaan nykyisestä.

Akustoa lataavilla pienillä diesel-moottoreilla hyötysuhde olisi bensiinimoottoria parempi, sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori Juha Pyrhönen.

Kari Kosonen / Yle

Trump nimesi "valeuutispalkinnon" saajat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on on nimennyt hänen "valeuutispalkintonsa" saavat tiedotusvälineet ja jutut. Tapojensa mukaisesti Trump ilmoitti asiasta Twitterissä.

Trump nimeää viestissä kymmenen juttua. Joukossa on muun muassa CNN:n, The New York Timesin ja The Washington Postin artikkeleita.

Donald Trump Saul Loeb / AFP

Lunta sataa monin paikoin – etelässä ja idässä ajoittain sakeasti

Tänään torstaina suuressa osassa maata tulee lunta tai lumikuuroja. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan etelärannikolla sekä idässä lunta voi hetkittäin tulla sakeasti. Ajokeli on maan etelä- ja itäosassa huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Yle

