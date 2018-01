Trump nimesi "valeuutispalkinnon" saajat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on on nimennyt hänen "valeuutispalkintonsa" saavat tiedotusvälineet ja jutut.

Tapojensa mukaisesti Trump ilmoitti asiasta Twitterissä. Viestin linkin takaa löytyy Trumpin listaus.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. tammikuuta 2018

Trump nimeää viestissä kymmenen juttua.

Joukossa on muun muassa CNN:n, The New York Timesin ja The Washington Postin artikkeleita.

Presidentti on puhunut listasta viikkojen ajan ja sen julkistamista on odotettu.

Trump nimesi voittajaksi Nobelin taloustieteen palkinnolla palkitun Paul Krugmanin New York Timesiin kirjoittaman kolumnin.

Kolumnissa Krugman kirjoitti, ettei talous toivu Trumpin vaalivoitosta.

Ennen kuin Trump julkaisi listan valeuutispalkituista, hänen oman republikaanipuolueensa senaattori Jeff Flake syytti presidenttiä lehdistönvapauden heikentämisestä stalinistisella kielenkäytöllä.

Donald Trump faces backlash as he reveals 'Fake News Awards' winners (siirryt toiseen palveluun)

Trump Announces ‘Fake News Awards’ Winners, Site Crashes (siirryt toiseen palveluun)